Trường Văn hóa Công an nhân dân II mở lối tương lai cho học sinh khó khăn

Trong số những học sinh khóa đầu tiên của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an nhân dân II của Bộ Công an tại Đắk Lắk (Trường Văn hóa Công an nhân dân II) có em Y Gió M’lô, học sinh lớp 10, dân tộc M’Nông, ở buôn Drang Phốk, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Cha và mẹ đều qua đời vì bạo bệnh, 5 anh chị em phải nương tựa vào nhau trong hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn. Chị cả Nguyễn Thị Ngân M’lô phải nghỉ học sớm để làm chỗ dựa cho các em. Vì vậy, ngày Y Gió nhận quyết định trúng tuyển Trường Văn hóa Công an nhân dân II cũng là ngày gia đình có thêm niềm hy vọng.

Chị Nguyễn Thị Ngân M’lô chia sẻ: “Thua thiệt nhiều. Mỗi năm học là sách vở, áo quần, môi trường học. Tại vì trường ở đây xa mấy chục cây số, đó là trắc trở nhất của gia đình. Mình chỉ học tới lớp 9 rồi cũng chấm dứt ước mơ đi học của mình. Sau khi nhận được quyết định em mình được vào trường Công an thì đó không chỉ là ước mơ của em, mà còn là ước mơ của mình, là hy vọng của gia đình”.

Với Y Gió, những ngày đầu tại trường là một bước chuyển lớn. Xa gia đình, làm quen với thầy cô, bạn bè và môi trường nội trú, em càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình với những người thân đang ở nhà. “Con rất thương anh, thương chị, thương em. Con sẽ cố gắng học tập để làm chỗ dựa cho gia đình”.

Em Y Gió Mlô nhận quyết định trúng tuyển vào trường Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an nhân dân II của Bộ Công an tại Đắk Lắk.

Cũng bắt đầu năm học mới tại Trường Văn hóa Công an nhân dân II, em Hoàng Ngọc Hoa, học sinh lớp 10, ở xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk, mang theo hoàn cảnh nhiều thiệt thòi. Ông nội em từng tham gia kháng chiến, nhiễm chất độc da cam. Cha em bị khuyết tật, mẹ mất sớm do tai nạn. Từ nhỏ, Hoa vừa học vừa chăm sóc cha và em nhỏ.

Với gia đình Hoa, việc em được vào học tại ngôi trường mới là cơ hội để em có điều kiện học tập, rèn luyện tốt hơn. Ông Hoàng Văn Giang, cha của Hoa cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không thể lo cho con như những gia đình khác. Nay con được vào học ở trường học tổ chức bởi lực lượng Công an, ông Giang rất yên tâm và phấn khởi. “Bản thân tôi là người khuyết tật, không lo được cho con. Được Bộ Công an quan tâm và cho con đi học như thế, con tôi sẽ có cơ hội đổi đời”, ông Giang cho biết.

Không chỉ có thêm điều kiện học tập, môi trường mới còn tiếp thêm động lực để Hoa theo đuổi ước mơ đã ấp ủ từ nhỏ. Từ mong muốn trở thành người chiến sĩ Công an, em càng có thêm quyết tâm khi được học tập trong ngôi trường đặc biệt này. “Từ nhỏ con đã ước mơ làm Công an, không biết con có thực hiện được không, nhưng bây giờ con được vào Trường Công an rồi, con cảm thấy ước mơ của mình đã gần chạm đến rồi, để làm chỗ dựa cho bố con và vì con muốn quê hương mình luôn bình yên”, Hoa tâm sự.

Không chỉ có thêm điều kiện học tập, môi trường mới còn tiếp thêm động lực để Ngọc Hoa theo đuổi ước mơ trở thành chiến sĩ Công an nhân dân đã ấp ủ từ nhỏ.

Cùng với Y Gió và Ngọc Hoa, những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khác cũng đang trở thành những học sinh đầu tiên của Trường Văn hóa Công an nhân dân II. Năm học 2026-2027, trường tuyển sinh tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi, với quy mô 34 lớp, hơn 1.000 học sinh.

Đây là mô hình trường chuyên biệt nội trú từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông, dành cho những nhóm học sinh có hoàn cảnh đặc thù, trong đó có con thương binh, liệt sĩ; con gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội.

Mục tiêu của nhà trường không chỉ là đưa học sinh đến lớp mà còn chăm sóc, giáo dục và rèn luyện toàn diện. Môi trường nội trú giúp các em được sinh hoạt tập thể, gần gũi với thầy cô, được quan tâm, nắm bắt tâm tư và hoàn cảnh để có phương pháp giáo dục phù hợp. Các hoạt động trải nghiệm, tham quan, rèn luyện kỹ năng và hoạt động tập thể cũng sẽ được tổ chức, giúp học sinh từng bước trưởng thành, tự tin hơn.

Đại tá Mai Hữu Vạn, Hiệu trưởng Trường Văn hóa Công an nhân dân II cho biết, nhà trường xác định xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, an toàn, kỷ cương là nhiệm vụ quan trọng, nhất là với những học sinh đã chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Trường Văn hóa Công an nhân dân II phấn đấu trở thành mái ấm hạnh phúc - nơi các em được chăm sóc, được giáo dục, được rèn luyện và có thêm niềm tin để vượt qua hoàn cảnh.

Năm học 2026-2027, Trường Văn hoá Công an nhân dân II tuyển sinh tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi.

Những ngày đầu nhập học, các em vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Nhưng phía sau mỗi học sinh là một hoàn cảnh, một câu chuyện và một ước mơ riêng. Với những em từng đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì nghèo khó, mất mát hay khoảng cách địa lý, ngôi trường mới đang mở ra một con đường khác.

Từ những mái nhà còn nhiều thiếu thốn đến môi trường học tập, sinh hoạt ổn định, điều các em nhận được không chỉ là điều kiện học tập tốt hơn mà còn là niềm tin để tiếp tục bước về phía trước. Một ngôi trường mới đã đón những học sinh đầu tiên, và cùng với những ngày đầu làm quen với thầy cô, bạn bè là những ước mơ đang được nuôi dưỡng. Với Y Gió, đó là mong muốn trở thành chỗ dựa cho gia đình. Với Ngọc Hoa, đó là ước mơ trở thành người chiến sĩ Công an. Còn với nhiều gia đình, mong muốn giản dị là con mình được học tập, trưởng thành và có một tương lai tốt đẹp hơn.