Học sinh nhập viện sau khi ăn quả lạ hái ven rừng, Bộ Y tế vào cuộc

Thứ Bảy, 15:34, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều học sinh tại hai trường bán trú ở Lai Châu nhập viện với triệu chứng tê lưỡi, nôn ói sau khi ăn quả lạ hái ngoài tự nhiên.

Cục An toàn thực phẩm vừa đề nghị Sở Y tế Lai Châu khẩn trương điều tra vụ nhiều học sinh nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn quả lạ tại Trường PTDTBT THCS và PTDTBT Tiểu học Làng Mô, xã Tủa Sín Chải.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lai Châu, sau khi ăn loại quả hái ngoài tự nhiên, nhiều em xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, nôn, mệt mỏi và tê đầu lưỡi. Các học sinh sau đó được đưa đến cơ sở y tế để điều trị.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu ngành y tế địa phương tập trung nguồn lực cứu chữa bệnh nhân, theo dõi sát diễn biến sức khỏe để tránh nguy cơ ảnh hưởng tính mạng.

hoc sinh nhap vien sau khi an qua la hai ven rung, bo y te vao cuoc hinh anh 1
Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ tích cực thăm khám và điều trị cho các em học sinh có triệu chứng nặng sau khi ăn quả lạ. (Ảnh chụp tối 14/5).

Cơ quan này cũng đề nghị phối hợp với ngành nông nghiệp, môi trường và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh nguyên nhân, giám sát nguy cơ phát sinh thêm các trường hợp tương tự trong cộng đồng.

Song song với công tác điều tra, ngành y tế được yêu cầu phối hợp với ngành giáo dục tăng cường truyền thông cho giáo viên, học sinh về kỹ năng nhận biết nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các trường có bếp ăn tập thể và khu vực miền núi.

Cục An toàn thực phẩm lưu ý cần đẩy mạnh cảnh báo người dân không sử dụng các loại quả, cây rừng hoặc động vật hoang dã không rõ độc tính. Khi xuất hiện dấu hiệu như tê môi, tê lưỡi, đau bụng, nôn ói hay khó thở, người dân cần đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời.

Đối với khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, công tác truyền thông được yêu cầu triển khai bằng hình thức và ngôn ngữ phù hợp để nâng cao hiệu quả cảnh báo.

Theo thông tin từ một số học sinh, trong giờ nghỉ, một số học sinh lớp 7 mang bao tải lên rừng hái quả rồi mang về chia cho các bạn trong trường và các em khối tiểu học. Loại quả này màu đỏ, hình tròn, to bằng đầu ngón tay cái.

Theo báo cáo của xã Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu), trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nhiều học sinh nghi ngộ độc do ăn quả lạ với các biểu hiện như buồn nôn, đau bụng. Rất may, không có trường hợp tử vong. Cụ thể: vào khoảng 18h45 phút ngày 14/5, tại 2 đơn vị là Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Làng Mô và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Làng Mô (xã Tủa Sín Chải) phát hiện nhiều học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng.

Tính đến 21h cùng ngày, tổng số học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc do ăn quả lạ là 206 em; trong đó có 35 học sinh của 2 trường nói trên có triệu chứng nặng phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ để điều trị và theo dõi.

Như Loan/VTC News
Tag: ngộ độc học sinh nhập viện trường bán trú Lai Châu triệu chứng tê lưỡi ăn quả lạ
Xét nghiệm mẫu thực phẩm, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc tại tỉnh Quảng Trị
VOV.VN - Chiều nay 4/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thông tin, phần lớn các bệnh nhân trong vụ ngộ độc nghi do ăn thực phẩm tại một cơ sở bánh mì ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, sức khoẻ đã ổn định và được xuất viện.

Đã có 62 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tại Nghệ An
VOV.VN - Đến 12h trưa nay (20/4), Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) xác nhận đã tiếp nhận 62 bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, sau khi phần lớn đã ăn bánh mì tại 2 cơ sở do cùng một chủ quản lý trên địa bàn xã Diễn Châu.

Khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm vụ 140 học sinh nghi ngộ độc
VOV.VN - Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế yêu cầu tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm vụ việc hơn 140 học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây, thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) nghi ngộ độc thực phẩm, đang được điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn.

