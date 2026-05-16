Hành trình Tây Nam: Cảnh sát biển tiếp sức cho quân dân bám biển, giữ đảo

Thứ Bảy, 16:57, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 16/5, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam đã kết thúc hành trình khảo sát thực địa tại vùng biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc với điểm dừng chân cuối cùng tại quần đảo Nam Du.

Tại quần đảo Nam Du, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam đã ghi nhận những bước khởi sắc trong việc phát huy tiềm năng du lịch biển đảo, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản của địa phương.

Bên cạnh sự phát triển về kinh tế, các lực lượng chức năng trên đảo luôn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm bám biển sản xuất.

hanh trinh tay nam canh sat bien tiep suc cho quan dan bam bien, giu dao hinh anh 1
Trong xuất hải trình đoàn đã thăm và tặng quà nhiều đơn vị lực lượng chức năng và ngư dân địa phương.

Dịp này, đoàn đã đến thăm, tặng quà cấp ủy, chính quyền địa phương và 9 đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo; đồng thời trao tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và 40 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn cũng đã đến thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai và đảo Thổ Chu.

Ngay sau khi kết thúc các hoạt động thực địa, đoàn công tác đã tổ chức buổi họp rút kinh nghiệm để đánh giá toàn diện hành trình. Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng đoàn khảo sát cho biết, chuyến đi đã được đảm bảo tuyệt đối an toàn và đạt, bám sát các mục tiêu đề ra.

hanh trinh tay nam canh sat bien tiep suc cho quan dan bam bien, giu dao hinh anh 2
3 Thiếu tướng Trần Văn Xuân phát biểu tại Hội nghị rút kinh nghiệm.

Đoàn không chỉ nắm chắc tình hình đời sống của quân và dân trên biển, đảo mà còn thực hiện hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền pháp luật về biển, đặc biệt là các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tính chung trong toàn bộ hành trình từ ngày 12 – 16/5, Đoàn công tác đã khảo sát qua các đảo Thổ Chu, Hòn Khoai và Nam Du. Đoàn công tác đã triển khai tuyên truyền, tặng quà cho 9 tàu cá và phát tờ rơi cho các thuyền viên; thăm hỏi và tặng tổng cộng 26 phần quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trên các đảo cũng như trên các tàu Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Dân quân tự vệ.

hanh trinh tay nam canh sat bien tiep suc cho quan dan bam bien, giu dao hinh anh 3
Đảo Nam Du hiện nay có nhiều chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội.
hanh trinh tay nam canh sat bien tiep suc cho quan dan bam bien, giu dao hinh anh 4
Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 thực hiện tuyên truyền IUU cho ngư dân trong chuyến hải trình.

Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội cũng được thực hiện kịp thời với 32 phần quà trao đến các gia đình chính sách, hộ nghèo và 80 suất quà tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Hành trình khảo sát đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về ý chí kiên cường, bền bỉ của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió. Sự chuyển biến tích cực về diện mạo kinh tế cùng tinh thần vững vàng của các lực lượng nơi tuyến đầu. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các địa phương, đơn vị tiếp tục phối hợp, có những chính sách hỗ trợ thiết thực, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tag: Cảnh sát biển hành trình Tây Nam biển đảo quê hương Cà Mau An Giang Cần Thơ tình quân dân Biên phòng ngư dân IUU bám biển giữ đảo
