Hội An sẽ trả giá đắt nếu tiếp tục phá vỡ không gian “sống”

Lễ ra mắt chương trình nghệ thuật biểu diễn thực cảnh "Ký ức Hội An" (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Những ngày qua, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về Chương trình “Ký ức Hội An”. Đây là Chương trình nghệ thuật thực cảnh lần đầu diễn ra tại Hội An nên không tránh khỏi vấp váp, những người làm chương trình cũng đã nhận ra sai sót để chỉnh sửa.

Đáng lo ngại hơn, Dự án Công viên Chủ đề "Ấn Tượng Hội An"- một trong những dự án có quy mô lớn trong lĩnh vực văn hóa du lịch được kết hợp với chương trình biểu diễn nghệ thuật độc đáo xen lẫn hoạt động vui chơi giải trí lại tọa lạc trên một hòn đảo thơ mộng ngay cửa sông Thu Bồn, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Dự án đã và đang xây dựng nhiều hạng mục bê tông ngay trên cồn đất giữa sông, án ngữ dòng chảy.

Về vấn đề này, phóng viên VOV có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Sự, Nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Sự, Nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An.

PV: Thưa ông, Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Ký ức Hội An” khai mạc vào đêm 18/3, với chủ đề “Ấn tượng Hội An” được cho là thiếu yếu tố làm nên phần hồn của Hội An. Ông cũng đã đến xem chương trình này, vậy xin ông cho biết cảm nhận của mình?

Ông Nguyễn Sự: Ký ức Hội An không hẳn là bê nguyên si lịch sử, nhưng cái gì trong sự kiện lịch sử, dù là huyền sử, giả sử hay giai thoại nhưng nếu có ở Hội An thì mới đưa vào, còn nếu không diễn ra ở Hội An thì thôi. Tôi đã đi xem, đó là một không gian rất rộng, quy mô rất lớn, số lượng diễn viên rất đông và được đầu tư công phu.

Âm thanh, ánh sáng hiện đại không chê được. Nhưng về mặt nội dung, có nhiều điều chưa đúng. Ví dụ như ở Hội An không có đám cưới diễn ra giữa Chế Mân với Huyền Trân công chúa. Việc tổ chức đám cưới đó không phải diễn ra tại Hội An nhưng tái hiện nó ngay tại Hội An thì có cái gì đó hơi khiên cưỡng.

PV: Trong khi dư luận có ý kiến trái chiều về nội dung Chương trình nghệ thuật thực cảnh thì Công ty Cổ phần Gami Hội An tiếp tục thực hiện dự án Công viên văn hoá “Ấn tượng Hội An”. Nơi đặt sân khấu cho vở diễn thực cảnh “Ký ức Hội An” ngay trên cồn đất giữa sông ngăn dòng chảy, người dân lo lắng xói lở, ngập lụt vào mưa mưa. Trước đây, tại khu vực này từng có lập một dự án Làng sinh thái du lịch nhưng không được địa phương chấp nhận nhưng bây giờ lại được phép xây dựng. Theo ông, câu chuyện này như thế nào?

Ông Nguyễn Sự: Năm 2014, tỉnh đã quyết định thu hồi dự án này lại rồi. Nhưng tháng 6/2015, khi tôi thôi chức Bí thư Thành uỷ, thì tỉnh lại cấp phép trở lại, lập dự án mới. Trước đây chỉ xin lập 1 cung hội nghị để khách quốc tế về ở đó, và đồng thời có một số nhà nghỉ trong đó, dân vẫn được qua canh tác để trải nghiệm luôn trong 1 làng quê. Dân có thu nhập, người nông dân trồng bắp. Nhưng sau chuyển dự án thành Công viên Ấn tượng Hội An. Cái làng đó không còn nữa, mà trở thành nơi biểu diễn. Sân khấu này chỉ là giai đoạn 1 thôi.

Thực ra mọi thủ tục, mọi vấn đề đều là khuất tất. Ví dụ như khi triển khai phải có giấy phép xây dựng, phải có đánh giá tác động môi trường. Đến hôm nay, tôi đảm bảo nếu hỏi anh em lãnh đạo địa phương cũng không biết giấy phép xây dựng là cái gì. Không khuất tất sao được khi dự án ngày 18/3 đưa vào khai thác mà 20/3 mới có giấy phép thì không khuất tất là cái gì?

Phối cảnh toàn cảnh chương trình "Ký ức Hội An" nhìn từ trên cao. (Ảnh: KT)

PV: Theo ông thì bây giờ điều chỉnh Dự án còn kịp không, và điều chỉnh theo hướng nào?

Ông Nguyễn Sự: Bây giờ nhà đầu tư, kể cả những giai đoạn tiếp theo chưa làm thì nghiên cứu điều chỉnh lại cho phù hợp. Thứ 2 nữa là bây giờ chỗ sân khấu đó cao quá, 16,5 m thì quá cao, phải nhanh chóng trồng cây xanh lên. Thứ 3 là âm thanh ánh sáng lớn quá, ảnh hưởng đến nhân dân 2 bên bờ sông làm cho họ khó chịu. Thứ 4 là khi anh nâng cao trình kè lên 1,5 m so với cao trình cũ thì dẫn đến nguy cơ xói lở 2 bên.

Bây giờ chưa dám khẳng định nhưng chắc chắn nếu xây dựng hoàn chỉnh thì dứt khoát sẽ ảnh hưởng. Do đó chúng ta phải hiểu đầy đủ văn hóa đô thị, đặc biệt là đô thị Di sản, đô thị sống như Hội An, không nên háo hức với những Dự án hoành tráng quy mô mà phá vỡ không gian sống và ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên. Nếu không trong tương lai gần chúng ta sẽ trả giá đắt!

PV: Xin cảm ơn ông!./.

