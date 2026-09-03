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Điểm nhấn đặc biệt trong lễ khai giảng năm học 2026-2027 của học sinh cả nước

Thứ Năm, 10:32, 03/09/2026
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VOV.VN - Sáng 5/9/2026, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027. Điểm nhấn của Lễ khai giảng năm nay là khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện.

Theo Kế hoạch số 1710-KH/BGDĐT của Bộ GDĐT về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và Lễ khánh thành trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền được tổ chức.

Theo Kế hoạch, sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1.

Diem nhan dac biet trong le khai giang nam hoc 2026-2027 cua hoc sinh ca nuoc hinh anh 1
Điểm nhấn của Lễ khai giảng năm nay là khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, từ 7h30 đến 8h00 ngày 5/9, tại các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng. Các điểm cầu khánh thành tại địa phương được kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Từ 8h00 đến 8h45, Lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính do địa phương lựa chọn, lãnh đạo địa phương chủ trì. Tại các địa phương có trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện khánh thành, một trường được lựa chọn làm điểm cầu chính; các trường tổ chức khánh thành còn lại kết nối với điểm cầu chính của địa phương.

Ngoài các điểm cầu chính, Bộ GDĐT lựa chọn một số cơ sở giáo dục đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, loại hình trường và vùng miền để tham gia chương trình. Các cơ sở giáo dục còn lại tham dự chương trình chung qua kết nối trực tuyến hoặc theo dõi trên VTV1, VOV1, phù hợp với điều kiện thực tế.

Kế hoạch của Bộ GDĐT nêu rõ, mục đích tổ chức thống nhất, đồng loạt Lễ khai giảng năm học 2026-2027 trên toàn quốc và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, truyền cảm hứng cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên bước vào năm học mới.

Đồng thời, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Lan tỏa những kết quả bước đầu sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và chăm lo tốt hơn cho học sinh ở vùng khó khăn, vùng biên giới.

Diem nhan dac biet trong le khai giang nam hoc 2026-2027 cua hoc sinh ca nuoc hinh anh 2
Các trường trên địa bàn Hà Nội đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới.

Nội dung chương trình Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp từ 7h30 ngày 5/9.

  • Tại các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện khánh thành: tổ chức nghi thức khánh thành, bàn giao, đưa công trình vào sử dụng (kết nối trực tuyến giữa điểm cầu trung tâm với các điểm cầu khánh thành tại địa phương).
  • Chương trình dự kiến gồm các nội dung: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; báo cáo của Bộ GDĐT (tại điểm cầu trung tâm); phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước (tại điểm cầu trung tâm); thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và bàn giao, đưa công trình vào sử dụng; kết thúc chương trình Lễ khánh thành; chuẩn bị tham dự chương trình khai giảng chung toàn quốc.
  • Tại các cơ sở giáo dục khác: Tổ chức đón học sinh đầu cấp, văn nghệ chào mừng, ổn định tổ chức và các hoạt động phù hợp với đặc điểm cấp học, điều kiện thực tế; chuẩn bị tham dự chương trình khai giảng chung toàn quốc.

Nội dung Chương trình Lễ khai giảng chung toàn quốc từ 8h ngày 5/9.

  • Chương trình Lễ khai giảng chung toàn quốc dự kiến gồm các nội dung: Chào cờ, hát Quốc ca; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; báo cáo của Bộ GDĐT; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nghi thức đánh trống khai giảng năm học 2026-2027; kết thúc chương trình chung.
  • Sau chương trình chung, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động phù hợp với học sinh, sinh viên theo kế hoạch của cơ sở giáo dục.  Không kéo dài phần lễ; ưu tiên các hoạt động gần gũi, thiết thực, phù hợp tâm lý lứa tuổi, nhất là đối với trẻ mầm non và học sinh đầu cấp.
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Sau sắp xếp, trường học Hà Nội chuẩn bị năm học mới ra sao?

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 2,3 triệu học sinh Hà Nội bước vào năm học mới. Với những trường vừa sắp xếp, sáp nhập, năm học đầu tiên theo mô hình mới đặt ra yêu cầu vừa nhanh chóng ổn định tổ chức, vừa bảo đảm đầy đủ điều kiện dạy học, tạo tâm thế vui tươi, an toàn để học sinh trở lại trường mà không bị xáo trộn.

Thu Hằng-Linh Thương/VOV.VN
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