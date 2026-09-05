Học sinh dự khai giảng trong màu áo lính

Khai giảng cùng STEM, AI và những trải nghiệm mới

Tại Đắk Lắk, Trường THCS-THPT Tây Nguyên (Học viện KHQS - Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ khai giảng năm học mới trong không khí trang trọng. Sau buổi lễ, học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm trực quan, sáng tạo với các mô hình STEM, công nghệ AI và kỹ thuật lắp ráp.

Học sinh Trường THCS-THPT Tây Nguyên của Bộ Quốc phòng được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm trực quan, sáng tạo với các mô hình STEM, công nghệ AI và kỹ thuật lắp ráp.

Không chỉ có học sinh Việt Nam, các du học sinh đến từ nước Cộng hòa DCND Lào cũng hòa mình vào ngày hội khai giảng, cùng thầy cô và bạn bè mở đầu một năm học với nhiều hoạt động mới mẻ.

Trong khuôn viên trường, các mô hình STEM ứng dụng AI và kỹ thuật lắp ráp thu hút sự quan tâm của học sinh. Các em trực tiếp thao tác, thử nghiệm và khám phá cách công nghệ được đưa vào học tập.

Học sinh Trường THCS-THPT Tây Nguyên của Bộ Quốc phòng được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm trực quan

Thông qua những hoạt động này, học sinh có thêm cơ hội rèn luyện tư duy logic, khả năng sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm. Việc đưa các hoạt động trải nghiệm khoa học, công nghệ vào ngày khai giảng cũng tạo không khí hào hứng, giúp các em chủ động hơn khi bước vào năm học mới.

Với nhiệm vụ đào tạo học sinh, trong đó có du học sinh Lào, Trường THCS-THPT Tây Nguyên không chỉ chú trọng kiến thức văn hóa mà còn tăng cường hoạt động trải nghiệm và ứng dụng khoa học công nghệ.

Học sinh Trường THCS-THPT Tây Nguyên được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm

Trường Văn hóa Công an nhân dân III đón lứa học sinh đầu tiên

Tại Cần Thơ, đúng 7h sáng 5/9, Công an thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Trường Văn hóa Công an nhân dân III. Đây là năm học đầu tiên của nhà trường, mở ra chặng đường mới với niềm tin, kỳ vọng và quyết tâm xây dựng trường trở thành mái ấm, nơi học sinh được học tập, rèn luyện, trưởng thành và viết tiếp những ước mơ.

Các em về Trường Văn hóa Công an nhân dân III từ Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang và Cà Mau.

Về trường từ Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang và Cà Mau, mỗi em có một hoàn cảnh riêng. Trong số đó có con gia đình chính sách, con thương binh, liệt sĩ Công an nhân dân; học sinh dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và trẻ em thuộc diện cần được chăm sóc, bảo trợ.

Lễ Khai giảng năm học 2026-2027 của Trường Văn hóa Công an nhân dân III.

Dưới mái trường mới, các em không chỉ được học tập mà còn được chăm sóc, nuôi dưỡng và rèn luyện trong môi trường nội trú an toàn, kỷ luật và giàu tình thương. Mỗi cơ hội học tập được trao đi cũng là sự sẻ chia, trách nhiệm và tình cảm của lực lượng Công an nhân dân dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng

Hơn 1.000 học sinh háo hức bước vào năm học mới tại Đắk Lắk

Cũng trong sáng 5/9, hơn 1.000 học sinh Trường Tiểu học, THCS, THPT nội trú Văn hóa Công an nhân dân II tại Đắk Lắk, thuộc Bộ Công an, háo hức dự lễ khai giảng năm học 2026-2027. Đây là lễ khai giảng đầu tiên của ngôi trường đặc thù vừa chính thức đi vào hoạt động. Tại đây, các em sẽ học tập, sinh hoạt nội trú và bắt đầu hành trình mới bên thầy cô, bạn bè.

Đây là lễ khai giảng đầu tiên của ngôi trường đặc thù Văn hóa Công an nhân dân. Tại đây các em sẽ học tập, sinh hoạt nội trú và bắt đầu hành trình mới bên thầy cô, bạn bè.

Năm học 2026-2027, Trường Văn hóa CAND II tại Đắk Lắk có 34 lớp với 1.020 học sinh đến từ Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Học sinh của trường thuộc nhiều nhóm hoàn cảnh đặc thù, trong đó có con em gia đình chính sách, học sinh dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt.

Mang trên mình bộ đồng phục mới, những gương mặt còn đôi chút bỡ ngỡ của các em, nhất là những học sinh lần đầu xa gia đình, nhanh chóng hòa vào không khí ngày hội khai giảng. Có mặt tại lễ khai giảng, nhiều phụ huynh bày tỏ sự yên tâm khi con được học tập trong môi trường nội trú với điều kiện ăn ở, học tập và sinh hoạt ổn định.

Chị Đàm Thị Thao, ở xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, gia đình rất vui mừng khi đưa con đến nhập học và tham dự lễ khai giảng. Theo chị, môi trường và điều kiện học tập tại trường tốt, giúp gia đình yên tâm gửi gắm con. “Bố mẹ chỉ mong cháu khi sống xa nhà sẽ rèn luyện được tính tự lập, ngày càng trưởng thành hơn và nỗ lực học tập thật tốt để không phụ sự chăm sóc, dạy dỗ của các thầy cô giáo”, chị Đàm Thị Thao chia sẻ.

Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học, THCS, THPT nội trú Văn hóa Công an nhân dân II tại Đắk Lắk

Ông Mai Hữu Vạn, Hiệu trưởng Trường Văn hóa CAND II cho biết, trong năm học đầu tiên, nhà trường không chỉ tập trung nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng nền nếp mà còn đặc biệt chú trọng công tác giáo dục, chăm sóc học sinh phù hợp với đặc thù của từng em.

“Học sinh ở nhiều độ tuổi, dân tộc, hoàn cảnh gia đình khác nhau nên thầy cô phải gần gũi, nắm bắt tâm lý, hoàn cảnh để có phương pháp giáo dục phù hợp, giúp các em nhanh chóng hòa nhập và yên tâm học tập”, ông Mai Hữu Vạn nói.

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 khép lại cũng là lúc một năm học mới chính thức bắt đầu. Trên sân trường, nhiều phụ huynh tranh thủ chụp cho con những tấm hình lưu niệm trước giờ khai lễ. Những cái ôm, lời dặn dò và ánh mắt lưu luyến của cha mẹ dành cho con trước giờ trở về khiến sân trường có những phút lắng lại.

Từ hôm nay, các em sẽ bắt đầu cuộc sống mới tại mái trường nội trú, với những người thầy, người bạn mới và một hành trình học tập nhiều trải nghiệm phía trước. Tại những ngôi trường đặc thù này, khai giảng năm học 2026-2027 không chỉ đánh dấu một năm học mới mà còn mở ra hành trình rèn luyện, trưởng thành và nuôi dưỡng ước mơ cho những học sinh có hoàn cảnh khác nhau.