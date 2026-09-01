Xã đảo Thạnh An dẫn đầu TP.HCM về khám sức khỏe toàn dân

Theo Sở Y tế TP.HCM, đến ngày 30/8, toàn Thành phố ghi nhận 3.716.955 người được khám sức khỏe, đạt 29,1% dân số; trong đó 3.515.514 người đã được lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Đáng chú ý, xã đảo Thạnh An dẫn đầu Thành phố với 96,3% dân số được khám sức khỏe. Đây cũng là địa phương có tỷ lệ bao phủ cao nhất trong chương trình. Xếp sau là phường Phước Thắng với 92,7%.

Một số địa phương khác cũng đạt tỷ lệ cao như: xã An Nhơn Tây 75,2%, xã An Thới Đông 65,9%, xã Bà Điểm 65,2%, đặc khu Côn Đảo 63,4%, xã Long Hải 60,8%, xã Bình Giã 60,7% và xã Long Sơn 60,1%. Như vậy, đã có 9 địa phương đạt trên 60% dân số.

Thạnh An là địa bàn có tỉ lệ khám cao nhất

Tính chung, 74/168 phường, xã, đặc khu đã đạt từ 30% trở lên, tương đương khoảng 44% số địa phương toàn Thành phố; trong đó 44 địa phương đạt trên 40% và 22 địa phương vượt 50%. Thành phố cũng đã khám sức khỏe cho 530.785 người lao động, đạt 8,2% và 533.856 trẻ mầm non, học sinh, đạt 20,5%.

Tiến độ khám trong tuần vẫn tăng tại nhiều địa bàn. Xã Nhà Bè dẫn đầu về số lượt khám mới với 10.328 lượt, tiếp theo là xã Tân Vĩnh Lộc 9.617 lượt, phường Thông Tây Hội 8.056 lượt, phường Phú Định 6.877 lượt và phường Đông Hưng Thuận 6.350 lượt.

Đủ các chuyên khoa thực hiện khám sức khỏe cho người dân ở xã đảo Thạnh An

Tuy nhiên, theo Sở Y tế TP.HCM, tiến độ giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch. Một số địa bàn có tỷ lệ người dân được khám còn thấp, như xã Thường Tân 12,9%, phường Nhiêu Lộc 13,6%, phường Vĩnh Tân 13,8%, phường Bến Thành 14,6% và phường Vĩnh Hội 15,7%.

Sở Y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng tốc, nhất là tại những nơi có tỷ lệ bao phủ thấp và các địa bàn đông dân; đồng thời rà soát những người chưa được khám để có giải pháp tiếp cận phù hợp.

Ngành y tế cũng lưu ý việc cập nhật dữ liệu phải đầy đủ, chính xác, đúng đối tượng và kịp thời vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Mục tiêu của chương trình không chỉ là tăng số người được khám, mà từng bước hình thành dữ liệu sức khỏe của từng người dân để phục vụ quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe lâu dài.