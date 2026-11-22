Hai hài cốt được tìm thấy tại bản Ka Vả, huyện Sa Muội, tỉnh Salavan và bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sêkông. Thông tin về các phần mộ do người dân địa phương cung cấp. Qua kiểm tra, các hài cốt còn nhiều mảnh xương, răng cùng một số di vật như cúc áo bộ đội, lọ penicillin, bát B52, vỏ đạn AK, vỏ đạn 12,7 ly và nhiều mảnh dù, mảnh tăng.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS thành phố Huế cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sêkông – Lào: Ảnh Lê Sáu

Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho biết, đến nay danh tính hai liệt sĩ vẫn chưa xác định được. Các hài cốt đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN. Đơn vị đang tiếp tục mở rộng địa bàn, tìm kiếm các phần mộ liệt sĩ còn nằm lại trên đất bạn Lào.

Cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS thành phố Huế tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào

Đến ngày 21/11, sau hơn hai tháng triển khai nhiệm vụ tại Lào, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 3 hài cốt tại tỉnh Salavan và 4 hài cốt tại tỉnh Sêkông. Các hài cốt đã được đưa về nhà quàn để bảo quản, hương khói theo quy định.

Cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS thành phố Huế và người dân bản thành kính dâng hương tri ân liệt sĩ

Hiện nay, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do nguồn thông tin về mộ chí ngày càng khan hiếm, nhiều vị trí nằm sâu trong rừng, địa hình hiểm trở. Cán bộ, nhân viên đơn vị đang tiếp tục phối hợp với chính quyền và người dân địa phương xác minh thông tin, tổ chức các hướng tìm kiếm, quyết tâm thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm”, sớm đưa các liệt sĩ về với quê hương, gia đình.