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Huế tháo dỡ 38 lô cốt cũ trong Kinh thành và các di tích

Thứ Sáu, 17:25, 31/07/2026
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VOV.VN - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế bắt đầu triển khai tháo dỡ các lô cốt cũ nằm trong khu vực Kinh thành Huế và một số di tích liên quan, từng bước hoàn trả không gian, cảnh quan nguyên gốc cho Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Việc tháo dỡ được thực hiện từ ngày 30/7 đến hết ngày 30/9. Theo kế hoạch, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế sẽ tháo dỡ 31 công trình trong khu vực Kinh thành Huế, gồm 26 lô cốt, 2 hầm ẩn nấp, 2 vọng gác và 1 trận địa phòng không. Cùng thời gian này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế sẽ tháo dỡ 7 lô cốt tại di tích Trấn Hải Thành, phường Thuận An. Tổng kinh phí thực hiện hơn 30 tỷ đồng.

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Các lô cốt nằm dọc Thượng Thành Huế

Các công trình chiến đấu này do chế độ cũ xây dựng trong giai đoạn 1957-1975 bố trí dọc bốn mặt Thượng Thành và một số vị trí khác trong Kinh thành Huế. Sau năm 1975, các công trình được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là thành phố Huế tiếp nhận, quản lý nhưng hầu như không còn sử dụng.

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Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ các lô cốt

Nhiều lô cốt xuống cấp, bị cây cối bao phủ; một số bị người dân chiếm dụng làm nhà vệ sinh hoặc trở thành nơi tụ tập, ảnh hưởng đến mỹ quan và công tác bảo tồn di tích.

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Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, việc tháo dỡ các công trình xây dựng chồng lấn lên hệ thống thành quách, cửa thành... là cần thiết nhằm từng bước hoàn trả không gian nguyên gốc của Kinh thành Huế, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế và tạo thêm dư địa phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa.

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Lô cốt nằm cạnh cửa Chánh Bắc của Kinh thành Huế

Trung tá Lê Quang, Trợ lý Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, các công trình này đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, không còn đáp ứng yêu cầu quốc phòng và nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng. Quá trình tháo dỡ sẽ được thực hiện theo phương án kỹ thuật chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hệ thống di tích.

 "Các công trình này được xây dựng trong giai đoạn 1957-1975. Qua thời gian dài không được duy tu, bảo dưỡng, nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng. Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tiến hành tháo dỡ, loại khỏi biên chế các công trình cũ không còn nội dung tác chiến. Quá trình tháo dỡ diễn ra từ ngày 30/7 đến 30/9 và được triển khai theo phương án bảo đảm không ảnh hưởng đến các di tích cũng như cảnh quan xung quanh".

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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