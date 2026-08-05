Đồng Nai siết kiểm tra xe khách sau vụ xe giường nằm bốc cháy làm 7 người chết

Sau vụ xe khách tông taluy bốc cháy làm 7 người tử vong, 9 người bị thương hôm 21/7, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Đồng Nai đã đồng loạt ra quân cao điểm kiểm tra ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên toàn địa bàn.

Từ ngày 1/8, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra trên các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 1A, 20, 51, 13, 14 và ĐT.741. Chỉ trong 3 ngày đầu, công an đã kiểm tra 288 phương tiện, lập 136 biên bản vi phạm.

Đội CSGT đường bộ số 1 tuyên truyền công tác bảo đảm ATGT cho tài xế xe khách tại bến xe Đồng Nai (Ảnh: CA)

Qua công tác kiểm tra phát hiện các lỗi phổ biến gồm: chở hàng trong khoang khách 20 trường hợp; vi phạm tốc độ 16 trường hợp; chuyển hướng sai quy định 11 trường hợp; dừng đỗ sai quy định 7 trường hợp, trong đó có 4 vụ trên cao tốc; tránh vượt sai 3 trường hợp và vi phạm giấy phép lái xe 1 trường hợp, cùng 74 trường hợp mắc các lỗi khác.

Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan kiểm tra xe khách trên tuyến QL51 (Ảnh: CA)

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, bên cạnh việc xử lý vi phạm trực tiếp trên đường như chạy quá tốc độ, chở quá số người hay tài xế lái quá giờ quy định, CSGT Công an TP. Đồng Nai cũng phối hợp yêu cầu doanh nghiệp vận tải rà soát kỹ thuật xe, bổ sung thiết bị thoát hiểm và chấn chỉnh giờ làm việc của tài xế.

Đợt cao điểm sẽ tiếp tục được duy trì nghiêm nhằm siết chặt kỷ cương, phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an toàn cho hành khách.

Hiện trường chiếc xe khách cháy trơ khung

Trước đó, như VOV đưa tin, vào rạng sáng 21/7, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra trên Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP. Đồng Nai). Chiếc xe khách giường nằm đâm vào taluy rồi bốc cháy do tài xế buồn ngủ mất kiểm soát, hậu quả làm 7 người tử vong và 9 người bị thương.