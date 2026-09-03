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Háo hức mùa tựu trường đặc biệt nơi biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai

Thứ Năm, 14:37, 03/09/2026
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VOV.VN - Năm học 2026-2027, bảy trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai đồng loạt đi vào hoạt động, đón hơn 6.800 học sinh. Đây là lần đầu nhiều học sinh được học tập, ăn ở và vui chơi trong môi trường nội trú đầy đủ hơn.

Những ngày này, các em học sinh háo hức chuẩn bị đến trường mới, còn phụ huynh cũng yên tâm khi con được thầy cô chăm lo từ việc học đến sinh hoạt. 

Trong căn nhà nhỏ ở làng Brang, xã biên giới Ia Púch, em Nguyễn Ngọc Minh Tâm cẩn thận xếp sách vở, quần áo và những vật dụng cá nhân vào túi. Năm nay lên lớp 7, Tâm sẽ lần đầu xa gia đình, ở nội trú tại trường và cuối tuần mới trở về nhà.

Trước đây, điều kiện sinh hoạt còn hạn chế nên em và các bạn ít có cơ hội tham gia thể thao, đọc sách hay các hoạt động trải nghiệm. Năm học mới, bước vào một môi trường học tập hoàn toàn mới, có điều kiện học tập, rèn luyện, vui chơi khiến em Tâm rất háo hức.

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Em Nguyễn Ngọc Minh Tâm cùng mẹ chuẩn bị sách vở cho năm học mới tại Trường nội trú liên cấp Ia Púch.

“Cháu rất háo hức vào năm học mới vì cháu có thể học thêm nhiều kỹ năng, nhiều môn học và có thêm thời gian để học bài. Đôi khi không hiểu một số bài học, cháu có thể hỏi trực tiếp thầy giáo mà không cần phải đợi đến ngày hôm sau. Ngoài thời gian học tập, chúng con còn có thể hoạt động trải nghiệm, đi xuống thư viện tham khảo sách hoặc buổi chiều đi chơi cầu lông, đá cầu. Đó là khoảng thời gian khá vui", em Nguyễn Ngọc Minh Tâm nói.

Cùng với niềm háo hức của học sinh là niềm vui, sự yên tâm và nhẹ gánh của các bậc phụ huynh khi con trẻ được học tập và sinh hoạt nội trú ngay tại trường.

Năm học này, cả hai người con của ông Rơ Mah Ca, dân tộc Jarai, ở làng Chư Kó, xã Ia Púch, đều vào học nội trú. Vợ chồng ông là công nhân cạo mủ cao su, thường phải rời nhà làm việc từ rạng sáng, rồi lại tất tả trở về để kịp đưa con đến trường.

Vào mùa rẫy hoặc những ngày mưa lớn, đường sá lầy lội, không kịp đưa đón, ông đành để các con nghỉ học ở nhà.

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Ông Rơ Mah Ca (thứ hai từ phải qua) cùng các thầy cô giáo nói chuyện về việc học tập và sinh hoạt của con trai trong năm học mới.

Giờ đây, khi các con được ăn ở, học tập và sinh hoạt tại trường từ đầu tuần đến cuối tuần. Vợ chồng ông Rơ Mah Ca không còn phải xoay xở việc đưa đón mỗi ngày, còn các con cũng hạn chế nguy cơ nghỉ học vì những trở ngại từ gia đình và đường sá.

“Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã xây trường nội trú khang trang. Từ nay, các con của tôi được học tập, ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi trong trường, tới cuối tuần mới về. Tôi rất phấn khởi", ông Rơ Mah Ca cho biết.

Để phụ huynh hiểu rõ và đồng thuận với mô hình học tập mới, ngay từ cuối năm học 2025-2026, UBND xã Ia Púch phối hợp với các trường tiểu học, THCS trên địa bàn xây dựng phương án thành lập trường phổ thông nội trú liên cấp.

Trong những tháng hè, công tác tuyển sinh, bố trí giáo viên, sắp xếp lớp học, khu ăn ở và các hoạt động giáo dục được triển khai đồng thời. Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Púch năm học này có 752 học sinh, được bố trí thành 23 lớp.

Thầy Trương Duy Hồng, giáo viên nhà trường cho biết ,việc vận hành trường nội trú cũng đòi hỏi giáo viên thay đổi cách tổ chức và quản lý học sinh. Giáo viên chủ nhiệm đã lập nhóm Zalo, họp và trao đổi trực tiếp với từng gia đình để phụ huynh nắm rõ việc học tập, ăn ở, sinh hoạt của con.

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Trường nội trú ở xã Ia Puch đã sẵn sàng đón học trò vùng biên ngay từ đầu năm học mới.

“Các thầy cô chủ nhiệm đã họp phụ huynh, nhắn tin cho phụ huynh trao đổi về hình thức hoạt động của mô hình bán trú và nội trú. Đa số phụ huynh rất là yên tâm. Vì họ hiểu mô hình trường mới rất lớn, đầy đủ công năng, khu vui chơi, ăn uống, nghỉ ngơi, rất an toàn”, thầy Trương Duy Hồng nói.

Cùng với Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Púch, năm học 2026-2027, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai còn có 6 ngôi trường cùng mô hình đi vào vận hành, đón học sinh tại các xã biên giới. Các công trình được khởi công từ tháng 11/2025, đến nay đã cơ bản hoàn thành những hạng mục thiết yếu phục vụ giảng dạy, ăn ở và sinh hoạt. Toàn bộ 7 trường đã tuyển hơn 6.800 học sinh, phần lớn học nội trú và bán trú.

Đây là thay đổi đáng chú ý đối với khu vực biên giới phía Tây Gia Lai, nơi có khoảng 90km đường biên giới, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và điều kiện đi lại, học tập của trẻ em còn không ít khó khăn. Với mô hình mới, học sinh không chỉ có thêm phòng học, khu ăn ở mà còn có không gian để đọc sách, chơi thể thao và tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ. Quan trọng hơn, việc học của các em được duy trì ổn định, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào điều kiện đưa đón và sinh hoạt của từng gia đình.

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Trường liên cấp nội trú có dãy lớp học, cùng nhiều nhà chức năng, tạo điều kiện tốt nhất cho con em ở vùng biên học tập và phát triển toàn diện.

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, các trường nội trú liên cấp sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng biên với những khu vực thuận lợi hơn, đồng thời tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho địa phương.

“Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới có ý nghĩa rất quan trọng. Các em sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo, tận tình để có điều kiện học tập tốt hơn, góp phần thay đổi nhận thức. Chính những ngôi trường này sẽ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để sau này các em trở lại phục vụ quê hương của mình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương", ông Phạm Văn Nam khẳng định.

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Ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai làm việc với Ban giám hiệu các trường ở biên giới về mô hình hoạt động mới của trường nội trú liên cấp.

Từ mùa tựu trường này, học sinh vùng biên phía Tây của tỉnh Gia Lai bắt đầu được học tập, ăn ở và rèn luyện trong một môi trường giáo dục đồng bộ. Ngôi trường nội trú mới không chỉ cải thiện điều kiện học tập hôm nay, mà còn là nơi nâng đỡ, chắp cánh tương lai cho trẻ em vùng biên tại địa phương.

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Diện mạo trường nội trú liên cấp ở biên giới Gia Lai trước ngày bàn giao

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày trước năm học mới, công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới Ia Púch, tỉnh Gia Lai đang bước thi công nước rút. Các đơn vị, nhà thầu thi công đang lắp đặt thiết bị, hoàn thiện phòng học, khu nội trú đến chỉnh trang sân trường, kịp thời đón học sinh từ đầu năm học mới.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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