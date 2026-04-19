Học sinh vùng khó Đắk Lắk vui với sách trong Tuần lễ Văn hóa đọc

Chủ Nhật, 19:32, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong suốt 2 tuần nay, học sinh khắp 30 trường học ở vùng khó khăn của Đắk Lắk đã được trải nghiệm các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa đọc và Ngày Sách Việt Nam 2026. Với chủ đề Ánh sáng tri thức, các hoạt động này góp phần lan tỏa văn hóa đọc ở học sinh miền núi.

Một buổi học của học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Đinh Núp, xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk. Thay cho học trên lớp, các em đọc sách tại Nhà văn hóa của trường, giao lưu với các anh chị ở Thư viện tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu về những bộ sách hay như “Đất rừng Phương Nam” hay các tác phẩm trong Đoàn Giỏi tuyển tập. Những người anh hùng đã chiến đấu cho lý tưởng cao đẹp, những nhân vật lịch sử… lần lượt hiện ra trong tâm trí các em, giúp các em có thêm động lực phấn đấu học tập.

Mỗi cuốn sách mở ra một vùng tri thức cho các em

Em Măng Thị Mỹ Loan, học sinh lớp 9, thôn Phú Lợi, xã Phú Mỡ chia sẻ: “Những quyển sách rất hay để cho chúng em tự đọc và những bài học để cho chúng em thật giỏi và hiểu biết hơn, mở rộng hơn”. Em La O Đại, thôn Phú Tiến, xã Phú Mỡ tâm sự: “Con thường học sách ngữ văn bởi có những điều hay và kiến thức giúp con tốt hơn, viết hay hơn”.

Theo thầy Đỗ Thành Vinh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Đinh Núp, xã Phú Mỡ, toàn trường có 9 lớp với 194 học sinh, 100% em là đồng bào các dân tộc thiểu số Chăm và Ba Na... Đây là vùng đặc biệt khó khăn. Số lượng đầu sách trong thư viện trường khá khiêm tốn và không hoạt động thường xuyên. Chính vì vậy, những buổi đưa sách về tận trường phục vụ các em học sinh như thế này thật sự bổ ích.

Các em học sinh ở xã Phú Mỡ trong một "giờ học" với sách tùy chọn

“Nhà trường rất vui mừng khi thư viện tỉnh đưa sách về nhà trường, giới thiệu cho các em về những tác phẩm văn học ý nghĩa. Đây là hoạt động bổ ích. Nhà trường cũng mong muốn tới đây có nhiều buổi giới thiệu sách để giúp các em nâng cao ý thức, văn hóa đọc, tạo điều kiện cho các em có dịp giao lưu và hiểu biết nhiều hơn”, thầy Đỗ Thành Vinh chia sẻ.

Hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa đọc và Ngày sách Việt Nam năm nay, Thư viện Hải Phú (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức phục vụ sách lưu động tại 30 trường học khu vực phía Đông tỉnh. Với chủ đề Ánh sáng tri thức, tại mỗi điểm trường, thư viện trưng bày từ 1.500 - 2.500 bản sách với nhiều thể loại phong phú như: Văn học thiếu nhi, sách khoa học thường thức, sách tham khảo, kỹ năng sống, khoa học kỹ thuật, pháp luật, y học… phục vụ cho khoảng 10.000 học sinh đọc tại chỗ. Lồng ghép trong chương trình, Thư viện còn tổ chức các hoạt động giao lưu dành cho học sinh như: Đố vui, tìm hiểu kiến thức, tìm hiểu về tác phẩm, viết cảm nhận về sách, hướng dẫn kỹ năng đọc hiệu quả cho các em...

Không chỉ đọc, học từ sách, các em được giao lưu về kinh nghiệm xây dựng văn hóa đọc từ các cán bộ thư viện

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Phòng Nghiệp vụ Thư viện Hải Phú, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Các em ở vùng sâu vùng xa, nhất là các em vùng đồng bào dân tộc rất thiếu nguồn sách. Chính vì thế, đây là một trong những hoạt động mà hằng năm đơn vị tổ chức về các xã khó khăn để các em được tiếp cận những cuốn sách mới của kho tài liệu của đơn vị, để trau dồi, lan tỏa giá trị văn hóa đọc đến với các em ở vùng sâu, vùng xa”.

Ở các thành phố, trung tâm tỉnh lỵ, các hoạt động “Đường sách”, “Hội sách”, “Chợ sách”… được tổ chức thường xuyên với quy mô lớn, giúp người đọc có nhiều cơ hội được tiếp cận những sách hay, sách mới. Còn ở những xã vùng sâu, vùng xa, xã đặc biệt khó khăn như Phú Mỡ, việc đưa sách về tận nơi theo hình thức thư viện lưu động đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, tạo được sinh hoạt văn hóa lành mạnh, hình thành thói quen đọc sách mỗi ngày.

Cần Thơ khởi công xây dựng thư viện hiện đại rộng 6000m2

VOV.VN - Khởi công xây dựng mô hình thư viện hiện đại Learning Commons với tên gọi Dự án Trung tâm học liệu và khánh thành Khu Thể thao đa năng là sự kiện do Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trực thuộc Bộ Y tế tổ chức sáng nay 25/12 tại Cần Thơ. Đây là 2 công trình trọng điểm chào mừng 46 năm Ngày thành lập Trường.

 

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
Tag: học sinh Đắk Lắk hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 2026 ánh sáng tri thức văn hóa đọc học sinh miền núi học sinh vùng khó
VOV.VN - Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4, hôm nay (18/4), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp UBND phường Phú Yên, Bảo tàng Đắk Lắk, Thư viện tỉnh và Trường THCS Trần Hưng Đạo tổ chức chương trình Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2026.

Ngày Sách và Văn hóa đọc 2026 với chủ đề “Sách và khát vọng vượt sóng”

Ngày Sách và Văn hóa đọc 2026 với chủ đề “Sách và khát vọng vượt sóng”

VOV.VN - Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4, hôm nay (18/4), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp UBND phường Phú Yên, Bảo tàng Đắk Lắk, Thư viện tỉnh và Trường THCS Trần Hưng Đạo tổ chức chương trình Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2026.

TP.HCM đưa sách đến khu chung cư, bệnh viện hưởng ứng ngày Sách và Văn hoá đọc

TP.HCM đưa sách đến khu chung cư, bệnh viện hưởng ứng ngày Sách và Văn hoá đọc

VOV.VN - Hội sách khuyến đọc tại chung cư, thư viện người, tủ sách tại cộng đồng, bệnh viện,… là những hoạt động của TP.HCM hưởng ứng Ngày Sách và văn hoá đọc năm 2026.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V tại Gia Lai

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V tại Gia Lai

VOV.VN - Sáng 17/4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức chương trình phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V; đồng thời triển khai Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026.

