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Sơn La lập 4 tổ công tác “gỡ vướng” các dự án đầu tư trên địa bàn

Thứ Hai, 18:13, 13/07/2026
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VOV.VN - Các tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp, đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát thực trạng từng dự án đầu tư, xác định nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý đối với từng dự án cụ thể.

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định thành lập 4 tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Theo quyết định, 4 Tổ công tác do 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực; thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng đại diện chủ đầu tư, nhà đầu tư các dự án.

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Tổ công tác số 4 họp rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, xây dựng và khu đô thị

Các tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp, đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát thực trạng từng dự án, xác định nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý; theo dõi, bám sát tiến độ giải quyết khó khăn, vướng mắc của từng dự án; kiểm tra hiện trường khi cần thiết để đánh giá tình hình thực hiện; kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Các tổ công tác họp định kỳ 2 tuần/lần hoặc họp đột xuất theo yêu cầu của Tổ trưởng, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện, cũng như các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý đối với từng dự án cụ thể.

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Các tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp, đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát thực trạng từng dự án
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Hoạt động của các tổ công tác được kỳ vọng góp phần tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn

Riêng các cơ quan thường trực của từng tổ công tác có trách nhiệm tham mưu ban hành kế hoạch, quy chế hoạt động, chế độ kiểm tra, đôn đốc; trong đó xác định rõ nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, địa phương, lộ trình và thời gian hoàn thành với từng dự án.

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Cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La đang được quyết liệt gỡ vướng về mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công

Việc thành lập 4 tổ công tác nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư trên địa bàn, qua đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án ngoài ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc
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