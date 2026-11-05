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Quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Lào

Thứ Năm, 15:35, 05/11/2026
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VOV.VN - Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế vừa tìm kiếm, cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Salavan, nước bạn Lào.

Hai hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại bản Ku Tài, huyện Sa Muội và bản Kha Nuôn, huyện Lào Ngam, tỉnh Salavan. Qua kiểm tra, cả hai hài cốt còn nhiều đoạn xương, răng cùng các di vật như cúc áo bộ đội, hộp đạn AK bị gỉ sét, bi đông, thìa nhôm và mảnh vải dù. Đến nay, danh tính các liệt sĩ vẫn chưa được xác định.

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Cán bộ, nhân viên Đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại bản Ku Tài, huyện Sa Muội, tỉnh Salavan- Ảnh Lê Sáu

Đội 192 đã lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ. Thời gian qua, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại hai tỉnh Salavan và Sê Kông (Lào) gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình hiểm trở.

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Hai hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy chưa xác định được thông tin
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Cán bộ, nhân viên Đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ - Ảnh Lê Sáu

Tuy nhiên, với trách nhiệm và tình cảm đối với những đồng đội đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả, cán bộ, nhân viên Đội 192 vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn, kiên trì tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về đất mẹ.

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Di vật của liệt sĩ được tìm thấy trong các phần mộ

Trong mùa khô 2026-2027 đến nay, Đội 192 đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại Lào. Trong đó, tỉnh Salavan có 2 hài cốt, tỉnh Sê Kông có 3 hài cốt. Các hài cốt liệt sĩ hiện được đưa về nhà quàn, bảo quản và hương khói theo quy định.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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