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Sau vụ điểm thi Chuyên Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT tăng cường giám sát kỳ thi tốt nghiệp

Thứ Tư, 19:43, 05/08/2026
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VOV.VN - Sau cuộc họp báo ngày 5/8, Bộ GD&ĐT tiếp tục thông tin về phương án xử lý 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đồng thời cho biết sẽ rà soát quy chế, tăng cường công nghệ, kiểm tra chéo, giám sát để phòng chống gian lận, bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, khách quan, công bằng.

Theo Bộ GD&ĐT, căn cứ kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể Ban Coi thi, làm cho kết quả thi của tất cả thí sinh tại điểm thi này không bảo đảm tính trung thực, khách quan, công bằng. Trên cơ sở quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT quyết định tổ chức thi lại toàn bộ các môn thi đối với thí sinh tại điểm thi này.

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Cử giảng viên đại học tham gia giám sát tổ chức thi là một trong những giải pháp Bộ sẽ tiếp tục triển khai nhằm tăng cường kiểm soát, bảo đảm kỳ thi nghiêm túc, khách quan.

Bộ GD&ĐT cho biết, phương án tổ chức thi lại được xem xét, cân nhắc trên nhiều phương diện, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, kết quả và ý kiến của cơ quan điều tra, ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo cùng quá trình phối hợp với các cơ quan chức năng.

Mục tiêu của việc tổ chức thi lại là bảo đảm tính an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng của kỳ thi; không phải là biện pháp kỷ luật đối với thí sinh, mà nhằm bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập.

Bên cạnh việc xử lý vụ việc tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung các quy chế, quy định nhằm phòng, chống gian lận thi cử; tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo, giám sát trong tổ chức kỳ thi.

Một trong những giải pháp được Bộ GD&ĐT tiếp tục triển khai là cử giảng viên đại học tham gia giám sát tổ chức thi tại các địa phương. Việc tăng cường lực lượng giám sát nhằm góp phần thực hiện nghiêm các quy định, quy trình tổ chức kỳ thi, bảo đảm tính khách quan trong các khâu.

Cùng với các giải pháp về quản lý và tổ chức thi, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh việc nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia kỳ thi. Ngành giáo dục sẽ tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên; đồng thời xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm đối với các hành vi vi phạm.

Liên quan đến định hướng đổi mới phương thức tổ chức thi trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện Đề án tổ chức thi trên máy tính theo hướng bảo đảm an ninh, an toàn, tin cậy. Quá trình triển khai sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, gồm thử nghiệm, thí điểm, tổng kết và đánh giá toàn diện trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Bộ GD&ĐT cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Trường hợp thí sinh có hành vi vi phạm Quy chế thi cũng sẽ được xem xét, xử lý theo tính chất, mức độ vi phạm, kể cả khi đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy vai trò quan trọng của công tác giám sát từ các cơ quan quản lý, báo chí và toàn xã hội. Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tiếp tục thông tin minh bạch, đầy đủ về kỳ thi và công bố kết quả để xã hội cùng giám sát.

Thu Hằng - Nguyễn Hà - Linh Thương
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