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Huế chủ động ứng phó đợt mưa lớn trên diện rộng

Thứ Năm, 21:49, 10/09/2026
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VOV.VN - Từ ngày 11 đến 15/9, Huế dự báo mưa vừa, mưa to đến rất to, tập trung trong các ngày 12-14/9, tổng lượng mưa phổ biến 250-400 mm, có nơi trên 500 mm. Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, thành phố chủ động phương án ứng phó.

Sáng 10/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế chủ trì Hội nghị đánh giá công tác phòng, chống thiên tai 8 tháng qua và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh, thành phố Huế chuẩn bị đón đợt mưa lớn.

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Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu các ngành, địa phương rà soát kỹ phương án ứng phó đợt mưa lớn

Qua rà soát, 40 xã, phường đã hoàn thiện phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”. Khoảng 13 ngàn hộ với hơn 41.000 nhân khẩu được xác định có khả năng phải sơ tán khi xảy ra thiên tai, trong đó có hơn 1.100 người thuộc nhóm yếu thế. Các địa phương được yêu cầu cụ thể hóa phương án sơ tán đến từng khu vực, từng hộ dân; chủ động di chuyển người dân tại những nơi có nguy cơ cao trước khi tình hình diễn biến phức tạp.

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Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế kiểm tra Văn phòng điều hành phòng chống thiên tai

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu các ngành, địa phương rà soát kỹ phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm. Người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm nếu thiếu chủ động, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.

Các đơn vị quản lý hồ chứa phải theo dõi chặt chẽ lượng mưa, mực nước, chủ động vận hành hồ an toàn; rà soát các tuyến giao thông có nguy cơ ngập, sạt lở, chia cắt và chuẩn bị phương tiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn.

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Thành phố Huế yêu cầu đảm bảo an toàn hồ đập trong mưa lũ

Lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng và lực lượng xung kích tại cơ sở sẵn sàng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, sơ tán khi cần thiết. Tổng đài 112 tiếp tục duy trì hoạt động 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin, yêu cầu hỗ trợ của người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu công tác phòng, chống thiên tai phải được chuẩn bị từ sớm, từ xa, sát thực tế, bảo đảm không bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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