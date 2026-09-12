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Hơn 3,7 tỷ đồng chăm lo học sinh và nâng cao năng lực sơ cấp cứu

Thứ Bảy, 23:40, 12/09/2026
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VOV.VN - 600 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận sổ tiết kiệm 5 triệu đồng cùng quà tặng, đồng thời trải nghiệm thao diễn “Sự cố đông người”, kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp trong chương trình nhân đạo ngày 12/9.

Chương trình thu hút hơn 1.000 học sinh, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và nhà tài trợ. Hoạt động kết hợp chăm lo thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với giáo dục, thực hành kỹ năng sơ cấp cứu và trải nghiệm cộng đồng, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần nhân đạo, nâng cao năng lực ứng phó tại chỗ.

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600 học sinh vượt khó nhận trợ cấp học tập năm học 2026 - 2027, với tổng trị giá 3,24 tỷ đồng

Trong khuôn khổ chương trình, 600 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó hiếu học được nhận trợ cấp năm học 2026 - 2027 thông qua sổ tiết kiệm, với tổng trị giá 3 tỷ đồng. Mỗi em còn được tặng một phần quà trị giá 400.000 đồng.

Nguồn kinh phí trợ cấp do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP.HCM tài trợ. Các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đồng hành bằng quà tặng, địa điểm, thủ tục làm sổ tiết kiệm, phương tiện đưa đón, suất ăn, nước uống, cắt tóc miễn phí. Tổng giá trị nguồn lực huy động cho chương trình hơn 3,7 tỷ đồng.

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Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP.HCM trao biểu trưng hỗ trợ 600 suất trợ cấp học tập trị giá 3 tỷ đồng

Cùng với hoạt động chăm lo học sinh, chương trình hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026 với chủ đề “Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư” nhấn mạnh quyền tiếp cận sơ cấp cứu của mọi người và yêu cầu xây dựng năng lực ứng phó trong từng cộng đồng, nhất là tại đô thị có dân cư biến động, nhiều người học tập, làm việc và sinh sống ngoài nơi cư trú ban đầu.

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Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

Tại TP.HCM, Trung tâm Huấn luyện Sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa Thành phố là đơn vị chuyên môn của Hội Chữ thập đỏ trong lĩnh vực này. Hằng năm, Trung tâm hỗ trợ tổ chức hơn 500 lớp tập huấn cho hơn 17.000 người và hơn 200 lớp tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Tình nguyện viên của Hội mỗi năm trực tiếp sơ cấp cứu hơn 300 trường hợp, chuyển hơn 150 trường hợp đến cơ sở y tế.

Giai đoạn 2021 - 2026, các cấp Hội đã huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho 260.784 người, trực tiếp sơ cứu 16.292 trường hợp; toàn Thành phố hiện duy trì 423 tập huấn viên.

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Thực hành sơ cấp cứu trong tình huống giả định “Sự cố đông người” tại chương trình hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới 2026

Điểm nhấn của chương trình là thao diễn sơ cấp cứu tình huống “Sự cố đông người”. Tình huống giả định bắt đầu từ sự cố chập điện, tiếng nổ và cảnh báo cháy trong một chương trình tập trung khoảng 600 học sinh. Khi đám đông di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm, chen lấn và té ngã khiến nhiều người bị thương, đòi hỏi lực lượng tại chỗ nhanh chóng phân luồng, bảo đảm an toàn và tổ chức cứu trợ.

6 đội tham gia thao diễn, mỗi đội gồm cán bộ, chuyên trách Hội Chữ thập đỏ và học sinh, sử dụng túi sơ cấp cứu cùng phương tiện hỗ trợ chuyển thương. Trong 5 phút thực hành, các đội được đánh giá về an toàn hiện trường, phân loại, ưu tiên nạn nhân, kỹ thuật sơ cấp cứu, phối hợp lực lượng và chuẩn bị chuyển giao.

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Các em học sinh tham gia trò chơi tập thể, trải nghiệm làng nghề 

Dịp này, 600 học sinh tham gia trò chơi tập thể, giao lưu, trải nghiệm tại 6 làng nghề và chương trình định hướng nghề nghiệp. Các em vừa nhận được sự hỗ trợ cho năm học mới, vừa tiếp cận kỹ năng sống và những trải nghiệm thực tiễn ngoài lớp học.

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
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