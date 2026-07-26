English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hưng Yên có nam sinh tường THPT chuyên Thái Bình giành vé vào chung kết Olympia

Chủ Nhật, 22:00, 26/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh Hưng Yên có học sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia, sau chiến thắng của Quang Minh, trường THPT chuyên Thái Bình, trong trận chung kết quý III.

Ngày 26/7, cuộc thi quý III Đường lên đỉnh Olympia được phát sóng với màn tranh tài của 4 thí sinh: Nguyễn Đức Minh (THCS-THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội), Lê Nguyễn Nam Sơn (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội), Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên), Huỳnh Lê Ngọc My (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng).

hung yen co nam sinh tuong thpt chuyen thai binh gianh ve vao chung ket olympia hinh anh 1
Quang Minh, THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên, trong chung kết quý III, phát sóng ngày 26/7. Ảnh: Chụp màn hình

Ở phần thi Khởi động, mỗi thí sinh trải qua lượt thi cá nhân (6 câu hỏi) và thi chung (15 câu), nội dung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn hóa - thể thao - nghệ thuật, sự kiện... Mỗi câu trả lời đúng trị giá 10 điểm.

Quang Minh gây ấn tượng ngay từ đầu với phong thái nhẹ nhàng, chắc chắn. Em trả lời đúng 5 trong 6 câu hỏi cá nhân, giành 50 điểm. Ngọc My trả lời đúng 4 câu, có 40 điểm. Trong khi đó, Đức Minh và Nam Sơn cùng đạt 20 điểm.

Đến phần thi chung, thí sinh sẽ giành quyền trả lời bằng cách nhấn chuông. Mỗi lượt trả đúng thêm 10 điểm, nếu sai bị trừ 5 điểm.

Nam Sơn vượt trội về số lần nhấn chuông - 5 lần nhưng chỉ có thêm 5 điểm. Ngọc My và Quang Minh cùng giành thêm 20 điểm. Còn Đức Minh chỉ bấm chuông một lần nhưng trả lời sai, bị trừ 5 điểm.

Khép lại phần thi này, Quang Minh tạm dẫn đầu với 65 điểm, Ngọc My có 50 điểm, Nam Sơn và Đức Minh lần lượt 25 và 15 điểm.

Đến phần Vượt chướng ngại vật, các thí sinh phải tìm từ khóa thông qua 4 từ hàng ngang và các góc hình ảnh gợi ý. Cả 4 thí sinh tỏ ra thận trọng. Phải đến lượt hàng ngang cuối cùng, sau khi MC đọc câu hỏi, lần lượt Ngọc My và Đức Minh nhấn chuông xin trả lời chướng ngại vật.

My giành quyền trả lời trước và đưa ra đáp án là "Thanh niên xung phong". Em suy luận từ những góc hình ảnh thanh niên trong thời kỳ chiến tranh và từ "lực lượng" - đáp án dòng hàng ngang cuối cùng. Đây cũng là câu trả lời của Đức Minh. Nam sinh tỏ ra tiếc nuối vì đã không nhấn chuông sớm hơn dù đã "lờ mờ" đoán được đáp án từ câu hỏi đầu tiên.

Nữ sinh duy nhất vươn lên dẫn đầu với 100 điểm. Đức Minh và Nam Sơn cùng có 35 điểm, Quang Minh 75 điểm.

Phần thi Tăng tốc có 4 câu hỏi, số điểm thí sinh đạt được ở mỗi câu phụ thuộc vào sự chính xác và tốc độ trả lời, từ 40 điểm giảm dần còn 30-20-10. Đây cũng là vòng thi gay cấn nhất, chứng kiến cuộc rượt đuổi, đổi ngôi liên tục trong trận chung kết quý III.

Câu đầu tiên hỏi về khả năng tích điện của các tụ điện khác nhau. Tất cả thí sinh đều trả lời, nhưng Đức Minh và Quang Minh đưa ra đáp án đúng, lần lượt giành được 40 và 30 điểm.

Lúc này, Quang Minh vươn lên dẫn đầu với 105 điểm, hơn My 5 điểm.

Câu số 2 yêu cầu sắp xếp hình ảnh tương ứng sự kiện lịch sử. Cả 4 bạn đều trả lời đúng. Nam Sơn giành 40 điểm, Ngọc My 30 điểm, Quang Minh và Đức Minh lần lượt thêm 20 và 10 điểm.

Ngọc My lại vượt lên với 130 điểm, cách biệt đúng 5 điểm với Quang Minh.

hung yen co nam sinh tuong thpt chuyen thai binh gianh ve vao chung ket olympia hinh anh 2
4 thí sinh trong trận chung kết quý III Đường lên đỉnh Olympia nhận giải thưởng chung cuộc. Ảnh: Chụp màn hình

Cả 4 thí sinh không tận dụng được cơ hội ghi điểm ở câu hỏi số 3 về hình học. Ở câu hỏi cuối về nhân vật lịch sử Huỳnh Thúc Kháng, các em đều trả lời đúng. Quang Minh đưa ra đáp án nhanh nhất, thêm 40 điểm, quay lại dẫn đầu với 165 điểm

Nam Sơn, Đức Minh, Ngọc My lần lượt thêm 30-20-10 điểm. Hai nam sinh đạt tổng điểm 105, còn My có 140 điểm.

Với điểm số cao nhất, Quang Minh bước vào phần thi Về đích đầu tiên, chọn ba câu 20 điểm. Nam sinh trả lời đúng hai câu, nâng điểm số lên 205.

Ngọc My cũng lựa chọn gói câu hỏi tương tự. My trả lời sai câu đầu tiên về lĩnh vực hóa học, Quang Minh nhấn chuông và đưa ra đáp án đúng, lấy 20 điểm.

Ở hai câu hỏi tiếp theo, nữ sinh đều không trả lời đúng. Trong đó, ở câu hỏi cuối về tác phẩm lớn đầu tiên và cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được xem là quốc bảo, My đặt ngôi sao hy vọng và trả lời là "Đường kách mạng" và "Di chúc". Cơ hội đến với Nam Sơn với đáp án đúng là "Đường kách mệnh" và "Di chúc". My do đó chỉ còn 100 điểm sau phần thi của mình.

Lượt về đích thứ ba là Nam Sơn. Em chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm, chỉ trả lời đúng câu đầu tiên. Hai câu sau bị Đức Minh và Ngọc My "cướp điểm". Nam Sơn còn 85 điểm.

Đức Minh chọn gói 20-20-30 điểm nhưng sai đáng tiếc ở câu đầu do thiếu đơn vị về tiêu chí xếp hạng các nền kinh tế. Hai câu sau em đều trả lời đúng và hoàn thành phần thi với 185 điểm.

Với 225 điểm, Quang Minh giành vòng nguyệt quế, mang cầu truyền hình trận chung kết về THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên.

Em cùng với Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) và Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa), sẽ góp mặt ở trận chung kết năm thứ 26 của Đường lên đỉnh Olympia.

Ngọc Hoà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

99% học sinh đỗ tốt nghiệp, vì sao vẫn phải duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT?
99% học sinh đỗ tốt nghiệp, vì sao vẫn phải duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT?

VOV.VN - Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT nhiều năm liên tiếp trên 99% khiến không ít ý kiến băn khoăn về sự cần thiết của kỳ thi. Bộ GD-ĐT khẳng định, kỳ thi không chỉ để xét tốt nghiệp mà còn là công cụ đánh giá chuẩn hóa, cung cấp dữ liệu phục vụ quản lý giáo dục và tuyển sinh.

99% học sinh đỗ tốt nghiệp, vì sao vẫn phải duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT?

99% học sinh đỗ tốt nghiệp, vì sao vẫn phải duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT?

VOV.VN - Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT nhiều năm liên tiếp trên 99% khiến không ít ý kiến băn khoăn về sự cần thiết của kỳ thi. Bộ GD-ĐT khẳng định, kỳ thi không chỉ để xét tốt nghiệp mà còn là công cụ đánh giá chuẩn hóa, cung cấp dữ liệu phục vụ quản lý giáo dục và tuyển sinh.

Bộ GD-ĐT hoàn thiện đề án thi tốt nghiệp THPT trên máy tính
Bộ GD-ĐT hoàn thiện đề án thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

VOV.VN - Ngày 25/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết, đã hoàn thiện Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026–2036, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Bộ GD-ĐT hoàn thiện đề án thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Bộ GD-ĐT hoàn thiện đề án thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

VOV.VN - Ngày 25/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết, đã hoàn thiện Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026–2036, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Bê bối thi THPT ở Tuyên Quang, Quảng Trị: Thí sinh thi thật, học thật bị ảnh hưởng
Bê bối thi THPT ở Tuyên Quang, Quảng Trị: Thí sinh thi thật, học thật bị ảnh hưởng

VOV.VN - Theo ý kiến của các luật sư, vụ việc tiêu cực thi cử ở Tuyên Quang và Quảng Trị có thể ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi THPT. Trong đó, những người gặp thiệt hại sẽ là các thí sinh dự thi bằng chính năng lực thực sự của mình.

Bê bối thi THPT ở Tuyên Quang, Quảng Trị: Thí sinh thi thật, học thật bị ảnh hưởng

Bê bối thi THPT ở Tuyên Quang, Quảng Trị: Thí sinh thi thật, học thật bị ảnh hưởng

VOV.VN - Theo ý kiến của các luật sư, vụ việc tiêu cực thi cử ở Tuyên Quang và Quảng Trị có thể ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi THPT. Trong đó, những người gặp thiệt hại sẽ là các thí sinh dự thi bằng chính năng lực thực sự của mình.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục