中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đã có 62 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tại Nghệ An

Thứ Hai, 16:27, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đến 12h trưa nay (20/4), Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) xác nhận đã tiếp nhận 62 bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, sau khi phần lớn đã ăn bánh mì tại 2 cơ sở do cùng một chủ quản lý trên địa bàn xã Diễn Châu.

Theo ông Hồ Ngọc Thái, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, trong số 62 bệnh nhân đang điều trị, có 57 người cho biết đã sử dụng bánh mì tại một trong hai tiệm gồm Quỳnh bakery (khối 4, xã Diễn Châu – trước đây treo biển “Lò bánh mỳ nóng Sơn Quỳnh”) và tiệm bánh mì Quỳnh (xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu). 5 bệnh nhân còn lại không ăn bánh mì nhưng đều nhập viện với các biểu hiện nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, sốt cao, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Da co 62 nguoi nhap vien nghi ngo doc thuc pham tai nghe an hinh anh 1
Các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu. 

Trước đó, từ sáng 17/4 đến sáng 18/4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu đã tiếp nhận 28 bệnh nhân với các triệu chứng tương tự. Trong số này, đa số cho biết đã ăn bánh mì tại một trong hai cơ sở nêu trên. Các bệnh nhân được phân bổ điều trị tại nhiều khoa, gồm 19 ca tại Khoa Truyền nhiễm, 3 ca tại Khoa Nội, 1 ca tại Khoa Sản và 5 ca tại Khoa Nhi.

Trong ngày 19/4 và đến trưa 20/4, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận thêm 34 trường hợp nhập viện, đều có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm; trong đó xác định đa số bệnh nhân có sử dụng bánh mì tại 2 cơ sở trên.

Đến 15h cùng ngày, đã có 5 bệnh nhân được xuất viện; các trường hợp còn lại sức khỏe đã ổn định, chưa ghi nhận ca diễn biến nặng.

Da co 62 nguoi nhap vien nghi ngo doc thuc pham tai nghe an hinh anh 2
Đến 15h chiều ngày 20/4 đã có 5 bệnh nhân được xuất viện trở về nhà.

Liên quan vụ việc, sáng 19/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế Nghệ An khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu nghi gây ngộ độc; đồng thời lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Tối 19/4, Sở Y tế Nghệ An cũng có văn bản đề nghị những người đã sử dụng bánh mì tại Quỳnh bakery và tiệm bánh mì Quỳnh (xã Diễn Châu) trong các ngày 16–17/4 chủ động theo dõi sức khỏe, kịp thời đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngộ độc.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: ngộ độc nhập viện thực phẩm nghệ an.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

28 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Nghệ An

VOV.VN - Chiều 18/4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đã tiếp nhận 28 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, liên quan đến việc ăn bánh mì trên địa bàn.

VOV.VN - Chiều 18/4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đã tiếp nhận 28 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, liên quan đến việc ăn bánh mì trên địa bàn.

11 công nhân ở TP.HCM nhập viện nghi ngộ độc sau bữa trưa tại công ty

VOV.VN - Chiều 15/4, Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh đã báo cáo Sở Y tế TP.HCM và Sở An toàn thực phẩm TP.HCM về vụ việc 11 công nhân tại xã Hưng Long (thuộc huyện Bình Chánh trước đây) nhập viện cấp cứu sau bữa ăn trưa.

VOV.VN - Chiều 15/4, Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh đã báo cáo Sở Y tế TP.HCM và Sở An toàn thực phẩm TP.HCM về vụ việc 11 công nhân tại xã Hưng Long (thuộc huyện Bình Chánh trước đây) nhập viện cấp cứu sau bữa ăn trưa.

Số học sinh nhập viện nghi ngộ độc tại TP.HCM lên tới 184 ca

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) tiếp tục tăng lên 184 ca.

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) tiếp tục tăng lên 184 ca.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục