Khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm vụ 140 học sinh nghi ngộ độc

Thứ Bảy, 11:06, 11/04/2026
VOV.VN - Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế yêu cầu tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm vụ việc hơn 140 học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây, thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) nghi ngộ độc thực phẩm, đang được điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn.

Cụ thể, sau khi nhận được thông tin trên địa bàn phường Bình Quới, TPHCM ghi nhận hơn 140 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây nhập viện cấp cứu, nghi do ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như sốt, đau bụng, nôn…Hiện, các em đang được điều trị tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh khác nhau. 

khan truong dieu tra, truy xuat nguon goc thuc pham vu 140 hoc sinh nghi ngo doc hinh anh 1
Trường Tiểu học Bình Quới Tây, TP. HCM nơi ghi nhận hơn 140 học sinh nhập viện cấp cứu, nghi do ngộ độc thực phẩm. (Ảnh website nhà trường).

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Đồng thời, tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân, điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM tăng cường các biện pháp quản lý, đặc biệt trong các bếp ăn tập thể, các cơ sở cung cấp suất ăn, để hạn chế nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm. Tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.

Trước đó, ngày 8/4, nhiều học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt và đau đầu. Nhận được thông tin, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo các bệnh viện theo dõi sát diễn biến bệnh nhân, tuân thủ phác đồ điều trị và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM được giao phối hợp cùng Sở An toàn thực phẩm và nhà trường tiếp tục điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất.

Như Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin, trong hai ngày 8 và 9/4, Phòng y tế nhà trường, Trạm y tế phường Bình Quới và các bệnh viện trên địa bàn tiếp nhận nhiều học sinh có triệu chứng sốt, đau bụng.

Trong đó 102 trường hợp được theo dõi, điều trị ngoại trú và 46 trường hợp điều trị nội trú, tình trạng chung của các bệnh nhân hiện ổn định, chưa ghi nhận ca diễn tiến nặng.

 

PV/VOV.VN
Tag: ngộ độc ngộ độc thực phẩm Trường Tiểu học Bình Quới Tây vụ hơn 140 học sinh nghi ngộ độc
Để tấm vé xe buýt 0 đồng thực sự hấp dẫn
VOV.VN - Miễn phí giá vé xe buýt là một yếu tố quan trọng, nhưng chưa phải là tất cả để giữ chân hành khách. Nếu cơ sở hạ tầng không được cải thiện đồng bộ, chất lượng dịch vụ vẫn giậm chân tại chỗ thì người dân sẽ nhanh chóng quay lại với xe cá nhân.

VOV.VN - Miễn phí giá vé xe buýt là một yếu tố quan trọng, nhưng chưa phải là tất cả để giữ chân hành khách. Nếu cơ sở hạ tầng không được cải thiện đồng bộ, chất lượng dịch vụ vẫn giậm chân tại chỗ thì người dân sẽ nhanh chóng quay lại với xe cá nhân.

Xã đầu tiên trong cả nước cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh

VOV.VN - Từ năm học 2026–2027, toàn bộ học sinh trên địa bàn xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng sẽ được cấp sách giáo khoa miễn phí, sớm hơn 4 năm so với yêu cầu của Nghị quyết 71.

VOV.VN - Từ năm học 2026–2027, toàn bộ học sinh trên địa bàn xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng sẽ được cấp sách giáo khoa miễn phí, sớm hơn 4 năm so với yêu cầu của Nghị quyết 71.

Bộ GD&ĐT: Dự án đoạt giải nhất khoa học kỹ thuật không có dấu hiệu đạo văn

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khẳng định dự án đoạt giải Nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia không có dấu hiệu sao chép hay đạo văn, mà thể hiện sự kế thừa có chọn lọc kết hợp với thực nghiệm và phân tích.

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khẳng định dự án đoạt giải Nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia không có dấu hiệu sao chép hay đạo văn, mà thể hiện sự kế thừa có chọn lọc kết hợp với thực nghiệm và phân tích.

Giáo dục