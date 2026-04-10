Thời tiết hôm nay 10/4: Nắng nóng gay gắt kéo dài trong cả nước, có nơi trên 40 độ

Thứ Sáu, 05:41, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 10/4, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trong cả nước, trong đó Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt với nhiệt độ vượt 40 độ C. Chiều tối và đêm, một số khu vực Tây Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/4, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ như: Tương Dương (Nghệ An) 41.3 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 41.0 độ, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40.3 độ, …; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%.

Khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa, Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ như: Phù Yên (Sơn La) 39.6 độ, Mai Châu (Phú Thọ) 38.8 độ, Phố Ràng (Lào Cai) 39.5 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 38.5 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 37 độ như: Ayunpa (Gia Lai) 38.0 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Dự báo diễn biến trong ngày 10/4 và 11/4:

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Khu vực Tây Bắc Bộ và từ Tp. Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực Đông Bắc Bộ (ngoại trừ Quảng Ninh, Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%, riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ 55-60%.

Cảnh báo: Nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 10/4

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Quảng Ninh, Hải Phòng 32-34 độ.

Có mây, ngày nắng nóng (riêng Quảng Ninh, Hải Phòng ngày nắng), có nơi nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

PV/VOV.VN
Nắng nóng làm đảo lộn cuộc sống và sinh hoạt của người dân cố đô Huế
Nắng nóng làm đảo lộn cuộc sống và sinh hoạt của người dân cố đô Huế

VOV.VN - Những ngày qua trên nhiều tuyến phố ở Huế, dòng người thưa thớt hẳn; ai cũng vội vã để tránh nắng nóng. Nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, khiến nhịp sống thường ngày của người dân bị đảo lộn đáng kể.

Nắng nóng làm đảo lộn cuộc sống và sinh hoạt của người dân cố đô Huế

Nắng nóng làm đảo lộn cuộc sống và sinh hoạt của người dân cố đô Huế

VOV.VN - Những ngày qua trên nhiều tuyến phố ở Huế, dòng người thưa thớt hẳn; ai cũng vội vã để tránh nắng nóng. Nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, khiến nhịp sống thường ngày của người dân bị đảo lộn đáng kể.

Người Hà Nội "nung mình" trong đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên năm 2026
Người Hà Nội "nung mình" trong đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên năm 2026

VOV.VN - Đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên của năm 2026 khiến nền nhiệt Hà Nội tăng cao, làm xáo trộn nhịp sống thường nhật và khiến nhiều người chật vật thích nghi.

Người Hà Nội "nung mình" trong đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên năm 2026

Người Hà Nội "nung mình" trong đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên năm 2026

VOV.VN - Đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên của năm 2026 khiến nền nhiệt Hà Nội tăng cao, làm xáo trộn nhịp sống thường nhật và khiến nhiều người chật vật thích nghi.

Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa
Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa

VOV.VN - Dù mới đầu hè, nhiều khu vực ở Trung Bộ đã ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40°C. Tại Hà Nội, nắng nóng khiến số ca mắc các bệnh về da gia tăng. Theo dự báo, thủ đô sẽ bước vào “đỉnh nóng” trong khoảng ngày 11–12/4, với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39°C, nhiệt độ cảm nhận có thể lên khoảng 43-44°C.

Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa

Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa

VOV.VN - Dù mới đầu hè, nhiều khu vực ở Trung Bộ đã ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40°C. Tại Hà Nội, nắng nóng khiến số ca mắc các bệnh về da gia tăng. Theo dự báo, thủ đô sẽ bước vào “đỉnh nóng” trong khoảng ngày 11–12/4, với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39°C, nhiệt độ cảm nhận có thể lên khoảng 43-44°C.

