中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị báo cáo khẩn vụ 4 trẻ tử vong do đuối nước ở Đắk Lắk

Chủ Nhật, 20:16, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau vụ 4 học sinh tử vong do đuối nước tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế đề nghị địa phương khẩn trương báo cáo vụ việc và tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em khi dịp nghỉ hè của học sinh đang đến gần.

Ngày 17/5, Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đề nghị báo cáo vụ việc 4 trẻ em tử vong do đuối nước xảy ra tại xã Hòa Mỹ, đồng thời tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn.

Theo đó, Cục Bà mẹ và Trẻ em nhận được thông tin về vụ việc 4 trẻ em tử vong do đuối nước xảy ra ngày 16/5 tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk.

Cục Bà mẹ và Trẻ em gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tại địa phương quan tâm động viên tinh thần, hỗ trợ gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

cuc ba me va tre em de nghi bao cao khan vu 4 tre tu vong do duoi nuoc o Dak lak hinh anh 1
Đến 21h10 ngày 16/5, lực lượng chức năng xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể 4 học sinh bị đuối nước thương tâm khi đi tắm sông Bánh Lái. (Ảnh: Người dân xã Hoà Mỹ)

Để kịp thời nắm bắt tình hình và tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, đặc biệt trong dịp hè năm 2026, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân theo quy định; đồng thời quan tâm tư vấn tâm lý, ổn định tinh thần cho thân nhân các gia đình.

Yêu cầu địa phương báo cáo nhanh về vụ việc, trong đó làm rõ hoàn cảnh xảy ra tai nạn, nguyên nhân dẫn đến đuối nước, công tác chỉ đạo xử lý, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân; các giải pháp phòng ngừa đã và đang triển khai tại địa phương cũng như những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị nếu có. Theo yêu cầu, báo cáo vụ việc phải được gửi về Cục Bà mẹ và Trẻ em trong ngày 18/5 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Ngoài ra, Cục cũng đề nghị các địa phương tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em đặc biệt trong dịp hè. Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, gia đình và cộng đồng; Rà soát, cảnh báo các khu vực có nguy cơ gây đuối nước; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tại ao, hồ, sông, suối, công trình chứa nước; 

Phối hợp với ngành giáo dục, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè an toàn cho trẻ em; Tăng cường vận động trẻ em tham gia học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; Chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương.

PV/VOV.VN
Tag: đuối nước tử vong do đuối nước tắm sông 4 học sinh tử vong Hòa Mỹ Đắk Lắk 4 trẻ tử vong do đuối nước ở Đắk Lắk
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bé gái 9 tuổi ở Quảng Ngãi tử vong do đuối nước
Bé gái 9 tuổi ở Quảng Ngãi tử vong do đuối nước

VOV.VN - Sau gần một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể bé gái bị đuối nước tại một con suối thuộc làng Rắc, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Bé gái 9 tuổi ở Quảng Ngãi tử vong do đuối nước

Bé gái 9 tuổi ở Quảng Ngãi tử vong do đuối nước

VOV.VN - Sau gần một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể bé gái bị đuối nước tại một con suối thuộc làng Rắc, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Lặn đêm dưới nước xiết, tìm bé trai 12 tuổi tử vong do đuối nước ở Quảng Ngãi
Lặn đêm dưới nước xiết, tìm bé trai 12 tuổi tử vong do đuối nước ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp tìm kiếm một nạn nhân bị đuối nước tại khu vực thác Cooi Rửa, thôn Vi Xây, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Lặn đêm dưới nước xiết, tìm bé trai 12 tuổi tử vong do đuối nước ở Quảng Ngãi

Lặn đêm dưới nước xiết, tìm bé trai 12 tuổi tử vong do đuối nước ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp tìm kiếm một nạn nhân bị đuối nước tại khu vực thác Cooi Rửa, thôn Vi Xây, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ đuối nước ở Sơn La
Tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ đuối nước ở Sơn La

VOV.VN - Sáng 13/5, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại xã Bó Sinh (huyện Sông Mã cũ), tỉnh Sơn La.

Tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ đuối nước ở Sơn La

Tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ đuối nước ở Sơn La

VOV.VN - Sáng 13/5, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại xã Bó Sinh (huyện Sông Mã cũ), tỉnh Sơn La.

Tắm sông, 4 cháu học sinh ở Đắk Lắk bị đuối nước thương tâm
Tắm sông, 4 cháu học sinh ở Đắk Lắk bị đuối nước thương tâm

VOV.VN - Tối 16/5, lãnh đạo UBND xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm ở sông Bánh Lái khiến 4 cháu học sinh tử vong.

Tắm sông, 4 cháu học sinh ở Đắk Lắk bị đuối nước thương tâm

Tắm sông, 4 cháu học sinh ở Đắk Lắk bị đuối nước thương tâm

VOV.VN - Tối 16/5, lãnh đạo UBND xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm ở sông Bánh Lái khiến 4 cháu học sinh tử vong.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục