Hôm nay (11/4), nhiều nơi tiếp tục nắng nóng gay gắt trên 40 độ C

Ngày 10/4, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ như: Con Cuông (Nghệ An) 41.2 độ, Đô Lương (Nghệ An) 41.1 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40.2 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-45%.

Khu vực Tây Bắc Bộ, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ như: Phù Yên (Sơn La) 39.8 độ, Mai Châu (Phú Thọ) 40.1 độ, Trà My (TP Đà Nẵng) 38.7 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38.5 độ, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 39.4 độ…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như: Ayunpa (Gia Lai) 37.8.0 độ, Phước Long (Đồng Nai) 36.9 độ, …; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Dự báo diễn biến trong 24h đến 48h tới: Ngày 11-12/4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Khu vực Tây Bắc Bộ, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo: Nắng nóng ở các khu vực nói trên còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Từ khoảng ngày 14-15/4 nắng nóng ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng dịu dần. Từ khoảng ngày 16-17/4 nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có xu hướng dịu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1; riêng khu vực từ Nghệ An đến TP Huế cấp 2.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.