Huế đẩy nhanh tiến độ các dự án trường học liên cấp tại vùng biên giới
VOV.VN - Kiểm tra tiến độ thi công các dự án trường học liên cấp tại 2 xã biên giới A Lưới 3 và A Lưới 4, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu các ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình trước ngày 30/7 tới.
Thành phố Huế đang triển khai 5 dự án trường nội trú liên cấp tại 5 xã từ A Lưới 1 đến A Lưới 5, có tổng mức đầu tư hơn 1.066 tỷ đồng.
Dự án trường học liên cấp tại xã A Lưới 4, thành phố Huế đang triển khai bám sát tiến độ và phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/7 tới. Dự án trường học liên cấp tại xã A Lưới 3 chậm tiến độ khoảng 25 ngày do thiếu nguồn cát xây dựng.
Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung yêu cầu các ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng. Chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công “tăng ca, tăng kíp”, kể cả ban đêm; đồng thời bám sát công trường, kịp thời bổ sung nhà thầu phụ để bảo đảm tiến độ chung, hoàn thành các công trình đúng kế hoạch, an toàn và chất lượng.
Dự kiến, hai công trình tại A Lưới 3 và A Lưới 4 hoàn thành trước ngày 30/7 tới, các công trình còn lại hoàn thành vào cuối tháng 7/2027.
Ông Nguyễn Đình Trung khẳng định: “Các dự án trường liên cấp tại các xã A Lưới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành lên tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, thiết bị tổ chức thi công, tăng ca, tăng kíp, làm ngày làm đêm, phấn đấu mục tiêu cao nhất là hoàn thành toàn bộ hai trường ở A Lưới 3 và A Lưới 4 trước ngày 30/7/2026, bảo đảm chất lượng kỹ thuật và tuyệt đối an toàn thi công, cũng như tránh thất thoát lãng phí trong triển khai dự án”.