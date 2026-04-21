Học sinh, sinh viên nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nhiều nơi kỳ nghỉ kéo dài tới 9 ngày

Thứ Ba, 15:06, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã công bố lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2026 đối với học sinh, giáo viên và sinh viên. Tùy cách sắp xếp thời gian học tập, không ít đơn vị có thể tạo kỳ nghỉ kéo dài tới 8–9 ngày nếu tính cả cuối tuần và các ngày nghỉ liền kề.

Tại Hà Nội, Sở GD&ĐT vừa ban hành lịch nghỉ lễ năm 2026. Theo đó, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, cán bộ, giáo viên và học sinh toàn ngành giáo dục được nghỉ ngày 26/4 (Chủ nhật) và nghỉ bù vào thứ Hai ngày 27/4 do trùng cuối tuần. Với dịp 30/4 – 1/5, các trường nghỉ 2 ngày là 30/4 và 1/5/2026.

Tại Hưng Yên, học sinh được nghỉ dài hơn với 3 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 25 đến 27/4). Đặc biệt, kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 kéo dài 4 ngày liên tiếp, từ 30/4 đến hết 3/5. Sở GD-ĐT địa phương yêu cầu các trường đảm bảo kế hoạch dạy học, không dạy bù hay dồn tiết để kéo dài thời gian nghỉ.

hoc sinh, sinh vien nghi le 30 4 - 1 5 nhieu noi ky nghi keo dai toi 9 ngay hinh anh 1
Học sinh, sinh viên và phụ huynh chủ động sắp xếp kế hoạch nghỉ ngơi khi các địa phương và nhà trường đồng loạt công bố lịch nghỉ lễ

Trong khi đó, Hải Phòng áp dụng lịch nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, không điều chỉnh để kéo dài kỳ nghỉ. Học sinh được nghỉ bù ngày 27/4 cho Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ 2 ngày 30/4 – 1/5. Thành phố cũng khẳng định không có phương án nghỉ liên tiếp 9 ngày.

Tương tự, Phú Thọ và Sơn La đều thực hiện lịch nghỉ theo quy định chung, không hoán đổi ngày làm việc. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu chủ động bố trí trực, đảm bảo an ninh, an toàn trường học trong thời gian nghỉ lễ. Ngoài ra, nhiều địa phương như Bắc Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị… cũng triển khai lịch nghỉ theo khung chung, không có điều chỉnh lớn.

Đáng chú ý, một số trường đại học trên cả nước cho sinh viên nghỉ kéo dài từ 8 đến 9 ngày nếu tính cả cuối tuần. Theo lịch chung, Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 người lao động nghỉ 3 ngày (25–27/4), sau đó đi làm 2 ngày 28–29/4. Dịp 30/4 – 1/5 nghỉ tiếp 4 ngày (30/4–3/5).

Trên cơ sở đó, nhiều trường đại học đã linh hoạt sắp xếp học trực tuyến hoặc điều chỉnh kế hoạch học tập để sinh viên được nghỉ trọn kỳ dài. Một số trường như Trường Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế TP.HCM… tổ chức học online vào ngày 28–29/4 để sinh viên nghỉ liên tục 9 ngày.

Trong khi đó, các trường như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông… cho sinh viên nghỉ khoảng 8 ngày, từ 26/4 đến 3/5. Một số trường khác cũng bố trí nghỉ dài ngày nhưng sẽ học bù sau kỳ nghỉ.

Ngược lại, vẫn có những cơ sở đào tạo giữ lịch học xen kẽ, cho sinh viên nghỉ 2 đợt và học bình thường trong các ngày 28–29/4 như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Hà Nội, Đại học Công nghiệp TP.HCM…

Việc các địa phương và nhà trường đồng loạt công bố lịch nghỉ lễ đang giúp học sinh, sinh viên và phụ huynh chủ động hơn trong kế hoạch nghỉ ngơi, di chuyển và sắp xếp thời gian dịp lễ dài ngày đầu năm 2026.

 

Thu Hằng/VOV.VN
ĐBQH: Vì "vòng xoáy" thi đua, nhiều giáo viên phải "làm đẹp, tô hồng" báo cáo
ĐBQH: Vì "vòng xoáy" thi đua, nhiều giáo viên phải "làm đẹp, tô hồng" báo cáo

ĐBQH: Vì "vòng xoáy" thi đua, nhiều giáo viên phải "làm đẹp, tô hồng" báo cáo

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội thẳng thắn cho rằng, ở nhiều địa phương các con số về tỷ lệ lên lớp, tỷ lệ tốt nghiệp, số học sinh giỏi vẫn được báo cáo rất đẹp trong khi chất lượng thực sự lại chưa tương xứng. Không ít giáo viên, nhà trường vì muốn vào vòng xoáy thi đua phải làm đẹp điểm số, tô hồng báo cáo.

Tuyển sinh đại học 2026: Ổn định, siết ngưỡng đầu vào
Tuyển sinh đại học 2026: Ổn định, siết ngưỡng đầu vào

Tuyển sinh đại học 2026: Ổn định, siết ngưỡng đầu vào

VOV.VN - Ngày 20/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tuyển sinh đại học toàn quốc năm 2026. Tại hội nghị, bên cạnh việc tổng kết, đánh giá công tác tuyển sinh năm 2025, Bộ cũng công bố thông tin về công tác tuyển sinh đại học năm 2026.

