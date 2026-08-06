Hiện trường ngổn ngang sau vụ cháy lớn tại Khu thương mại Biên Hòa ở Đồng Nai

Sáng 6/8, nhiều tiểu thương đứng chờ phía ngoài khu vực phong tỏa. Ở các khu vực khác, nhiều người đến kiểm kê chút tài sản còn sót lại.

Những khu vực không bị phong tỏa, tiểu thương vào sắp xếp lại hàng hóa

Trước đó, vào lúc 20h20 ngày 5/8, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại Khu thương mại Biên Hòa (Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Đồng Nai), địa chỉ số 18, Khu phố Hòa Bình, phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai, khu vực sát cạnh chợ Biên Hòa.

Tiểu thương sắp xếp hàng hóa còn sót lại

Khu vực xảy ra cháy là dãy ki-ốt 2 tầng có kết cấu bê tông cốt thép. Do bên trong chứa lượng lớn hàng hóa dễ bắt lửa như vải, nhựa, cao su, mây tre đan... ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, cuồn cuộn khói đen và nguy cơ cao lan rộng sang các công trình lân cận.

Nhận tin báo, Công an TP. Đồng Nai đã phát lệnh báo động đỏ. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tức tốc điều động 5 xe chỉ huy, 1 xe thang, 14 xe chữa cháy, 2 xe bồn cùng 102 cán bộ, chiến sĩ từ các Đội khu vực 1 đến khu vực 7 lập tức tiếp cận hiện trường.

Trước tính chất phức tạp và nguy hiểm của vụ hỏa hoạn, lãnh đạo UBND TP. Đồng Nai cùng Ban Giám đốc Công an thành phố đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo.

Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an phường Trấn Biên cùng lực lượng quân đội (Trung đoàn 935, Tiểu đoàn Tên lửa 43, Lữ đoàn 918, Nhà máy Z114) và xe chữa cháy chuyên ngành từ các doanh nghiệp lớn trên địa bàn (Pouchen Việt Nam, Amata Biên Hòa, Sonadezi Giang Điền, KCN Tam Phước...) đã đồng loạt chi viện khẩn cấp.

Tại hiện trường, các chiến sĩ khẩn trương trinh sát, triển khai đồng bộ nhiều mũi, liên tục phun nước làm mát, cô lập ngọn lửa để ngăn nguy cơ cháy lan sang khu vực chợ chính.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và phối hợp hiệp đồng hiệu quả giữa các lực lượng, đến 21h35 cùng ngày, đám cháy trên diện tích khoảng 900m² cơ bản được khống chế. Đến 22h10, ngọn lửa hoàn toàn bị dập tắt.

Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP. Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Hình ảnh khu thương mại Biên Hòa sau vụ cháy:

Nhiều kiot cháy rụi

Một góc khu thương mại bị cháy

Các loại phương tiện bị cháy trơ khung

Nhiều vật dụng bị cháy xém

Video cảnh khu thương mại Biên Hòa sau vụ cháy