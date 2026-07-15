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Hơn 5.000 bóng đèn thắp sáng tuyến đường biên giới Sơn La

Thứ Tư, 09:10, 15/07/2026
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VOV.VN - Những tuyến đường rẻo cao biên giới Sơn La được thắp sáng không chỉ giúp bà con đi lại thuận tiện, mà còn chiếu rọi con đường tuần tra, góp phần giúp các lực lượng và nhân dân ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn cuộc sống bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

Mô hình “Thắp sáng đường biên” do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La triển khai tại nhiều xã khu vực biên giới của tỉnh Sơn La. Giai đoạn 2021 - 2026, lực lượng biên phòng đã kêu gọi, huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm; lắp đặt, đưa vào sử dụng hơn 5.000 bóng đèn năng lượng mặt trời, thắp sáng trên 200 bản vùng cao tại khu vực biên giới các xã Sông Mã, Mường Lạn, Mường Lèo, Yên Sơn, Mộc Châu…

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Mô hình do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La triển khai tại nhiều xã khu vực biên giới.

Chia sẻ niềm vui khi vừa đón nhận hơn 250 cột đèn năng lượng mặt trời thắp sáng trên 5,2km đường bản, ông Vì Văn Sướng, Trưởng bản Trạm Hốc, xã biên giới Yên Sơn, tỉnh Sơn La nói: Được sự quan tâm của lực lượng biên phòng và các đoàn thiện nguyện, bản Trạm Hốc chúng tôi có đèn điện dọc đường, bà con rất phấn khởi. Có đèn đường thì công tác an ninh được đảm bảo, học sinh có điều kiện đi học tốt hơn, cuộc sống bà con cũng bình yên hơn…

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Cột đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt tại nhiều tuyến đường nội bản, liên bản...
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Đồn Biên phòng Chiềng On phối hợp cùng Chi đoàn VOV Tây Bắc, các nhà hảo tâm trao tặng đèn cho gia đình chính sách.

Với hơn 274km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, nhiều địa bàn khu vực biên giới Sơn La điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, hệ thống chiếu sáng còn hạn chế. Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đang tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, huy động nguồn lực để nhân rộng mô hình, tiếp tục đưa ánh sáng đường biên về các cụm dân cư thưa thớt, vùng sâu, vùng xa và các đoạn đường tuần tra trọng điểm…

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Những ánh đèn gắt kết tình quân – dân trên dải đất biên cương.

Những ánh đèn thắp sáng vùng biên cũng thể hiện sự chung tay của lực lượng Bộ đội biên phòng, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trên khắp mọi miền... góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn vùng biên giới Sơn La trong xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Đặc biệt là tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân – dân trên dải đất biên cương.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
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