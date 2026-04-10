Hôm nay lần đầu Hà Nội đăng ký dự thi lớp 10 hoàn toàn trực tuyến

Từ ngày 10/4, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, đồng thời có thể điều chỉnh nguyện vọng (nếu có). Thời gian đăng ký và thay đổi nguyện vọng kéo dài đến trước 24h ngày 17/4, không giới hạn số lần điều chỉnh.

Điểm mới đáng chú ý năm nay là 100% thí sinh thực hiện đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến, nhằm giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi tối đa cho học sinh.

Cụ thể, học sinh có định danh điện tử VNeID mức 2 sẽ tự đăng ký trên cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn. Với những trường hợp đặc biệt không thể đăng ký trực tuyến do điều kiện bất khả kháng, học sinh có thể đăng ký trực tiếp hoặc nhờ giáo viên, phụ huynh hỗ trợ đăng ký online, nhưng vẫn phải sử dụng tài khoản của học sinh do nhà trường cấp.

Năm nay cũng là lần đầu tiên Hà Nội bỏ phân tuyến trong tuyển sinh lớp 10. Theo đó, học sinh có thể đăng ký vào bất kỳ trường trung học phổ thông công lập nào trên địa bàn thành phố. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

Theo ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hệ thống đăng ký trực tuyến sẽ cập nhật số liệu nguyện vọng theo thời gian thực. Thí sinh có thể theo dõi số lượng đăng ký vào từng trường, từng nguyện vọng để cân nhắc điều chỉnh phù hợp.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng tích hợp cảnh báo về khoảng cách di chuyển, giúp học sinh tránh đăng ký theo tâm lý đám đông hoặc lựa chọn những trường quá xa, khó đảm bảo điều kiện học tập lâu dài.

“Đây là những điểm mới về mặt kỹ thuật nhằm cung cấp thêm dữ liệu tham khảo, giúp học sinh cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng”, ông Bình cho biết.

Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2026–2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 124 trường trung học phổ thông công lập là 1.820 lớp với 81.048 học sinh. Trong đó, 119 trường trung học phổ thông công lập được giao 1.742 lớp với 78.318 học sinh; 1 trường công lập chất lượng cao là Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú tuyển 10 lớp với 400 chỉ tiêu. 4 trường trung học phổ thông chuyên tuyển tổng cộng 78 lớp với 2.730 học sinh.