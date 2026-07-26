Hưng Yên có nam sinh tường THPT chuyên Thái Bình giành vé vào chung kết Olympia

Ngày 26/7, cuộc thi quý III Đường lên đỉnh Olympia được phát sóng với màn tranh tài của 4 thí sinh: Nguyễn Đức Minh (THCS-THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội), Lê Nguyễn Nam Sơn (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội), Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên), Huỳnh Lê Ngọc My (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng).

Quang Minh, THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên, trong chung kết quý III, phát sóng ngày 26/7. Ảnh: Chụp màn hình

Ở phần thi Khởi động, mỗi thí sinh trải qua lượt thi cá nhân (6 câu hỏi) và thi chung (15 câu), nội dung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn hóa - thể thao - nghệ thuật, sự kiện... Mỗi câu trả lời đúng trị giá 10 điểm.

Quang Minh gây ấn tượng ngay từ đầu với phong thái nhẹ nhàng, chắc chắn. Em trả lời đúng 5 trong 6 câu hỏi cá nhân, giành 50 điểm. Ngọc My trả lời đúng 4 câu, có 40 điểm. Trong khi đó, Đức Minh và Nam Sơn cùng đạt 20 điểm.

Đến phần thi chung, thí sinh sẽ giành quyền trả lời bằng cách nhấn chuông. Mỗi lượt trả đúng thêm 10 điểm, nếu sai bị trừ 5 điểm.

Nam Sơn vượt trội về số lần nhấn chuông - 5 lần nhưng chỉ có thêm 5 điểm. Ngọc My và Quang Minh cùng giành thêm 20 điểm. Còn Đức Minh chỉ bấm chuông một lần nhưng trả lời sai, bị trừ 5 điểm.

Khép lại phần thi này, Quang Minh tạm dẫn đầu với 65 điểm, Ngọc My có 50 điểm, Nam Sơn và Đức Minh lần lượt 25 và 15 điểm.

Đến phần Vượt chướng ngại vật, các thí sinh phải tìm từ khóa thông qua 4 từ hàng ngang và các góc hình ảnh gợi ý. Cả 4 thí sinh tỏ ra thận trọng. Phải đến lượt hàng ngang cuối cùng, sau khi MC đọc câu hỏi, lần lượt Ngọc My và Đức Minh nhấn chuông xin trả lời chướng ngại vật.

My giành quyền trả lời trước và đưa ra đáp án là "Thanh niên xung phong". Em suy luận từ những góc hình ảnh thanh niên trong thời kỳ chiến tranh và từ "lực lượng" - đáp án dòng hàng ngang cuối cùng. Đây cũng là câu trả lời của Đức Minh. Nam sinh tỏ ra tiếc nuối vì đã không nhấn chuông sớm hơn dù đã "lờ mờ" đoán được đáp án từ câu hỏi đầu tiên.

Nữ sinh duy nhất vươn lên dẫn đầu với 100 điểm. Đức Minh và Nam Sơn cùng có 35 điểm, Quang Minh 75 điểm.

Phần thi Tăng tốc có 4 câu hỏi, số điểm thí sinh đạt được ở mỗi câu phụ thuộc vào sự chính xác và tốc độ trả lời, từ 40 điểm giảm dần còn 30-20-10. Đây cũng là vòng thi gay cấn nhất, chứng kiến cuộc rượt đuổi, đổi ngôi liên tục trong trận chung kết quý III.

Câu đầu tiên hỏi về khả năng tích điện của các tụ điện khác nhau. Tất cả thí sinh đều trả lời, nhưng Đức Minh và Quang Minh đưa ra đáp án đúng, lần lượt giành được 40 và 30 điểm.

Lúc này, Quang Minh vươn lên dẫn đầu với 105 điểm, hơn My 5 điểm.

Câu số 2 yêu cầu sắp xếp hình ảnh tương ứng sự kiện lịch sử. Cả 4 bạn đều trả lời đúng. Nam Sơn giành 40 điểm, Ngọc My 30 điểm, Quang Minh và Đức Minh lần lượt thêm 20 và 10 điểm.

Ngọc My lại vượt lên với 130 điểm, cách biệt đúng 5 điểm với Quang Minh.

4 thí sinh trong trận chung kết quý III Đường lên đỉnh Olympia nhận giải thưởng chung cuộc. Ảnh: Chụp màn hình

Cả 4 thí sinh không tận dụng được cơ hội ghi điểm ở câu hỏi số 3 về hình học. Ở câu hỏi cuối về nhân vật lịch sử Huỳnh Thúc Kháng, các em đều trả lời đúng. Quang Minh đưa ra đáp án nhanh nhất, thêm 40 điểm, quay lại dẫn đầu với 165 điểm

Nam Sơn, Đức Minh, Ngọc My lần lượt thêm 30-20-10 điểm. Hai nam sinh đạt tổng điểm 105, còn My có 140 điểm.

Với điểm số cao nhất, Quang Minh bước vào phần thi Về đích đầu tiên, chọn ba câu 20 điểm. Nam sinh trả lời đúng hai câu, nâng điểm số lên 205.

Ngọc My cũng lựa chọn gói câu hỏi tương tự. My trả lời sai câu đầu tiên về lĩnh vực hóa học, Quang Minh nhấn chuông và đưa ra đáp án đúng, lấy 20 điểm.

Ở hai câu hỏi tiếp theo, nữ sinh đều không trả lời đúng. Trong đó, ở câu hỏi cuối về tác phẩm lớn đầu tiên và cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được xem là quốc bảo, My đặt ngôi sao hy vọng và trả lời là "Đường kách mạng" và "Di chúc". Cơ hội đến với Nam Sơn với đáp án đúng là "Đường kách mệnh" và "Di chúc". My do đó chỉ còn 100 điểm sau phần thi của mình.

Lượt về đích thứ ba là Nam Sơn. Em chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm, chỉ trả lời đúng câu đầu tiên. Hai câu sau bị Đức Minh và Ngọc My "cướp điểm". Nam Sơn còn 85 điểm.

Đức Minh chọn gói 20-20-30 điểm nhưng sai đáng tiếc ở câu đầu do thiếu đơn vị về tiêu chí xếp hạng các nền kinh tế. Hai câu sau em đều trả lời đúng và hoàn thành phần thi với 185 điểm.

Với 225 điểm, Quang Minh giành vòng nguyệt quế, mang cầu truyền hình trận chung kết về THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên.

Em cùng với Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) và Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa), sẽ góp mặt ở trận chung kết năm thứ 26 của Đường lên đỉnh Olympia.