8.280 vận động viên tham gia Giải chạy Hải Phòng Legacy Marathon 2026

Giải chạy sẽ chính thức được khởi tranh vào 2 ngày 16, 17/5 tại tâm điểm kiến trúc mới của thành phố: quảng trường châu Âu, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Royal Island, Đảo Vũ Yên, Hải Phòng.

Được thiết kế không chỉ như một cuộc đua, nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2026, Giải chạy Hải Phòng Legacy Marathon 2026 là một hoạt động thể thao mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), qua đó, giải đấu góp phần lan tỏa và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Sự kiện đồng thời mang trong mình sứ mệnh kết nối sức mạnh cộng đồng với trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái toàn cầu với chương trình quốc tế Art for Climate do Thái An Holdings khởi xướng tại Việt Nam.

Sự hội tụ của các "tượng đài" điền kinh

Tính đến thời điểm hiện tại, thông qua hệ thống cổng phân phối vé điện tử, sự kiện đã phá vỡ các kỷ lục đăng ký trước đó khi chính thức ghi nhận 8.280 vận động viên tham gia tranh tài. Trong đó, phong trào chạy bộ địa phương chứng tỏ sức mạnh với sự góp mặt của hơn 3.000 vận động viên Hải Phòng, sánh vai cùng hơn 300 vận động viên quốc tế, biến giải chạy thành một ngày hội giao lưu văn hóa đa quốc gia.

Quy mô ấn tượng được phân bổ qua 04 cự ly thi đấu, phù hợp với mọi độ tuổi và năng lực:

- Cự ly 5km (Dành cho người từ 5 tuổi trở lên): 1.714 vận động viên

- Cự ly 10km (Dành cho người từ 12 tuổi trở lên): 1.941 vận động viên

- Cự ly 21km - Half Marathon (Dành cho người từ 16 tuổi trở lên): Thu hút đông đảo nhất với 3.503 vận động viên.

- Cự ly 42km - Full Marathon (Dành cho người từ 16 tuổi trở lên): 1.122 vận động viên thi đấu ở cự ly đỉnh cao, đòi hỏi sức bền vượt trội.

Chất lượng chuyên môn của cung đường Vũ Yên được nâng tầm tuyệt đối khi có sự tham gia của các Elite xuất sắc nhất Việt Nam. Cụ thể, chúng ta sẽ chứng kiến màn trình diễn của vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ - chủ nhân của hàng loạt huy chương SEA Games - ứng cử viên vô địch cự ly 42km; vận động viên Huỳnh Anh Khôi - cỗ máy tốc độ vừa gây chấn động châu Á khi 4 lần phá kỷ lục cá nhân và chỉ còn cách kỷ lục quốc gia 20 giây, trên đường trở thành ‘ông Vua marathon’ Việt Nam với thời gian 2 giờ 19 phút 3 giây, hứa hẹn sẽ mang đến những màn rượt đuổi tốc độ nghẹt thở cùng khát vọng thiết lập kỷ lục quốc gia mới.

Tối ưu hóa khung vận hành và cơ chế trao thưởng tại chỗ

Nhằm đảm bảo an toàn cho vận động viên dưới thời tiết mùa hè miền Bắc, Ban Tổ chức đã quyết định đẩy sớm toàn bộ khung giờ thi đấu trong ngày 17/5. Các vận động viên cự ly 42km sẽ xuất phát vào thời điểm 02:30 sáng, đòi hỏi sự vận hành hoàn hảo của hệ thống chiếu sáng và y tế xuyên đêm (đóng đường chạy lúc 08:30). Tiếp theo là cự ly 21km (xuất phát lúc 04:00 sáng), 10km (06:30 sáng) và 5km (07:00 sáng).

Điểm cách tân làm nên sự khác biệt của giải đấu năm nay là cam kết thực hiện trao thưởng trực tiếp tại chỗ cho các vận động viên đạt thành tích từ lúc 07:30 sáng. Hệ thống tính giờ bằng chip điện tử theo thời gian thực (real-time timing system) sẽ cho phép kết quả ngay tại vạch đích.

Ông Trần Lưu Ngọc Anh, Giám đốc CTCP Zaha Việt Nam - Trưởng ban Tổ chức Giải cho biết: “Bước tiến này không chỉ triệt tiêu các tranh cãi về sự minh bạch, mà còn đẩy cảm xúc vinh quang của người chiến thắng lên mức cao trào nhất. BTC cũng đã nhắc nhở các VĐV cần tuyệt đối tuân thủ quy định của tổ chức Phòng chống Doping Thế giới (WADA) và đeo BIB ở mặt trước trang phục thi đấu để BTC xác minh thành tích thi đấu ngay tại vạch đích”.

Hải Phòng Legacy Marathon 2026 được định vị là một giải chạy mang thông điệp “Chạy Nhanh – Sống Xanh”. Sự kiện tiên phong lồng ghép khái niệm “Art For Climate” (Nghệ thuật vì Khí hậu) và tinh thần Thể thao vì Khí hậu (Sports for Climate) - hai nền tảng kết hợp sức mạnh của nghệ thuật và thể thao nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Qua đó, giải chạy biến thể thao thành một thông điệp nghệ thuật sống động để kêu gọi cộng đồng cùng hướng tới mục tiêu và cam kết của Chính phủ Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Hành động cụ thể đã được triển khai thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa của phong trào chạy bộ kết hợp dọn rác (Plogging) tại khu vực đồi Thiên Văn và nhiều địa điểm khác trên tất cả các cung đường chạy, giúp làm sạch cảnh quan thành phố Cảng Hải Phòng.

Ông Nguyễn Khoa Trường, CEO Thái An Holdings - nhà tài trợ vàng của giải đấu cho biết: "Văn hóa và Thể thao mang một sức mạnh to lớn định hình nên cuộc sống của tất cả chúng ta, bất kể chúng ta ở đâu trên thế giới. Thông qua Art for Climate, sự sáng tạo, di sản và nghệ thuật, văn hóa và thể thao có khả năng độc đáo vượt qua mọi ranh giới, khơi gợi cảm xúc và suy nghĩ, đồng thời truyền cảm hứng cho những hành động cụ thể để bảo vệ hành tinh của chúng ta. Vì vậy, Thái An Holdings cam kết đồng hành mạnh mẽ với BTC Giải chạy.

Hải Phòng Legacy Marathon 2026 khẳng định tầm vóc của một sự kiện mang tính di sản, kết nối mạnh mẽ giữa phát triển thể chất, quảng bá văn hóa địa phương, tôn vinh nghệ thuật, thể thao vì sinh thái và vun đắp lòng nhân ái của người Việt Nam.