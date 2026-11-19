Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, chỉ trong khoảng một tuần qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 4 hộ chăn nuôi có heo mắc bệnh dịch tả heo châu Phi tại các xã Phú Thành, Bình Ninh, Tân Đông và Vĩnh Hựu, với 43 con heo mắc bệnh trên tổng đàn 273 con. Chính quyền địa phương và cơ quan thú y đã tổ chức tiêu hủy 190 con heo bệnh, chết, với tổng trọng lượng hơn 10,2 tấn.

Tính trong 11 tháng qua, toàn tỉnh ghi nhận 85 trường hợp heo mắc bệnh dịch tả heo châu Phi, với hơn 1.530 con mắc bệnh trên tổng đàn 3.078 con, tại 23 xã, phường. Lực lượng chức năng đã tổ chức tiêu hủy hơn 2.700 con heo bệnh, chết với tổng trọng lượng trên 120 tấn.

Đàn heo của nông dân tỉnh Đồng Tháp đang bị dịch tả heo Châu Phi tấn công.

Hiện tổng đàn heo của tỉnh Đồng Tháp có hơn 498.000 con, tương đương cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, so với những tháng đầu năm, đàn heo có xu hướng giảm nhẹ. Bên cạnh áp lực dịch bệnh, người chăn nuôi còn gặp khó khăn do giá heo hơi hiện giảm, chỉ còn trên 5 triệu đồng/tạ, khiến hiệu quả sản xuất bị ảnh hưởng.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo người chăn nuôi chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn heo khỏe mạnh; thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi; cách ly heo mới nhập đàn và lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Đặc biệt, cần thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi; định kỳ phun thuốc sát trùng, rắc vôi bột để tiêu diệt mầm bệnh trong môi trường. Người nuôi cũng cần kiểm soát chặt nguồn thức ăn, nước uống, thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn heo; không mua bán, vận chuyển heo bệnh. Khi phát hiện heo có dấu hiệu mắc bệnh, phải kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để khoanh vùng, xử lý và tiêu hủy theo quy định.

Người chăn nuôi cần thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phượng, ngụ phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, chủ trang trại chăn nuôi 5.000 con heo, hơn 20 năm qua, trang trại chưa xảy ra dịch tả heo châu Phi. Theo bà Phượng, bên cạnh việc tiêm phòng vaccine, công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại và kiểm soát nguồn thức ăn đóng vai trò rất quan trọng trong phòng ngừa dịch bệnh.

Đối với thức ăn, bà chủ động mua các loại phế phẩm nông nghiệp đã qua nấu chín về phối trộn, vừa tiết giảm chi phí, vừa góp phần hạn chế nguy cơ mầm bệnh. “Phòng bệnh thì mình vệ sinh chuồng trại. Thực phẩm thì đầu vào phải chín hết: đậu nành, bột… đã làm chín, mình mua về phối trộn cho ăn sẽ tốt hơn. Vệ sinh chuồng trại rất quan trọng, phải phun xịt thuốc định kỳ", bà Phượng chia sẻ.