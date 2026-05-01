Hơn 3.100 lỗi vi phạm nồng độ cồn trong ngày 1/5

Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 37 người; chủ yếu trên đường bộ với 47 vụ, 23 người chết. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Lực lượng công an các địa phương phát hiện 13.760 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 12.317 trường hợp.

Trong đó vi phạm nồng độ cồn đứng đầu với 3.118 trường hợp; vi phạm tốc độ 2.905 trường hợp. Ngoài ra, có 109 trường hợp chở quá số người và 3 trường hợp liên quan đến ma túy. Trên các tuyến cao tốc, lực lượng chức năng phát hiện 427 trường hợp vi phạm, lập biên bản 48 trường hợp; tước 1 giấy phép lái xe, trừ điểm 15 trường hợp; gửi thông báo vi phạm 379 trường hợp.