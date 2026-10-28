HĐND TP Hà Nội tán thành sáp nhập hơn 4.000 ha đất từ Phú Thọ

Theo đó HĐND TP Hà Nội tán thành phương án điều chỉnh 4.006,38 ha diện tích tự nhiên từ tỉnh Phú Thọ, gồm 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha thuộc khu vực vùng đệm.

Hà Nội thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Phạm vi điều chỉnh, diện tích chuyển về Hà Nội thuộc địa giới ba đơn vị hành chính của tỉnh Phú Thọ, gồm xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn.

Cụ thể, xã Thịnh Minh chuyển 2.171,15 ha, gồm 1.507,15 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 664 ha vùng đệm. Xã Lương Sơn chuyển 742,32 ha, gồm 261,32 ha thuộc Vườn quốc gia và 481 ha vùng đệm. Phường Kỳ Sơn chuyển 1.092,91 ha, gồm 760,91 ha thuộc Vườn quốc gia và 332 ha vùng đệm.

Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của Hà Nội dự kiến tăng 1,19%, lên 3.399,90 km²; tỉnh Phú Thọ giảm 0,43%, còn 9.321,32 km². Phương án không làm thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và không thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới.

Việc điều chỉnh nhằm thống nhất đầu mối quản lý hành chính đối với toàn bộ Vườn quốc gia Ba Vì và khu vực vùng đệm liên quan, giảm các tầng nấc phối hợp liên tỉnh trong quản lý rừng, đất đai, môi trường, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời tạo điều kiện phát huy tiềm năng sinh thái, du lịch của khu vực.

Trên cơ sở chủ trương của Bộ Chính trị về chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì về Hà Nội quản lý và định hướng phát triển không gian Thủ đô. Tuy nhiên, các quy hoạch hiện hành của quốc gia, vùng Thủ đô, Hà Nội và tỉnh Phú Thọ chưa thể hiện phương án điều chỉnh địa giới với diện tích 4.006,38 ha. Hai địa phương sẽ phối hợp rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền và cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch liên quan sau khi phương án được quyết định.

Đề án xác định việc điều chỉnh địa giới không làm thay đổi tên gọi, trung tâm hành chính của các đơn vị hành chính liên quan. Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức, điều chỉnh cơ sở vật chất và nguồn lực sẽ căn cứ vị trí việc làm, khối lượng nhiệm vụ, quy mô dân số, diện tích địa bàn chính thức và quy định hiện hành.

Các địa phương có trách nhiệm kiểm kê, đối chiếu, bàn giao tài sản, tài chính, ngân sách, hồ sơ đất đai, dữ liệu dân cư và các dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm thống nhất giữa hồ sơ giấy, bản đồ và thực địa. Đối với các dự án đang triển khai, cần xác định rõ cơ quan quản lý, chủ đầu tư, nguồn vốn, nghĩa vụ tài chính và phương án tiếp tục thực hiện sau điều chỉnh.

Việc chuyển giao cũng phải bảo đảm giải quyết liên tục các thủ tục hành chính, duy trì dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Giấy tờ đã cấp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục có giá trị pháp lý theo quy định; việc cập nhật địa chỉ hành chính được thực hiện theo lộ trình, không yêu cầu đổi giấy tờ đồng loạt khi pháp luật không bắt buộc.

Riêng khu vực có dân cư, đặc biệt là phần 664 ha vùng đệm thuộc xã Thịnh Minh, hai địa phương sẽ đánh giá cụ thể khả năng tiếp cận trụ sở hành chính, trường học, cơ sở y tế và xây dựng giải pháp hỗ trợ trong giai đoạn chuyển tiếp.

Theo báo cáo tổng hợp, từ ngày 22 đến 25/10, 126 xã, phường trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án.

Toàn thành phố có 2.584.383 hộ gia đình; số phiếu thu về là 2.496.570, đạt 96,60%. Trong đó, 2.454.455 hộ tán thành, tương đương 94,97% tổng số hộ gia đình; 39.310 hộ không tán thành và 2.805 phiếu không hợp lệ.

Theo Đề án, kết quả lấy ý kiến cho thấy sự đồng thuận cao của nhân dân đối với phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ.