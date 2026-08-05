Họp báo công bố phương án xử lý thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang

Dự buổi họp báo có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026; ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục QLCL, Bộ GDĐT; tham dự họp còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành cơ quan liên quan: Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Bộ Công an, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Tư pháp; đại diện UBND tỉnh Tuyên Quang.

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT, Trưởng Ban chỉ đạo cấp Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT chủ trì buổi họp báo sáng 5/8.

Cuộc họp báo diễn ra trong bối cảnh vụ án liên quan đến những sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Trước đó, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, dư luận đặt câu hỏi hoài nghi về kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang khi địa phương này có 147 điểm 10 môn toán trên tổng số 17.589 thí sinh tham dự kỳ thi. Trong khi đó, tổng điểm 10 môn toán của cả nước là 4.028.

Điều đáng chú ý, khi phân tích dữ liệu điểm thi Toán của địa phương này có 1 dải liên tiếp có mức điểm cao kỷ lục. Cụ thể, từ số báo danh 08016xxx - 08016xxx gồm 328 bài thi, có tới 147 bài đạt điểm 10. Ngoài ra, có 24 bài đạt 9,75 điểm, 84 bài đạt 9,5 điểm.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can

Đến cuối tháng 7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trước những dấu hiệu bất thường, Bộ GD&ĐT đã thành lập tổ công tác phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, xác minh. Kết quả rà soát ban đầu cho thấy không phát hiện dấu hiệu bất thường ở các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi và chấm thi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định cần tiếp tục điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong khâu coi thi.

Đến cuối tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ vụ án để trực tiếp điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều 3/8, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra khẩn trương kết luận điều tra, bảo đảm xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời kiến nghị các cơ quan của Đảng xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan.

Thủ tướng cũng giao Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan công bố công khai hướng xử lý đối với vụ việc tại Tuyên Quang và các địa phương khác, đồng thời thông tin rộng rãi để nhân dân và dư luận theo dõi.

Ngoài Tuyên Quang, sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một số địa phương khác cũng ghi nhận các vụ việc vi phạm quy chế thi và đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.