Hỗ trợ chuyển đổi xe điện: Cần giải pháp tổng thể tháo gỡ "điểm nghẽn" cơ chế

Thành phố Hà Nội đang dự thảo chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho người dân đổi xe xăng sang xe điện. Đây là một chủ trương nhận được sự quan tâm đặc biệt vì tác động trực tiếp đến túi tiền và thói quen đi lại của hàng triệu người. Tuy nhiên, để chính sách thực sự đi vào đời sống, vẫn còn đó những "điểm nghẽn" về cơ chế và hạ tầng cần được tháo gỡ.

Hà Nội hiện có hơn 7 triệu xe máy đang lưu hành, phần lớn vẫn sử dụng động cơ xăng

Theo dự thảo Nghị quyết, thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 20% giá trị phương tiện nhưng không quá 5 triệu đồng cho cá nhân chuyển đổi sang xe điện có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, riêng hộ nghèo được hỗ trợ 100% giá trị phương tiện nhưng không quá 20 triệu đồng, hộ cận nghèo được hỗ trợ 80% nhưng không quá 15 triệu đồng, thời gian từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến trước ngày 1/1/2030. Những con số này đang mở ra kỳ vọng về một cuộc "cách mạng xanh" trên đường phố Thủ đô.

Gia đình anh Tùng là người quyết định đầu tư một chiếc xe máy điện chia sẻ: “Vì môi trường, vì chính sách, vì chủ trương của nhà nước thì tất cả người dân phải theo nhưng mà làm sao vừa hợp lòng dân mà được cả chính sách”.

Không chỉ là câu chuyện bảo vệ môi trường, sự tiện dụng trong vận hành cũng là điểm cộng lớn. Anh Thịnh, một người thường xuyên di chuyển trong nội đô, cảm nhận rõ sự khác biệt sau khi chuyển sang dùng xe điện: “Điều đầu tiên tôi thấy xe điện cực kỳ tiện dụng. Với tôi thì không phải ra cây xăng mỗi ngày mà hàng ngày chỉ cần cắm sạc và rút sạc ra thôi. Tôi di chuyển không quá nhiều, đa phần trong thành phố, nên phương tiện xe điện rất phù hợp”.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ vĩ mô, để tạo ra một làn sóng chuyển đổi mạnh mẽ hơn, các chuyên gia cho rằng chỉ hỗ trợ tiền mặt là chưa đủ. Ông Nguyễn Công Hùng – Phó Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam nhấn mạnh về tính đồng bộ của các giải pháp tài chính: “Phải có cái giải pháp đồng bộ, thứ nhất là cơ chế chính sách phải rõ ràng cụ thể hỗ trợ cho người dân là bao nhiêu. Một chiếc xe máy là có thể trả góp không tính lãi hay là cơ chế hỗ trợ về tiền”.

Song song với bài toán tài chính, "nỗi lo" về trạm sạc và tính minh bạch của chính sách cũng là rào cản tâm lý lớn. TS. Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, phân tích sâu hơn về những điều kiện cần để xe điện thực sự chiếm lĩnh ưu thế: “Thứ nhất là cần phải thực hiện phát triển cơ sở hạ tầng để hỗ trợ dùng xe điện, bao gồm các điểm sạc, nguồn năng lượng để đảm bảo không mất điện. Thứ hai là thực hiện quá trình đánh giá tác động để đảm bảo việc thực hiện xe điện này thực sự có tác dụng chứ không phải vì lợi ích nhóm nào đấy. Cộng với đó là phát triển hệ thống giao thông công cộng”.

Để tạo ra một làn sóng chuyển đổi mạnh mẽ hơn, các chuyên gia cho rằng chỉ hỗ trợ tiền mặt là chưa đủ. Ảnh minh họa: Baotintuc

Nhiều ý kiến cho rằng cần đặt người dân vào trung tâm của chính sách, đặc biệt là các cơ chế hỗ trợ tài chính và hạ tầng đi kèm. Những vấn đề về thuế, trợ giá và quy định sử dụng xe điện trong đô thị, chung cư cũng cần được làm rõ để tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi.

TS. Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông, thẳng thắn chỉ ra những "điểm nghẽn" ngay trong lối sống đô thị hiện nay: “Hiện nay người dân đang rất khó khăn, họ bỏ tiền mua xe điện, bỏ xe xăng đi nhưng không được chính sách nào. Vào chung cư thì có nơi người ta cấm. Vậy thì Chủ tịch thành phố phải có chỉ thị, thông tư là không được cấm và phải có nơi cho xe máy điện một cách an toàn”.

5 triệu hay 20 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp có thể là "cú hích" ban đầu về tài chính, nhưng để người dân thực sự sẵn sàng từ bỏ chiếc xe xăng đã gắn bó bấy lâu, câu trả lời không chỉ nằm ở những con số. Một "Hà Nội xanh" không thể được xây dựng chỉ bằng những mảnh ghép rời rạc của các khoản trợ cấp.

Thay vào đó, chúng ta cần một "hệ sinh thái chính sách" đồng bộ: từ việc hỗ trợ tài chính đúng đối tượng đến hoàn thiện thể chế đối với việc sử dụng các trạm sạc tại khu dân cư. Chỉ khi có một cơ chế tổng thể và quyền lợi người dân được bảo vệ toàn diện thì việc chuyển đổi phương tiện xanh mới thực sự được khơi thông, đạt mục tiêu đề ra.