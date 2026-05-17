Học sinh 10 phường tại Đồng Nai được nghỉ học ngày 18/5

Hôm nay (17/5), Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đồng Nai có Công văn số 550, thay thế cho hướng dẫn tại Công văn số 455 phát đi ngày 14/5 trước đó.

Sự điều chỉnh này thực hiện theo chỉ đạo mới nhất của UBND TP. Đồng Nai nhằm tối ưu hóa phương án phân luồng giao thông, phục vụ cho sự kiện chào mừng ngày Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai.

Công văn mới của Sở Giáo dục-Đào tạo TP.Đồng Nai

Theo nội dung công văn mới nhất, tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh các cấp (tiểu học, THCS, THPT) và học viên các Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn 10 phường được nghỉ học ngày 18/5/2026. Các phường có học sinh được nghỉ gồm: Hố Nai, Trấn Biên, Biên Hòa, Tân Triều, Trảng Dài, Tam Hiệp, Long Bình, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước; thuộc TP. Biên Hòa và các huyện Trảng Bom, Long Thành, Vĩnh Cửu.

Học sinh tại 85 xã, phường còn lại trên toàn địa bàn TP. Đồng Nai vẫn đến trường học tập theo thời khóa biểu bình thường. Cán bộ, giáo viên và người lao động tại các cơ sở này thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Trước đó, ngày 14/5, Sở Giáo dục-Đào tạo Đồng Nai có văn bản cho phép toàn bộ học sinh trên địa bàn thành phố nghỉ học vào ngày 18/5, nhằm tạo không khí sôi nổi, lan tỏa niềm tự hào trong toàn ngành hướng về sự kiện thành lập thành phố mới.

Học sinh 85 xã, phường còn lại đi học bình thường

Với sự thay đổi quy mô nghỉ học vào giờ chót này, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo đề nghị UBND của 85 xã, phường còn lại có trách nhiệm thông báo khẩn cấp đến các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Đối với các trường thuộc diện được nghỉ học, Sở yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi nghỉ học hoặc khi tham gia các hoạt động chào mừng. Đồng thời, các trường phải chủ động xây dựng ngay kế hoạch dạy bù cho ngày nghỉ 18/5 để đảm bảo tiến độ và khối lượng kiến thức cho học sinh theo đúng quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo.