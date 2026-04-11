Thời tiết hôm nay 11/4: Nắng nóng gay gắt diện rộng, Trung Bộ có nơi trên 40 độ C

Thứ Bảy, 05:30, 11/04/2026
VOV.VN - Ngày 11/4, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, trong đó từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ C. Hà Nội và TP.HCM trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 10 đến ngày 12/4, thời tiết trên phạm vi cả nước có sự phân hóa rõ rệt, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng gay gắt, trong khi chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa dông cục bộ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Tây Bắc Bộ và khu vực từ TP Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác; ban ngày nắng nóng, cục bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 10, ngày 11/4

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Chung Thủy/VOV.VN
Nắng nóng kéo dài, cẩn trọng với nguy cơ ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Bác sĩ cảnh báo thời tiết nắng nóng khiến vi khuẩn trong thực phẩm phát triển nhanh nếu bảo quản sai cách, người dân cần thận trọng khi chọn và sử dụng thức ăn.

Bác sĩ "bật mí” cách bảo vệ da hiệu quả mùa nắng nóng

VOV.VN - Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe những ngày nắng nóng kéo dài thì việc bảo vệ da đúng cách cũng không kém phần quan trọng, bởi thời tiết khó chịu này dễ làm chúng ta mắc nhiều bệnh về da.

Nắng nóng gay gắt diện rộng, Sơn La canh phòng 24/24h để chống cháy rừng

VOV.VN - Nhiều khu vực đối mặt với nguy cơ cháy rừng cao do nắng nóng gay gắt diện rộng, chính quyền và người dân, cùng lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đang tổ chức canh gác 24/24h để bảo vệ rừng khỏi sự tấn công của "bà hỏa".

