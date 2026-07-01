Hơn 4.200 thí sinh tranh suất vào lớp 6 trường THCS “hot” nhất ở TP.HCM

Sáng 1/7, hơn 4.200 thí sinh dự thi khảo sát vào lớp 6 trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn, TP.HCM)

Thí sinh làm bài khảo sát trong 90 phút, 30 phút dành cho phần trắc nghiệm, 60 phút cho bài thi tự luận gồm Năng lực tiếng Anh (làm bằng tiếng Anh),Toán học và tư duy logic; Đọc hiểu và làm văn đều làm bằng tiếng Việt.

Hơn 4.200 thí sinh tham gia tranh suất vào lớp 6 trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (ảnh: C.P)

Phạm Triều Dương, thí sinh thi vào lớp 6 cho biết, để chuẩn bị cho buổi khảo sát này, em thường ở nhà tự ôn tập, so đáp án đúng khoảng 80%. Em cảm thấy một phần lo lắng, một phần muốn là cứ đưa đề đây để em giải vì lo lắng cũng chỉ là một phần trong cuộc sống. Dù học ở một trường không quá nổi tiếng nhưng khi dự thi vào trường Trần Đại Nghĩa, em cảm thấy rất tự hào và sẽ cố gắng hết sức", Dương nói.

Chị Bích Hoài (phường Hoà Hưng) đưa con đi thi hôm nay cho biết, chị không đặt nặng quá đặt nặng vào việc con phải đậu, đây là chỉ cuộc khảo sát nhỏ và cho con đi thử sức.

"Bé nhà mình chỉ có 1 năm để chuẩn bị,từ năm lớp 5 bé cũng tham gia ôn luyện và chủ yếu ôn luyện ở nhà. Mình cũng hy vọng bé có trải nghiệm và biết được có rất nhiều bạn giỏi ra sao", chị Hoài nói thêm.

Thí sinh dự thi khảo sát vào lớp 6 (ảnh: C.P)

Ngoài trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, TP.HCM có 4 trường THCS khác là: Hoa Lư, Bình Thọ, Trần Quốc Toản, Nguyễn An Ninh cũng tổ chức bài khảo sát vào lớp 6. Học sinh không trúng tuyển vẫn được xếp chỗ học theo nguyện vọng tại các trường THCS công lập theo nơi ở.