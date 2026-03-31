Hôm nay (31/3), từ Nghệ An đến TP. Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua Ngày 30/3, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 37 độ như: Con Cuông (Nghệ An) 38.6 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.1 độ, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 37.9 độ, … Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa

Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới Ngày 31/3, ở khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, riêng vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP. Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%; khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Từ ngày 1/4, nắng nóng ở các khu vực trên suy giảm dần. Ngày 31/3 và ngày 01/4, khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Dự báo chi tiết:

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực miền Đông Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1 5. Dự báo tác động của nắng nóng: Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.