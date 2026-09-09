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Huế phát cảnh báo mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở từ ngày 11 đến 15/9

Thứ Tư, 14:26, 09/09/2026
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VOV.VN - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế vừa phát đi cảnh báo từ ngày 11 đến 15/9 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến 250-400mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, từ ngày 11 đến 15/9, trên địa bàn thành phố có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng. Trong đó, mưa lớn với cường độ mạnh tập trung từ ngày 12 đến 14/9. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 250-400mm, có nơi trên 500mm. Cục bộ có khả năng xuất hiện mưa với cường độ trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài đợt mưa lớn này, ngày 10/9 và từ ngày 16 đến 17/9, thành phố Huế tiếp tục có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 20-60mm, có nơi trên 100mm/ngày. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió mạnh.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu các địa phương thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ, kịp thời cảnh báo người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; hướng dẫn người dân hạn chế di chuyển khi mưa lớn.

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Lực lượng chức năng thành phố Huế thông báo, hướng dẫn chủ phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương thu hoạch diện tích lúa Hè Thu còn lại, chủ động phương án bảo vệ sản xuất và tài sản của người dân.

Ngành giáo dục tăng cường thông tin về tình hình mưa lũ, hướng dẫn học sinh, sinh viên kỹ năng phòng tránh thiên tai, nhất là những người mới nhập học và đang tạm trú trên địa bàn. Tại các khu vực ven biển, đầm phá, lực lượng chức năng theo dõi chặt diễn biến gió mạnh, thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu thuyền chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn.

Các công trình xây dựng, thủy lợi, giao thông đang thi công phải có phương án bảo đảm an toàn máy móc, vật tư và người lao động. Các chủ hồ chứa thực hiện nghiêm quy trình vận hành, chủ động bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi và ven các sông, suối nhỏ thuộc các phường, xã như khu vực A Lưới, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô... Tại vùng thấp trũng hạ du các sông, khu vực trung tâm thành phố và những nơi có hệ thống thoát nước kém, mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ ngập, ngập lụt và ngập úng đô thị.

Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế cho biết, công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn hồ chứa đang được triển khai, chủ động ứng phó với đợt mưa lớn.

“Các hồ thủy lợi thì phía Công ty Khai thác công trình thủy lợi cũng như các địa phương đã tháo khô hồ, tổ chức kiểm tra và bảo đảm an toàn trước mùa mưa lũ. Hiện nay, các hồ đang ở mực nước chết và sẵn sàng đón lũ. Đặc biệt, đối với các hồ thủy điện, ngành Công Thương đã đi kiểm tra, có phương án để bảo đảm vấn đề mưa lũ. Mực nước hiện nay của các hồ đang còn thấp, những trận mưa đầu mùa, các hồ sẽ tham gia điều tiết để cắt lũ cho hạ du", ông Hòa cho biết.

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Đắk Lắk chủ động ứng phó mưa lũ tại vùng trũng thấp

VOV.VN - Sau lũ lịch sử tháng 11/2025, các vùng trũng thấp ở Đắk Lắk chủ động phương án ứng phó mùa mưa lũ 2026. Từ xây nhà tránh lũ cộng đồng, củng cố lực lượng cứu hộ đến bổ sung phương tiện, địa phương sẵn sàng xử lý tình huống, không để bị động.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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