Hơn 2 triệu người ở Đắk Lắk đã được khám sàng lọc miễn phí năm 2026

Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk có hơn 3,3 triệu người. Thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, UBND tỉnh Đắk Lắk đã bố trí 400 tỷ đồng để tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho toàn dân. Hiện đã có 2,08 triệu người đến các cơ sở y tế thăm khám, thuộc 73/102 xã, phường, đạt tỷ lệ hơn 67%. Các địa phương có tỷ lệ người dân đến thăm khám cao hơn mức trung bình là các xã Sông Hinh, Tây Hòa, Ea Rốk...

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở Y tế tỉnh kiểm tra công tác khám sàng lọc tại phường Ea Kao.

Đắk Lắk đồng ý chủ trương để cơ sở y tế ngoài công lập cùng khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân.

Để đạt kết quả này, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết từ tỉnh đến thôn buôn; ngành Y tế và chính quyền các cấp cùng nỗ lực. Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y Tế Đắk Lắk cho biết, hiện nay, ngành Y tế đang tổ chức nhiều đoàn khám lưu động tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, khu vực biên giới đất liền cũng như biên giới biển, cố gắng hoàn thành công tác khám sức khỏe toàn dân trong năm nay.

Một người dân lớn tuổi được ưu tiên thăm khám.

“Trong kế hoạch, Sở Y tế tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức các tổ khám lưu động tại những địa bàn đặc thù, nhất là các thôn, buôn, khu phố có đông người cao tuổi, người thuộc nhóm yếu thế không đi lại được... Với những trường hợp này, cán bộ y tế và trạm y tế sẽ chủ động đến tận nơi, thậm chí đến tận nhà để khám, tư vấn sức khỏe. Sau đó, kết quả khám sẽ được cập nhật lên hệ thống dữ liệu của ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk", ông Nay Phi La thông tin.