Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị báo cáo khẩn vụ 4 trẻ tử vong do đuối nước ở Đắk Lắk

Ngày 17/5, Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đề nghị báo cáo vụ việc 4 trẻ em tử vong do đuối nước xảy ra tại xã Hòa Mỹ, đồng thời tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn.

Theo đó, Cục Bà mẹ và Trẻ em nhận được thông tin về vụ việc 4 trẻ em tử vong do đuối nước xảy ra ngày 16/5 tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk.

Cục Bà mẹ và Trẻ em gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tại địa phương quan tâm động viên tinh thần, hỗ trợ gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Đến 21h10 ngày 16/5, lực lượng chức năng xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể 4 học sinh bị đuối nước thương tâm khi đi tắm sông Bánh Lái. (Ảnh: Người dân xã Hoà Mỹ)

Để kịp thời nắm bắt tình hình và tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, đặc biệt trong dịp hè năm 2026, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân theo quy định; đồng thời quan tâm tư vấn tâm lý, ổn định tinh thần cho thân nhân các gia đình.

Yêu cầu địa phương báo cáo nhanh về vụ việc, trong đó làm rõ hoàn cảnh xảy ra tai nạn, nguyên nhân dẫn đến đuối nước, công tác chỉ đạo xử lý, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân; các giải pháp phòng ngừa đã và đang triển khai tại địa phương cũng như những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị nếu có. Theo yêu cầu, báo cáo vụ việc phải được gửi về Cục Bà mẹ và Trẻ em trong ngày 18/5 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Ngoài ra, Cục cũng đề nghị các địa phương tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em đặc biệt trong dịp hè. Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, gia đình và cộng đồng; Rà soát, cảnh báo các khu vực có nguy cơ gây đuối nước; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tại ao, hồ, sông, suối, công trình chứa nước;

Phối hợp với ngành giáo dục, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè an toàn cho trẻ em; Tăng cường vận động trẻ em tham gia học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; Chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương.