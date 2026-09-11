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Thiếu sách giáo khoa đầu năm học, Huế đang tìm giải pháp khắc phục

Thứ Sáu, 06:00, 11/09/2026
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VOV.VN - Bước vào năm học 2026-2027, một số đầu sách giáo khoa tại thành phố Huế đang thiếu cục bộ, nhiều phụ huynh phải tìm mua ở nhiều nơi, thậm chí mua lẻ từng cuốn mới đủ bộ sách cho con. Trong khi đó, chính sách cấp phát miễn phí theo hình thức cho mượn sách giáo khoa của thành phố chưa thể triển khai kịp thời.

 

Hiện khoảng 21% học sinh toàn thành phố chưa có sách giáo khoa bản in để học

Những ngày đầu năm học mới này, nhà sách nào ở Huế cũng thấy phụ huynh tất bật, chen lấn tìm mua sách giáo khoa. Tuy nhiên, một số đầu sách chưa được cung ứng đầy đủ, trong đó có sách Lịch sử và Địa lý ở nhiều khối lớp.

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Nhu cầu mua sách giáo khoa tăng mạnh trong những ngày đầu năm học, trong khi nguồn cung một số đầu sách chưa đáp ứng kịp

Anh Trần Gia Hoàn, ở phường Thuận Hóa, thành phố Huế có con năm nay vào lớp 1. Dù đã chủ động mua sách từ trước, gia đình anh Hoàn vẫn chưa thể mua đủ một số đầu sách.

“Đa số những sách như Tiếng Việt hay Toán của lớp 1, một số danh sách cũng thiếu hàng. Thành phố có chính sách cho mượn sách nhưng hiện tại sách vẫn chưa về tới địa bàn để tiếp nhận. Theo quan điểm của em, chính sách cho mượn sách của thành phố là chính sách tốt, đặc biệt dành cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và những người mua sắm chậm hơn. Nếu triển khai kịp thời thì sẽ đáp ứng nhu cầu thiếu sách vở ở một số địa bàn”, anh Hoàn nói.

Chủ trương cho học sinh các cấp trên địa bàn thành phố Huế mượn sách giáo khoa miễn phí đã được triển khai từ năm học 2026-2027. Tuy nhiên, bước vào năm học mới, nguồn sách vẫn chưa được cung ứng đầy đủ, khiến nhiều phụ huynh phải chờ sách hoặc tự tìm mua từng cuốn để kịp chuẩn bị cho con.

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Học sinh tìm mua sách

Chị Huỳnh Thị Tuyết, phụ huynh có con học lớp 6 tại phường Thuận Hóa, cho biết đã đăng ký mượn sách cho con nhưng chưa nhận được. Để bảo đảm việc học tập, chị tìm mua sách tại nhiều nhà sách ở khu vực trung tâm thành phố nhưng vẫn chưa đủ bộ.

“Con em năm nay học lớp 6, em cũng đăng ký mượn sách giáo khoa ở trường mà chưa có. Đầu năm học thì có chạy quanh để mua sách cho con nhưng cũng không có sách. Nhà trường báo là có sách nhưng chưa biết khi nào có. Trường cũng cập nhật file PDF để học sinh học trước. Cháu thì đọc trước tài liệu rồi đi học hoặc mượn sách của bạn, vì mua sách cũng không có", chị Tuyết nói.

Theo quản lý các nhà sách, nhu cầu mua sách giáo khoa tăng mạnh trong những ngày đầu năm học, trong khi nguồn cung một số đầu sách chưa đáp ứng kịp. Các đơn vị kinh doanh phải liên hệ với nhà phát hành, tìm nguồn và điều chuyển sách giữa các địa bàn, thậm chí tìm từng cuốn để bán lẻ cho phụ huynh. Ông Đinh Văn Hoàn, quản lý Nhà sách Lạc Việt, thành phố Huế cho biết: “Sách giáo khoa năm nay rất hiếm, nguồn cung của các nhà xuất bản có nhưng chúng em đặt để phục vụ năm học mới mà tìm kiếm khắp nơi cũng không có sách trên thị trường. Vở và sách tham khảo thì đầy đủ, nhưng sách giáo khoa, kể cả sách lẻ, cũng không còn. Bên em rất muốn cung cấp đủ cho học sinh nên phải tìm kiếm khắp nơi, đi các thị trường để kiếm từng cuốn về bán lẻ cho phụ huynh. Nhiều phụ huynh đi sáu, bảy nhà sách trong thành phố Huế mà cũng không có”.

Chậm cung ứng sách do chưa có nhà thầu tham gia

Về nguyên nhân chậm cung ứng sách theo chính sách cho mượn, ông Phạm Bá Thành, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT thành phố Huế cho biết, Sở phối hợp với Sở Tài chính rà soát nhu cầu để chuẩn bị đấu thầu. Qua rà soát trong dịp hè, tổng giá trị gói thầu dự kiến khoảng 28 tỷ đồng nhưng không có nhà thầu đăng ký tham gia. Đến ngày 25/8, Sở tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế trước năm học mới, xác định tổng giá trị sách giáo khoa cần mượn còn hơn 12 tỷ đồng. Sở đã điều chỉnh gói thầu và thực hiện các bước đấu thầu theo quy định, dự kiến ngày 19/9 tới sẽ mở thầu.

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Các đơn vị kinh doanh phải tìm nguồn và điều chuyển sách giữa các địa bàn, thậm chí tìm từng cuốn để bán lẻ cho phụ huynh

Theo ông Phạm Bá Thành, đến nay khoảng 21% học sinh toàn thành phố chưa có sách giáo khoa bản in. Tình trạng thiếu sách diễn ra ở nhiều cấp học, lớp học, trong đó lớp 12 thiếu nhiều nhất. Trong thời gian chờ sách, ngành giáo dục thành phố Huế yêu cầu các trường vẫn tổ chức dạy và học bình thường, không cắt xén chương trình; đồng thời hướng dẫn học sinh, phụ huynh khai thác kho học liệu số do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp miễn phí.

“Để triển khai tốt việc dạy và học trong tình trạng một số học sinh chưa có sách giáo khoa bản in, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức cuộc họp với tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn để hướng dẫn và quán triệt các nội dung liên quan đến việc dạy và học. Trong đó, vẫn tổ chức dạy và học bình thường, không cắt xén chương trình; đồng thời hướng dẫn các trường khai thác kho học liệu số được cung cấp miễn phí. Nội dung này hiện đang được áp dụng khá hiệu quả”, ông Thành nói.

Sở GD-ĐT thành phố Huế cũng đang liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để bảo đảm nguồn sách sau khi lựa chọn được nhà thầu. Riêng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đã được chỉ đạo cung cấp đủ sách, bảo đảm học sinh có sách trước ngày khai giảng.

Với khoảng 21% học sinh chưa có sách giáo khoa bản in, việc sớm hoàn tất thủ tục mua sắm, bổ sung nguồn cung là yêu cầu cấp thiết, nhằm bảo đảm việc dạy và học, đồng thời giảm áp lực cho phụ huynh trong những ngày đầu năm học.

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Phụ huynh tại TP.HCM không còn phải xếp hàng dài chờ mua sách giáo khoa

VOV.VN - Sau những ngày phụ huynh phải xếp hàng dài từ sáng sớm, tình trạng mua sách giáo khoa tại Nhà xuất bản Giáo dục ở TP.HCM đã hạ nhiệt. Lượng người đến mua giảm đáng kể, thời gian chờ đợi được rút ngắn, nhiều phụ huynh chỉ mất vài phút để hoàn tất việc mua sách cho con.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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