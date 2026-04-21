Học sinh, sinh viên nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nhiều nơi kỳ nghỉ kéo dài tới 9 ngày

Tại Hà Nội, Sở GD&ĐT vừa ban hành lịch nghỉ lễ năm 2026. Theo đó, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, cán bộ, giáo viên và học sinh toàn ngành giáo dục được nghỉ ngày 26/4 (Chủ nhật) và nghỉ bù vào thứ Hai ngày 27/4 do trùng cuối tuần. Với dịp 30/4 – 1/5, các trường nghỉ 2 ngày là 30/4 và 1/5/2026.

Tại Hưng Yên, học sinh được nghỉ dài hơn với 3 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 25 đến 27/4). Đặc biệt, kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 kéo dài 4 ngày liên tiếp, từ 30/4 đến hết 3/5. Sở GD-ĐT địa phương yêu cầu các trường đảm bảo kế hoạch dạy học, không dạy bù hay dồn tiết để kéo dài thời gian nghỉ.

Trong khi đó, Hải Phòng áp dụng lịch nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, không điều chỉnh để kéo dài kỳ nghỉ. Học sinh được nghỉ bù ngày 27/4 cho Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ 2 ngày 30/4 – 1/5. Thành phố cũng khẳng định không có phương án nghỉ liên tiếp 9 ngày.

Tương tự, Phú Thọ và Sơn La đều thực hiện lịch nghỉ theo quy định chung, không hoán đổi ngày làm việc. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu chủ động bố trí trực, đảm bảo an ninh, an toàn trường học trong thời gian nghỉ lễ. Ngoài ra, nhiều địa phương như Bắc Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị… cũng triển khai lịch nghỉ theo khung chung, không có điều chỉnh lớn.

Đáng chú ý, một số trường đại học trên cả nước cho sinh viên nghỉ kéo dài từ 8 đến 9 ngày nếu tính cả cuối tuần. Theo lịch chung, Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 người lao động nghỉ 3 ngày (25–27/4), sau đó đi làm 2 ngày 28–29/4. Dịp 30/4 – 1/5 nghỉ tiếp 4 ngày (30/4–3/5).

Trên cơ sở đó, nhiều trường đại học đã linh hoạt sắp xếp học trực tuyến hoặc điều chỉnh kế hoạch học tập để sinh viên được nghỉ trọn kỳ dài. Một số trường như Trường Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế TP.HCM… tổ chức học online vào ngày 28–29/4 để sinh viên nghỉ liên tục 9 ngày.

Trong khi đó, các trường như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông… cho sinh viên nghỉ khoảng 8 ngày, từ 26/4 đến 3/5. Một số trường khác cũng bố trí nghỉ dài ngày nhưng sẽ học bù sau kỳ nghỉ.

Ngược lại, vẫn có những cơ sở đào tạo giữ lịch học xen kẽ, cho sinh viên nghỉ 2 đợt và học bình thường trong các ngày 28–29/4 như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Hà Nội, Đại học Công nghiệp TP.HCM…

Việc các địa phương và nhà trường đồng loạt công bố lịch nghỉ lễ đang giúp học sinh, sinh viên và phụ huynh chủ động hơn trong kế hoạch nghỉ ngơi, di chuyển và sắp xếp thời gian dịp lễ dài ngày đầu năm 2026.