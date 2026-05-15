中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hơn 200 học sinh ở Lai Châu nghi ngộ độc sau khi tự ăn quả lạ

Thứ Sáu, 12:12, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 14/5, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Làng Mô, xã Tủa Sín Chải, tỉnh Lai Châu, nhiều học sinh xuất hiện các biểu hiện buồn nôn, đau bụng nghi do ăn quả lạ hái ngoài tự nhiên.

Theo xác nhận của ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Tủa Sín Chải, vụ việc được phát hiện vào khoảng 18h45 ngày 14/5. Qua rà soát ban đầu, cơ quan chức năng xác định các em học sinh nghi tự hái và ăn quả lạ ngoài tự nhiên dẫn đến các triệu chứng bất thường. Mẫu quả nghi gây ngộ độc đã được lưu giữ để phục vụ công tác xác minh, kiểm tra.

hon 200 hoc sinh o lai chau nghi ngo doc sau khi tu an qua la hinh anh 1
Những học sinh có dấu hiệu ngộ độc nặng hơn đang được tiếp tục theo dõi

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Tủa Sín Chải đã khẩn trương chỉ đạo Công an xã, Trạm Y tế xã cùng hai đơn vị trường học triển khai các biện pháp xử lý ban đầu. Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu thức ăn tại bếp ăn của các trường và mẫu quả lạ để phục vụ điều tra nguyên nhân; tổ chức sơ cấp cứu tại Trạm Y tế xã; đồng thời rà soát toàn bộ học sinh có biểu hiện liên quan để theo dõi, xử lý kịp thời.

Đối với các trường hợp có biểu hiện nặng như buồn nôn, đau quặn bụng, UBND xã đã huy động phương tiện tại chỗ đưa 35 học sinh đến Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ cấp cứu, điều trị.

Đến 21h ngày 14/5, tổng số học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc là 206 em. Trong đó, Trường PTDTBT THCS Làng Mô có 159 em (23 em được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ); Trường PTDTBT Tiểu học Làng Mô có 47 em, trong đó 12 em phải chuyển viện điều trị.

Theo ông Nguyễn Văn Chính, ngay trong đêm, UBND xã đã đề nghị Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ tăng cường thêm y, bác sĩ và thuốc phục vụ công tác khám, điều trị cho học sinh. Đến 24 giờ cùng ngày, các em cơ bản ổn định, giảm các triệu chứng.

Đến sáng 15/5, phần lớn học sinh đã ổn định sức khỏe và trở lại học tập bình thường. Riêng 35 em điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ sức khỏe đã ổn định và đang chờ hoàn tất thủ tục xuất viện.

hon 200 hoc sinh o lai chau nghi ngo doc sau khi tu an qua la hinh anh 2
Sức khỏe của các học sinh đã dần ổn định trở lại

Hiện UBND xã Tủa Sín Chải tiếp tục chỉ đạo Trạm Y tế xã phối hợp với các nhà trường theo dõi sức khỏe học sinh, bố trí cán bộ y tế túc trực, chuẩn bị đầy đủ thuốc và vật tư y tế để xử lý các tình huống phát sinh. Các mẫu thực phẩm và mẫu quả lạ nghi gây ngộ độc đã được niêm phong, lưu giữ theo quy định để phục vụ công tác xác minh nguyên nhân vụ việc.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
Tag: ngộ độc học sinh lai châu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vụ ngộ độc nấm ở Sơn La, 1 người được xuất viện
Vụ ngộ độc nấm ở Sơn La, 1 người được xuất viện

VOV.VN - Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Sơn La cho biết, trong 4 người nhập viện do ngộ độc nấm tại bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, ông Lò Văn Mớ vừa được xuất viện. 3 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, sức khỏe tạm ổn định.

Vụ ngộ độc nấm ở Sơn La, 1 người được xuất viện

Vụ ngộ độc nấm ở Sơn La, 1 người được xuất viện

VOV.VN - Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Sơn La cho biết, trong 4 người nhập viện do ngộ độc nấm tại bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, ông Lò Văn Mớ vừa được xuất viện. 3 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, sức khỏe tạm ổn định.

Cơm thừa để tủ lạnh vẫn có thể gây ngộ độc nếu mắc sai lầm này
Cơm thừa để tủ lạnh vẫn có thể gây ngộ độc nếu mắc sai lầm này

VOV.VN - Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần cho cơm thừa vào tủ lạnh là an toàn, nhưng nếu bảo quản sai cách, cơm có thể trở thành nguồn gây ngộ độc do vi khuẩn phát triển và sinh độc tố. Nhận biết những sai lầm phổ biến sẽ giúp hạn chế rủi ro cho sức khỏe.

Cơm thừa để tủ lạnh vẫn có thể gây ngộ độc nếu mắc sai lầm này

Cơm thừa để tủ lạnh vẫn có thể gây ngộ độc nếu mắc sai lầm này

VOV.VN - Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần cho cơm thừa vào tủ lạnh là an toàn, nhưng nếu bảo quản sai cách, cơm có thể trở thành nguồn gây ngộ độc do vi khuẩn phát triển và sinh độc tố. Nhận biết những sai lầm phổ biến sẽ giúp hạn chế rủi ro cho sức khỏe.

Nhập viện vì ngộ độc do ăn ve sầu
Nhập viện vì ngộ độc do ăn ve sầu

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị liên tục tiếp nhận các ca bệnh bị ngộ độc do ăn ve sầu.

Nhập viện vì ngộ độc do ăn ve sầu

Nhập viện vì ngộ độc do ăn ve sầu

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị liên tục tiếp nhận các ca bệnh bị ngộ độc do ăn ve sầu.

Xét nghiệm mẫu thực phẩm, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc tại tỉnh Quảng Trị
Xét nghiệm mẫu thực phẩm, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc tại tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Chiều nay 4/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thông tin, phần lớn các bệnh nhân trong vụ ngộ độc nghi do ăn thực phẩm tại một cơ sở bánh mì ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, sức khoẻ đã ổn định và được xuất viện.

Xét nghiệm mẫu thực phẩm, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc tại tỉnh Quảng Trị

Xét nghiệm mẫu thực phẩm, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc tại tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Chiều nay 4/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thông tin, phần lớn các bệnh nhân trong vụ ngộ độc nghi do ăn thực phẩm tại một cơ sở bánh mì ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, sức khoẻ đã ổn định và được xuất viện.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục