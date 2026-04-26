  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hoả hoạn thiêu rụi nhà xưởng tại Tứ Kỳ (Hải Phòng)

Chủ Nhật, 22:29, 26/04/2026
VOV.VN - Vụ cháy xảy ra tại một công ty sản xuất mũ ở xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng, thiêu rụi khoảng 200 m² nhà xưởng của công ty.

Vụ cháy xảy ra vào trưa 26/4 tại kho chứa nguyên vật liệu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn túi xách Youli Việt Nam (địa chỉ thôn Vạn Tải, xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng).

Cháy xưởng sản xuất tại Tứ Kỳ

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ kho chứa các nguyên vật liệu dễ cháy, như: keo, vải, bìa và nhanh chóng bùng phát.

Nhận được thông tin, Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hải Phòng) đã huy động cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện, xe chữa cháy khẩn trương xuống hiện trường, phối hợp với Công an xã Tứ Kỳ và lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở khẩn trương dập lửa.

Sau một tiếng nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi khoảng 200m2 nhà kho và nguyên vật liệu bên trong của công ty.

Công an TP Hải Phòng đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Kịp thời khống chế vụ cháy lớn tại Khu kinh tế Nhơn Hội, Gia Lai
Kịp thời khống chế vụ cháy lớn tại Khu kinh tế Nhơn Hội, Gia Lai

VOV.VN - Rạng sáng 26/4, vụ cháy lớn bùng phát tại Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện khẩn trương khống chế, ngăn cháy lan.

Kịp thời khống chế vụ cháy lớn tại Khu kinh tế Nhơn Hội, Gia Lai

Kịp thời khống chế vụ cháy lớn tại Khu kinh tế Nhơn Hội, Gia Lai

VOV.VN - Rạng sáng 26/4, vụ cháy lớn bùng phát tại Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện khẩn trương khống chế, ngăn cháy lan.

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy bãi chứa dầu thải ở xã Đông Anh
Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy bãi chứa dầu thải ở xã Đông Anh

VOV.VN - Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 18h36 ngày 25/4, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại khu đất xóm Lò, thôn Lộc Hà, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy bãi chứa dầu thải ở xã Đông Anh

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy bãi chứa dầu thải ở xã Đông Anh

VOV.VN - Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 18h36 ngày 25/4, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại khu đất xóm Lò, thôn Lộc Hà, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM, nhiều người dân hoảng sợ tháo chạy
Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM, nhiều người dân hoảng sợ tháo chạy

VOV.VN - Đám cháy bùng lên tại căn hộ ở một chung cư cao cấp trên địa bàn TP.HCM vào tối 23/4 khiến nhiều người dân hoảng sợ tháo chạy bằng thang bộ.

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM, nhiều người dân hoảng sợ tháo chạy

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM, nhiều người dân hoảng sợ tháo chạy

VOV.VN - Đám cháy bùng lên tại căn hộ ở một chung cư cao cấp trên địa bàn TP.HCM vào tối 23/4 khiến nhiều người dân hoảng sợ tháo chạy bằng thang bộ.

