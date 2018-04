Hội An đề nghị phá bớt hạng mục tại Công viên “Ấn tượng Hội An“

Liên quan đến Dự án Công viên văn hóa Chủ đề “Ấn tượng Hội An” có nhiều yếu tố “bất thường” mà dư luận xôn xao mấy ngày qua, sáng nay (14/4), UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức họp khẩn đề nghị làm rõ những khuất tất tại Dự án này.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Hội An, Dự án trước đây có tên gọi là “Trung tâm Hội nghị - Làng du lịch Gami Hội An”. Năm 2004, UBND tỉnh Quảng Nam thỏa thuận địa điểm, cho phép Chi nhánh Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp tại miền Trung nghiên cứu đầu tư Dự án.

Năm 2005, Dự án chuyển chủ đầu tư sang Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch và Kinh doanh Hội nghị Gami Hội An, sau đó được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt bổ sung quy hoạch chi tiết 1/500.

Kè bê tông bảo vệ khu vực dự án.

Tháng 1/2008, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cấp Giấy phép xây dựng giai đoạn 1 Dự án gồm các hạng mục: Kè bảo vệ dài hơn 1.600m, đỉnh kè cao tối đa 2,5m; các công trình hạ tầng kỹ thuật, thoát nước, giao thông nội bộ, điện chiếu sáng. Trong đó quy định cốt nền xây dựng công trình tối đa 2,9m. Năm 2012, chủ đầu tư tiếp tục điều chỉnh quy hoạch Dự án, lãnh đạo thành phố Hội An nhận thấy chưa phù hợp nên đề nghị hạ thấp cao trình san nền và đề nghị tuân thủ đúng hồ sơ quy hoạch được duyệt.

Do vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án, tháng 10/2014, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định thu hồi đất của Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch và Kinh doanh Hội nghị Gami Hội An giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hội An. Năm 2016, UBND tỉnh Quảng Nam thành lập Tổ công tác hỗ trợ triển khai Dự án; Chỉ đạo khẩn trương thành lập, hoàn chỉnh các hồ sơ liên quan đến Dự án.

Về những vấn đề liên quan đến việc triển khai Dự án trên cồn đất giữa sông, án ngữ dòng chảy gây sạt lở 2 bên bờ sông cũng như những sai phạm của chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Hội An đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Xây dựng làm việc cụ thể với chủ đầu tư đề xuất giảm độ cao công trình, giảm mật độ xây dựng, yêu cầu không đầu tư thêm mà phá bớt những công trình có quá nhiều bê tông cốt thép, tăng cường mật độ cây xanh tại Dự án.

Theo ông Dũng, để đảm bảo cảnh quan, Hội An sẽ kiểm tra lại toàn bộ kè xung quanh. Về cốt nền cao so với thiết kế, vị lãnh đạo này cho rằng, thành phố đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng xem xét cho phép chiều cao cốt nền không quá cao so với 2 bên bờ sông. Về chiều cao công trình điểm nhấn 16,5m, theo ý kiến của một số người là không phù hợp với quy hoạch trước đây.

"Sau khi kiểm tra phát hiện ra Khu biểu diễn ngoài trời xây dựng sai độ cao. Theo hồ sơ thiết kế là 14,5m mà thực sự đã xây 16,3m. Đúng ra, công trình điểm nhấn trong nhà cao 16,5m, mà nhà đầu tư lại xây dựng công trình điểm nhấn ngoài trời là 16,3m. Bất cập ở việc xây dựng vượt độ cao và không giấy phép. Nếu như xét thấy đề xuất hợp lý thì làm, không hợp lý thì cương quyết tháo dỡ" - ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, đây là công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Sau khi tỉnh cho tái khởi động dự án, công trình Công viên "Ấn tượng Hội An" đăng ký hạng mục sân khấu ngoài trời phục vụ khoảng 2.000 khán giả. Lúc đó, tỉnh Quảng Nam thành lập Tổ chuyên trách do ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ này đã có văn bản cho chủ đầu tư Dự án xây dựng công trình trong giai đoạn 1 theo hướng vừa thi công, vừa làm thủ tục cấp phép xây dựng./.

