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Thành phố Huế mở rộng không gian hợp tác với Nhật Bản

Chủ Nhật, 19:35, 06/09/2026
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VOV.VN - Hội nghị tập trung trao đổi, kết nối hợp tác với Nhật Bản ở 3 nhóm lĩnh vực gồm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; giáo dục và đào tạo; y tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y tế.


Chiều nay (6/9), tại thành phố Huế, diễn ra Hội nghị “Kết nối Huế - Nhật Bản năm 2026”. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka; lãnh đạo thành phố Huế cùng đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản. Đại diện các địa phương của Nhật Bản như Nara, Kyoto, Kagawa, Okayama, Kobe, Shimane cũng tham dự.

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Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị,  ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, hợp tác địa phương là một kênh quan trọng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Việc tăng cường kết nối giữa các địa phương tạo điều kiện để hai bên triển khai những chương trình hợp tác sát với nhu cầu thực tế, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và DN.

“Với những lợi thế đặc thù về di sản văn hóa, cảng Chân Mây - Lăng Cô, vị trí trên hành lang kinh tế Đông - Tây, trục giao thông Bắc - Nam, cùng hệ thống giáo dục, y tế chất lượng cao, Huế có nền tảng để phát triển du lịch, logistics, công nghiệp, kinh tế xanh, kinh tế số và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản”, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nói.

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Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị “Kết nối Huế - Nhật Bản năm 2026”
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Các đại biểu dự Hội nghị “Kết nối Huế - Nhật Bản năm 2026”

3 nhóm lĩnh vực hợp tác với Nhật Bản

Hội nghị tập trung trao đổi, kết nối 3 nhóm lĩnh vực gồm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; giáo dục và đào tạo; y tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y tế. Đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cùng các DN hai nước trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

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Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế đề cao hoạt động hợp tác với Nhật Bản

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, thành phố đang định hướng phát triển trên nền tảng di sản, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển bền vững. Huế ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, giá trị gia tăng cao, có khả năng tham gia chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

“Chúng tôi cũng mong muốn tiếp cận, trao đổi và ứng dụng những kinh nghiệm, công nghệ và mô hình quản trị tiên tiến của Nhật Bản trong phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, du lịch thông minh, bảo tồn và số hóa di sản. Từ những nền tảng hợp tác đã được vun đắp nhiều năm qua, tôi tin tưởng quan hệ Huế - Nhật Bản đang có đầy đủ điều kiện để bước sang một giai đoạn phát triển mới”, ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Thông qua Hội nghị, thành phố Huế kỳ vọng mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể trong đầu tư, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó, góp phần đưa quan hệ hợp tác Huế - Nhật Bản đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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