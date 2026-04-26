Hoả hoạn thiêu rụi nhà xưởng tại Tứ Kỳ (Hải Phòng)

Vụ cháy xảy ra vào trưa 26/4 tại kho chứa nguyên vật liệu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn túi xách Youli Việt Nam (địa chỉ thôn Vạn Tải, xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng).

Cháy xưởng sản xuất tại Tứ Kỳ

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ kho chứa các nguyên vật liệu dễ cháy, như: keo, vải, bìa và nhanh chóng bùng phát.

Nhận được thông tin, Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hải Phòng) đã huy động cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện, xe chữa cháy khẩn trương xuống hiện trường, phối hợp với Công an xã Tứ Kỳ và lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở khẩn trương dập lửa.

Sau một tiếng nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi khoảng 200m2 nhà kho và nguyên vật liệu bên trong của công ty.

Công an TP Hải Phòng đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra.