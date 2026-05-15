Hơn 200 học sinh ở Lai Châu nghi ngộ độc sau khi tự ăn quả lạ

Theo xác nhận của ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Tủa Sín Chải, vụ việc được phát hiện vào khoảng 18h45 ngày 14/5. Qua rà soát ban đầu, cơ quan chức năng xác định các em học sinh nghi tự hái và ăn quả lạ ngoài tự nhiên dẫn đến các triệu chứng bất thường. Mẫu quả nghi gây ngộ độc đã được lưu giữ để phục vụ công tác xác minh, kiểm tra.

Những học sinh có dấu hiệu ngộ độc nặng hơn đang được tiếp tục theo dõi

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Tủa Sín Chải đã khẩn trương chỉ đạo Công an xã, Trạm Y tế xã cùng hai đơn vị trường học triển khai các biện pháp xử lý ban đầu. Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu thức ăn tại bếp ăn của các trường và mẫu quả lạ để phục vụ điều tra nguyên nhân; tổ chức sơ cấp cứu tại Trạm Y tế xã; đồng thời rà soát toàn bộ học sinh có biểu hiện liên quan để theo dõi, xử lý kịp thời.

Đối với các trường hợp có biểu hiện nặng như buồn nôn, đau quặn bụng, UBND xã đã huy động phương tiện tại chỗ đưa 35 học sinh đến Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ cấp cứu, điều trị.

Đến 21h ngày 14/5, tổng số học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc là 206 em. Trong đó, Trường PTDTBT THCS Làng Mô có 159 em (23 em được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ); Trường PTDTBT Tiểu học Làng Mô có 47 em, trong đó 12 em phải chuyển viện điều trị.

Theo ông Nguyễn Văn Chính, ngay trong đêm, UBND xã đã đề nghị Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ tăng cường thêm y, bác sĩ và thuốc phục vụ công tác khám, điều trị cho học sinh. Đến 24 giờ cùng ngày, các em cơ bản ổn định, giảm các triệu chứng.

Đến sáng 15/5, phần lớn học sinh đã ổn định sức khỏe và trở lại học tập bình thường. Riêng 35 em điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ sức khỏe đã ổn định và đang chờ hoàn tất thủ tục xuất viện.

Sức khỏe của các học sinh đã dần ổn định trở lại

Hiện UBND xã Tủa Sín Chải tiếp tục chỉ đạo Trạm Y tế xã phối hợp với các nhà trường theo dõi sức khỏe học sinh, bố trí cán bộ y tế túc trực, chuẩn bị đầy đủ thuốc và vật tư y tế để xử lý các tình huống phát sinh. Các mẫu thực phẩm và mẫu quả lạ nghi gây ngộ độc đã được niêm phong, lưu giữ theo quy định để phục vụ công tác xác minh nguyên nhân vụ việc.