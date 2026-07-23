Hưng Yên nối dài hành trình tri ân người có công với cách mạng

Tri ân qua những việc làm thiết thực

Những năm qua, phát huy đạo lý truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa,” việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được tỉnh Hưng Yên quan tâm, thực hiện. Những ngày tháng 7 hàng năm, từ tỉnh đến các xã, phường đều có những việc làm thiết thực, cụ thể để tri ân các thương binh, gia đình, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Trao di ảnh được phục dựng cho thân nhân gia đình các liệt sĩ tại xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên.

Tại xã Xuân Trúc (tỉnh Hưng Yên), Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Nhóm Skyline cùng các nhà tài trợ tổ chức chương trình phục dựng, trao tặng ảnh cho thân nhân 65 gia đình liệt sỹ.

Nhẹ nhàng mở từng nếp gấp của lá cờ Tổ quốc, anh Nguyễn Văn Lương, xã Xuân Trúc (Hưng Yên) xúc động khi gương mặt người cha hiện lên rõ nét và chân thực. Anh Lương kể, bố anh là liệt sỹ Nguyễn Văn Lư hy sinh năm 1972, khi anh mới tròn một tuổi, hai cha con cũng chưa từng một lần gặp mặt. Ký ức về người cha đối với anh chỉ được ghép nối qua những câu chuyện của mẹ, người thân trong gia đình và bức ảnh đã phai mờ từ tấm ảnh Tổ quốc ghi công trên ban thờ. Vì vậy, khi được nhận bức ảnh phục dựng, anh không giấu nổi xúc động.

Thân nhân gia đình liệt sĩ Hoàng Đình Nhiệm thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên xúc động nhìn ảnh liệt sĩ được phụng dựng.

Hoạt động tri ân tháng 7 được thực hiện khắp các xã phường của tỉnh Hưng Yên. Tại xã Tống Trân (Hưng Yên), địa phương đã phối hợp với Hội thầy thuốc Hà Nội quê Phù Cừ (cũ) tổ chức chương trình khám thiện nguyện “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng.” Tại chương trình, 50 người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách trên địa bàn xã được các y, bác sỹ thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng).

Hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí tại xã Tống Trân (Hưng Yên).

Xã Đông Tiền Hải (Hưng Yên) cũng tổ chức các hoạt động tháng tri ân "Đền ơn đáp nghĩa" với nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa đối với người có công và thân nhân người có công. Hơn 1.400 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công trên địa bàn xã được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Cùng với hoạt động y tế, xã còn tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà và chăm sóc sức khỏe trực tiếp cho các gia đình chính sách.

Hoạt động tháng tri ân "Đền ơn đáp nghĩa" tại xã Đông Tiền Hải (Hưng Yên).

Tại xã Long Hưng, hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, UBND xã lại phát động phong trào xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn xã. Từ nguồn quỹ, địa phương đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và dịp Tết Nguyên đán.

Năm 2025, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của xã vận động được hơn 241 triệu đồng. Năm 2026, Ban vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” xã Hoàn Long phấn đấu vận động đạt hơn 150 triệu đồng.

Ông Đặng Xuân Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoàng Long (Hưng Yên) cho biết, việc vận động, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân xã Hoàn Long đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Chiến dịch 500 ngày đêm rút xuống 250 ngày

Ông Đào Hồng Vận, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh hiện có 47.501 thương binh, 76.688 liệt sỹ và khoảng 550.770 người có công với cách mạng.

Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa," thời gian qua, Sở đã tham mưu tỉnh triển khai đồng bộ nhiều chính sách, hoạt động chăm lo người có công và thân nhân liệt sỹ.

Sự tri ân không chỉ được thể hiện qua những phần quà hay những chế độ, chính sách mà còn bằng sự quan tâm từ những việc làm thiết thực hằng ngày nhỏ nhất như: Hỗ trợ cải thiện nhà ở, chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ việc làm...

Đặc biệt trong 2 năm 2024 và 2025, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 1.529 người có công với cách mạng và thân nhân gia đình liệt sỹ; trong đó hỗ trợ xây mới 678 nhà, hỗ trợ sửa chữa 851 nhà. Mỗi việc làm đều góp phần bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền ân cần hỏi thăm sức khỏe, tặng quà bà Vũ Thị Luân, vợ liệt sĩ (thôn Bình An, xã Triệu Việt Vương).

Ông Vận cũng cho biết, trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ năm nay, tỉnh Hưng Yên đã cấp 116.000 suất quà tặng người có công với cách mạng, tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng.

Đồng thời, tỉnh tổ chức 4 đoàn lãnh đạo tỉnh đến thăm, tặng quà, động viên các gia đình chính sách trên địa bàn; Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ thuộc tỉnh Quảng Trị, Điện Biên, Tuyên Quang và Sơn La.

Dịp này, địa phương tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn để có cơ sở xây dựng kế hoạch chỉnh trang, sửa chữa, nâng cấp nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo quyết tâm thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm rút xuống còn 250 ngày. Phấn đấu đến ngày 31/1/2027 (trước Tết Nguyên đán năm 2027) hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin.

Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh hiện có 4.512 mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính ở 156 nghĩa trang liệt sỹ tại 78 xã cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN.

Hiện nay, địa phương đang khẩn trương triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sỹ.

Những hoạt động tri ân của tỉnh Hưng Yên từ những việc làm nhỏ nhất, không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," bồi đắp truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.