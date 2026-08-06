English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hiện trường ngổn ngang sau vụ cháy lớn tại Khu thương mại Biên Hòa ở Đồng Nai

Thứ Năm, 11:12, 06/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hiện trường vụ cháy tại Khu thương mại Biên Hòa, TP. Đồng Nai vẫn đang được phong tỏa để điều tra nguyên nhân vụ cháy, cũng như kiểm tra lại hiện trường, tránh việc lửa âm ỉ, bùng phát trở lại.

Sáng 6/8, nhiều tiểu thương đứng chờ phía ngoài khu vực phong tỏa. Ở các khu vực khác, nhiều người đến kiểm kê chút tài sản còn sót lại.

hien truong ngon ngang sau vu chay lon tai khu thuong mai bien hoa o Dong nai hinh anh 1
Những khu vực không bị phong tỏa, tiểu thương vào sắp xếp lại hàng hóa

Trước đó, vào lúc 20h20 ngày 5/8, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại Khu thương mại Biên Hòa (Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Đồng Nai), địa chỉ số 18, Khu phố Hòa Bình, phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai, khu vực sát cạnh chợ Biên Hòa.

hien truong ngon ngang sau vu chay lon tai khu thuong mai bien hoa o Dong nai hinh anh 2
Tiểu thương sắp xếp hàng hóa còn sót lại

 Khu vực xảy ra cháy là dãy ki-ốt 2 tầng có kết cấu bê tông cốt thép. Do bên trong chứa lượng lớn hàng hóa dễ bắt lửa như vải, nhựa, cao su, mây tre đan... ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, cuồn cuộn khói đen và nguy cơ cao lan rộng sang các công trình lân cận.

Nhận tin báo, Công an TP. Đồng Nai đã phát lệnh báo động đỏ. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tức tốc điều động 5 xe chỉ huy, 1 xe thang, 14 xe chữa cháy, 2 xe bồn cùng 102 cán bộ, chiến sĩ từ các Đội khu vực 1 đến khu vực 7 lập tức tiếp cận hiện trường.

hien truong ngon ngang sau vu chay lon tai khu thuong mai bien hoa o Dong nai hinh anh 3

Trước tính chất phức tạp và nguy hiểm của vụ hỏa hoạn, lãnh đạo UBND TP. Đồng Nai cùng Ban Giám đốc Công an thành phố đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo.

Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an phường Trấn Biên cùng lực lượng quân đội (Trung đoàn 935, Tiểu đoàn Tên lửa 43, Lữ đoàn 918, Nhà máy Z114) và xe chữa cháy chuyên ngành từ các doanh nghiệp lớn trên địa bàn (Pouchen Việt Nam, Amata Biên Hòa, Sonadezi Giang Điền, KCN Tam Phước...) đã đồng loạt chi viện khẩn cấp.

hien truong ngon ngang sau vu chay lon tai khu thuong mai bien hoa o Dong nai hinh anh 4

Tại hiện trường, các chiến sĩ khẩn trương trinh sát, triển khai đồng bộ nhiều mũi, liên tục phun nước làm mát, cô lập ngọn lửa để ngăn nguy cơ cháy lan sang khu vực chợ chính.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và phối hợp hiệp đồng hiệu quả giữa các lực lượng, đến 21h35 cùng ngày, đám cháy trên diện tích khoảng 900m² cơ bản được khống chế. Đến 22h10, ngọn lửa hoàn toàn bị dập tắt.

hien truong ngon ngang sau vu chay lon tai khu thuong mai bien hoa o Dong nai hinh anh 5

Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP. Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Hình ảnh khu thương mại Biên Hòa sau vụ cháy:

hien truong ngon ngang sau vu chay lon tai khu thuong mai bien hoa o Dong nai hinh anh 6
Nhiều kiot cháy rụi 
hien truong ngon ngang sau vu chay lon tai khu thuong mai bien hoa o Dong nai hinh anh 7
Một góc khu thương mại bị cháy 
hien truong ngon ngang sau vu chay lon tai khu thuong mai bien hoa o Dong nai hinh anh 8
Các loại phương tiện bị cháy trơ khung 
hien truong ngon ngang sau vu chay lon tai khu thuong mai bien hoa o Dong nai hinh anh 9
Nhiều vật dụng bị cháy xém 
Video cảnh khu thương mại Biên Hòa sau vụ cháy 
Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hai cha con tử vong trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM
Hai cha con tử vong trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

VOV.VN - Một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM xảy ra cháy vào rạng sáng, khiến hai cha con tử vong.

Hai cha con tử vong trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

Hai cha con tử vong trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

VOV.VN - Một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM xảy ra cháy vào rạng sáng, khiến hai cha con tử vong.

Đồng Nai siết kiểm tra xe khách sau vụ xe giường nằm bốc cháy làm 7 người chết
Đồng Nai siết kiểm tra xe khách sau vụ xe giường nằm bốc cháy làm 7 người chết

VOV.VN - Kiểm tra xe khách được CSGT Đồng Nai tăng cường sau vụ tai nạn làm 7 người chết, 9 người bị thương; 3 ngày đầu xử lý 136 trường hợp vi phạm.

Đồng Nai siết kiểm tra xe khách sau vụ xe giường nằm bốc cháy làm 7 người chết

Đồng Nai siết kiểm tra xe khách sau vụ xe giường nằm bốc cháy làm 7 người chết

VOV.VN - Kiểm tra xe khách được CSGT Đồng Nai tăng cường sau vụ tai nạn làm 7 người chết, 9 người bị thương; 3 ngày đầu xử lý 136 trường hợp vi phạm.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục