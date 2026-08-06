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Học sinh Chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển vào những trường đại học nào?

Thứ Năm, 11:38, 06/08/2026
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Phần lớn trong số 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã đăng ký xét tuyển vào các trường đại học tốp đầu tại Hà Nội. Dữ liệu của 328 thí sinh đã bị loại khỏi hệ thống lọc ảo lần 1, song nguyện vọng đăng ký xét tuyển vẫn được bảo lưu chờ kết quả thi lại.

Hôm qua 5/8, Bộ GD&ĐT công bố, dữ liệu của 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã bị loại khỏi hệ thống lọc ảo lần 1 của Bộ GD&ĐT do bị hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026.

Nhưng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học trước đó của các thí sinh này vẫn được bảo lưu, chờ kết quả thi lại sắp tới.

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Bộ GD&ĐT họp báo thông tin phương án xử lí đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Dương Triều

Trong số 328 thí sinh này, có trên 100 thí sinh đăng ký vào Đại học Kinh tế Quốc dân (chiếm số lượng lớn nhất); có khoảng 100 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào Đại học Bách khoa Hà Nội; một số ít thí sinh đăng ký vào khối trường công an và các trường khác.

Tại họp báo thông tin phương án xử lí 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kì thi tốt nghiệp THPT 2026, Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ GD&ĐT quyết định hủy điểm thi của 100% thí sinh tại điểm thi này; tổ chức thi lại vào ngày 14-15/8 tới.

"Đóng băng" nguyện vọng

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho hay, công tác tuyển sinh đại học hiện nay được chia làm hai khâu độc lập: thi và tuyển. Thí sinh có thể sử dụng nhiều phương thức khác nhau để xét tuyển như dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, kì thi riêng hoặc xét tuyển kết hợp. Do đó, quy trình xét tuyển luôn được thực hiện một cách riêng biệt.

Theo nguyên tắc, khi chưa có thông tin chính thức về sai phạm, thí sinh vẫn được đăng ký xét tuyển theo nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT vừa thông báo hủy kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 11 - 12/6 của điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Quyết định này khiến các thí sinh liên quan tạm thời không đáp ứng được điều kiện tối thiểu là đạt từ 15 điểm để tham gia đợt xét tuyển chung.

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GS.TS Nguyễn Tiến Thảo thông tin phương án xét tuyển đại học đối với những thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Dương Triều

Để đảm bảo tối đa quyền lợi của thí sinh, ông Nguyễn Tiến Thảo cho biết khi triển khai công tác lọc ảo chung từ ngày 4 - 10/8, Bộ GD&ĐT áp dụng giải pháp kĩ thuật đơn giản là chuyển trạng thái của các thí sinh này sang "chưa đủ" điều kiện tham gia xét tuyển cùng đợt chung.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, khoảng 80% thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang có khả năng trúng tuyển các trường đại học tốp đầu (theo điểm thi lần đầu). Tính từ mức điểm 27-28,75/30 điểm, điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có tổng 154 thí sinh đạt được ở 5 tổ hợp truyền thống (A00, A01, B00, C03 và D01). Trong đó, tổ hợp C03 và A00 chiếm ưu thế lớn ở phân khúc này. Tổ hợp C03 có 56 thí sinh, A00 có 46 thí sinh.

 

Toàn bộ nguyện vọng thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã đăng ký từ ngày 2 - 14/7 sẽ được bảo lưu (đóng băng) và tách riêng để xét tuyển sau khi có kết quả thi lại.

Đại diện Bộ GD&ĐT cũng khẳng định, phương án điều chỉnh kĩ thuật này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyền lợi của hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT cũng như hơn 870.000 thí sinh đang đăng ký xét tuyển đại học năm nay trên cả nước.

Dựa trên điểm thi lại hoặc kết luận điều tra của công an, hệ thống sẽ tự động xét tuyển các em theo đúng thứ tự nguyện vọng đã đăng ký ban đầu (hoặc hủy quyền xét tuyển nếu có sai phạm).

Với những thông tin này, 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang chỉ được phép thi lại, không được quyền đăng ký xét tuyển đại học lại.

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Đại tá Trần Hồng Quang, Phó cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an) thông tin phương án xét tuyển vào trường công an đối với những thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Dương Triều

Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho biết, công tác xét tuyển (bao gồm các trường Công an) đều thực hiện qua hệ thống chung.

Những hồ sơ đang ở trạng thái "chưa đủ điều kiện" sẽ không được các trường xét tuyển. Nếu kết quả xác minh sau này ghi nhận vi phạm, cơ quan chức năng vẫn sẽ tiến hành xử lí theo quy định.

Nhìn lại vụ gian lận thi cử năm 2018, phần lớn thí sinh được nâng điểm tại 3 tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang (cũ) đăng ký xét tuyển vào các trường khối công an, quân đội.

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Sau vụ điểm thi Chuyên Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT tăng cường giám sát kỳ thi tốt nghiệp

VOV.VN - Sau cuộc họp báo ngày 5/8, Bộ GD&ĐT tiếp tục thông tin về phương án xử lý 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đồng thời cho biết sẽ rà soát quy chế, tăng cường công nghệ, kiểm tra chéo, giám sát để phòng chống gian lận, bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, khách quan, công bằng.

 

Nghiêm Huê/Tiền Phong
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