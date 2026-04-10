Hôm nay lần đầu Hà Nội đăng ký dự thi lớp 10 hoàn toàn trực tuyến

Thứ Sáu, 11:19, 10/04/2026
VOV.VN - Từ ngày 10/4, học sinh Hà Nội chính thức đăng ký dự thi lớp 10 hoàn toàn trực tuyến, với nhiều điểm mới đáng chú ý như theo dõi nguyện vọng theo thời gian thực, cảnh báo khoảng cách di chuyển và đặc biệt là được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn trước hạn chót 17/4.

Từ ngày 10/4, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, đồng thời có thể điều chỉnh nguyện vọng (nếu có). Thời gian đăng ký và thay đổi nguyện vọng kéo dài đến trước 24h ngày 17/4, không giới hạn số lần điều chỉnh.

(Ảnh chụp màn hình)

Điểm mới đáng chú ý năm nay là 100% thí sinh thực hiện đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến, nhằm giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi tối đa cho học sinh.

Cụ thể, học sinh có định danh điện tử VNeID mức 2 sẽ tự đăng ký trên cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn. Với những trường hợp đặc biệt không thể đăng ký trực tuyến do điều kiện bất khả kháng, học sinh có thể đăng ký trực tiếp hoặc nhờ giáo viên, phụ huynh hỗ trợ đăng ký online, nhưng vẫn phải sử dụng tài khoản của học sinh do nhà trường cấp.

Năm nay cũng là lần đầu tiên Hà Nội bỏ phân tuyến trong tuyển sinh lớp 10. Theo đó, học sinh có thể đăng ký vào bất kỳ trường trung học phổ thông công lập nào trên địa bàn thành phố. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

Theo ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hệ thống đăng ký trực tuyến sẽ cập nhật số liệu nguyện vọng theo thời gian thực. Thí sinh có thể theo dõi số lượng đăng ký vào từng trường, từng nguyện vọng để cân nhắc điều chỉnh phù hợp.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng tích hợp cảnh báo về khoảng cách di chuyển, giúp học sinh tránh đăng ký theo tâm lý đám đông hoặc lựa chọn những trường quá xa, khó đảm bảo điều kiện học tập lâu dài.

“Đây là những điểm mới về mặt kỹ thuật nhằm cung cấp thêm dữ liệu tham khảo, giúp học sinh cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng”, ông Bình cho biết.

Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2026–2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 124 trường trung học phổ thông công lập là 1.820 lớp với 81.048 học sinh. Trong đó, 119 trường trung học phổ thông công lập được giao 1.742 lớp với 78.318 học sinh; 1 trường công lập chất lượng cao là Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú tuyển 10 lớp với 400 chỉ tiêu. 4 trường trung học phổ thông chuyên tuyển tổng cộng 78 lớp với 2.730 học sinh.

Thu Hằng/VOV.VN
Điểm khảo sát lớp 12 thấp: Các trường ở Hà Nội siết ôn theo nhóm
Điểm khảo sát lớp 12 thấp: Các trường ở Hà Nội siết ôn theo nhóm

VOV.VN - Kết quả khảo sát lớp 12 tháng 3/2026 với điểm trung bình 5,31 không chỉ phản ánh những "lỗ hổng" trong chất lượng học tập, mà còn buộc các trường học tại Hà Nội phải điều chỉnh mạnh cách dạy và ôn thi. Nhiều trường đã chuyển sang phân hóa theo năng lực, bám sát từng nhóm học sinh trong giai đoạn nước rút.

Điểm khảo sát lớp 12 thấp: Các trường ở Hà Nội siết ôn theo nhóm

Điểm khảo sát lớp 12 thấp: Các trường ở Hà Nội siết ôn theo nhóm

VOV.VN - Kết quả khảo sát lớp 12 tháng 3/2026 với điểm trung bình 5,31 không chỉ phản ánh những "lỗ hổng" trong chất lượng học tập, mà còn buộc các trường học tại Hà Nội phải điều chỉnh mạnh cách dạy và ôn thi. Nhiều trường đã chuyển sang phân hóa theo năng lực, bám sát từng nhóm học sinh trong giai đoạn nước rút.

Gần 20.000 học sinh ở Hà Nội mất suất công lập: Áp lực thi lớp 10 tăng nhiệt
Gần 20.000 học sinh ở Hà Nội mất suất công lập: Áp lực thi lớp 10 tăng nhiệt

VOV.VN - Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay “nóng” hơn bao giờ hết khi Sở GD&ĐT công bố chỉ khoảng 55% học sinh có cơ hội vào công lập. Không chỉ học sinh căng mình ôn luyện, phụ huynh cũng thấp thỏm tìm phương án an toàn cho con. Tỷ lệ cạnh tranh cao buộc nhiều gia đình sớm tính đến phương án ngoài công lập.

Gần 20.000 học sinh ở Hà Nội mất suất công lập: Áp lực thi lớp 10 tăng nhiệt

Gần 20.000 học sinh ở Hà Nội mất suất công lập: Áp lực thi lớp 10 tăng nhiệt

VOV.VN - Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay “nóng” hơn bao giờ hết khi Sở GD&ĐT công bố chỉ khoảng 55% học sinh có cơ hội vào công lập. Không chỉ học sinh căng mình ôn luyện, phụ huynh cũng thấp thỏm tìm phương án an toàn cho con. Tỷ lệ cạnh tranh cao buộc nhiều gia đình sớm tính đến phương án ngoài công lập.

Hà Nội giao hơn 81.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027
Hà Nội giao hơn 81.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố các quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội diễn ra ngày 30 và 31/5 tới.

Hà Nội giao hơn 81.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027

Hà Nội giao hơn 81.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố các quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội diễn ra ngày 30 và 31/5 tới.

