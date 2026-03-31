Hôm nay (31/3), từ Nghệ An đến TP. Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Thứ Ba, 08:56, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới Ngày 31/3, ở khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, riêng vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP. Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua Ngày 30/3, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 37 độ như: Con Cuông (Nghệ An) 38.6 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.1 độ, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 37.9 độ, … Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa

Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới Ngày 31/3, ở khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, riêng vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP. Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%; khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Từ ngày 1/4, nắng nóng ở các khu vực trên suy giảm dần. Ngày 31/3 và ngày 01/4, khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Dự báo chi tiết:

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực miền Đông Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1 5. Dự báo tác động của nắng nóng: Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

PV/VOV.VN
Tag: nắng nóng bắc bộ thanh hóa quảng ngãi miền đông nam bộ nắng nóng gay gắt dự báo thời tiết thời tiết hôm nay
Tin liên quan

Vì sao nắng nóng ở miền Bắc đến sớm hơn quy luật hàng năm?
Vì sao nắng nóng ở miền Bắc đến sớm hơn quy luật hàng năm?

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia , đợt nắng nóng năm nay ở miền Bắc đến sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-15 ngày. Điều này cho thấy biến đổi thời tiết đang diễn biến khá phức tạp.

Vì sao nắng nóng ở miền Bắc đến sớm hơn quy luật hàng năm?

Vì sao nắng nóng ở miền Bắc đến sớm hơn quy luật hàng năm?

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia , đợt nắng nóng năm nay ở miền Bắc đến sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-15 ngày. Điều này cho thấy biến đổi thời tiết đang diễn biến khá phức tạp.

Nắng nóng gay gắt cục bộ, Sơn La tăng cường phòng, chống cháy rừng
Nắng nóng gay gắt cục bộ, Sơn La tăng cường phòng, chống cháy rừng

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang đối mặt với tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt cục bộ, nguy cơ cháy nổ cao.

Nắng nóng gay gắt cục bộ, Sơn La tăng cường phòng, chống cháy rừng

Nắng nóng gay gắt cục bộ, Sơn La tăng cường phòng, chống cháy rừng

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang đối mặt với tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt cục bộ, nguy cơ cháy nổ cao.

Sắp xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026, có nơi trên 38 độ C
Sắp xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026, có nơi trên 38 độ C

VOV.VN - Đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026 được dự báo sẽ xuất hiện sớm từ cuối tháng 3, với nhiệt độ có nơi vượt 38 độ C tại Bắc Bộ và Trung Bộ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Sắp xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026, có nơi trên 38 độ C

Sắp xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026, có nơi trên 38 độ C

VOV.VN - Đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026 được dự báo sẽ xuất hiện sớm từ cuối tháng 3, với nhiệt độ có nơi vượt 38 độ C tại Bắc Bộ và Trung Bộ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

