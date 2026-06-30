Tham dự Lễ công bố thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân II còn có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi.

Lễ công bố thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân II.

Trường Văn hóa Công an nhân dân II là trường phổ thông nội trú công lập liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông, trực thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk. Đối tượng tuyển sinh là con thương binh, liệt sĩ công an nhân dân; con gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội và một số đối tượng theo chương trình hợp tác quốc tế của Bộ Công an.

Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk kiểm tra cơ sở vật chất phòng học tại trường.

Năm 2026-2027, Trường tuyển sinh tại địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Từ năm 2027-2028, mở rộng phạm vi tuyển sinh trên toàn quốc. Trong giai đoạn 2026-2030, Trường dự kiến có quy mô đào tạo hàng năm khoảng 1.500 học sinh ở 3 cấp học.

Các em học sinh theo học tại trường sẽ được hỗ trợ chi phí học tập và sinh hoạt; đồng thời được giáo dục toàn diện về văn hóa, đạo đức, kỹ năng sống, ý thức pháp luật và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến phát biểu tại buổi lễ thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân II tại Đắk Lắk.

Theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trường Văn hóa Công an Nhân dân II là một trong ba trường văn hóa của lực lượng Công an Nhân dân được thành lập tại ba miền đất nước, nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng về phát triển giáo dục gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, đây là mô hình giáo dục chuyên biệt, vừa chăm lo cho trẻ em yếu thế, vừa góp phần giải quyết các vấn đề xã hội từ sớm, từ xa, củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao quyết định thành lập trường.

Để nhà trường sớm đi vào hoạt động hiệu quả, Thượng tướng Lê Văn Tuyến yêu cầu Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương kiện toàn bộ máy, chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và tổ chức tuyển sinh ngay trong năm học 2026-2027; đồng thời chăm lo toàn diện đời sống học sinh, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn và giàu tính nhân văn.

Clip: Trường Văn hóa Công an Nhân dân II đặt tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk

“Bên cạnh việc “dạy chữ”, cần chú trọng “trồng người”, coi trọng bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lòng yêu nước và ý thức kỷ luật, để Trường Văn hóa Công an Nhân II thực sự trở thành mái nhà đầy tình yêu thương; thực sự là nơi gieo con chữ, lan tỏa giá trị nhân văn, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng, cho các em học sinh khó khăn, yếu thế trong xã hội, tạo nguồn nhân lực chất lượng cho sự nghiệp phát triển của đất nước.” - Thượng tướng Lê Văn Tuyến nói./.

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