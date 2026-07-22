Hưng Yên phấn đấu hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục trước ngày 30/8/2026

Chạy nước rút cùng 15 địa phương

Những ngày này, xã Hồng Minh (Hưng Yên) đang tích cực triển khai xây dựng phương án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn. Theo thống kê, hiện trên địa bàn xã có 4 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường trung học cơ sở công lập.

Một hoạt động của các con trường Mầm non Bùi Hữu Diên, xã Hồng Minh (Hưng Yên)

Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Minh cho biết, xã đã xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn nhằm sắp xếp cơ sở giáo dục theo mô hình “một trường, một cấp học, đa cơ sở”, giảm đầu mối quản lý nhưng vẫn giữ nguyên toàn bộ các điểm trường hiện có, không làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

“Sau sắp xếp chúng tôi còn 4 cơ sở giáo dục bao gồm 2 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở, giảm hơn 42%”, ông Tuấn Anh cho biết.

Tương tự, xã Hoàn Long (Hưng Yên) cũng đang khẩn trương rà soát hiện trạng hệ thống trường học, xây dựng phương án theo hướng tinh gọn đầu mối quản lý, nhưng vẫn bảo đảm ổn định hoạt động dạy học, giữ nguyên quyền lợi của học sinh, giáo viên và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Xã hiện có 7 trường học bao gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường trung học cơ sở và 1 trường liên cấp Tiểu học & THCS với hơn 6.400 học sinh. Dự kiến sau khi cơ cấu lại sẽ còn 4 trường, giảm gần 45% đầu mối quản lý.

Trường Tiểu học Đồng Than, xã Hoàn Long (Hưng Yên)

Cô Lê Thanh Phấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Than cho biết, nhà trường đã rà soát toàn bộ hồ sơ học sinh, giáo viên, tài sản và xây dựng phương án bố trí phù hợp.

Sắp xếp trường học theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Tại cuộc họp nghe và cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; đồng thời xem xét phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập của từng xã, phường sáng nay (22/7), ông Phạm Đồng Thụy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên cho biết, toàn tỉnh hiện có 1.162 cơ sở giáo dục công lập, gồm 447 trường mầm non, 695 trường phổ thông, 18 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) và 2 trường trung cấp.

Hưng Yên sắp xếp trường học gắn với nâng cao chất lượng giáo dục

Theo phương án đề xuất, tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập ở mỗi cấp học trên địa bàn xã, phường so với thời điểm ngày 1/7/2025; lựa chọn mô hình sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập đồng cấp, đồng thời xem xét phương án phù hợp đối với các đơn vị đặc thù.

"Mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải bảo đảm tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, THCS. Tỉnh phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30/8/2026, bảo đảm ổn định tổ chức bộ máy, công tác quản trị, tài chính, tài sản công và không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy học trong năm học 2026 - 2027”, ông Thuỵ cho biết.

Tại cuộc họp, ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất và các nguồn lực đầu tư.

Việc sắp xếp phải làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt để tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; thực hiện phương án theo đúng tiến độ, bảo đảm đồng bộ với công tác tài chính, ngân sách và việc giao dự toán

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nghiêm phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng, bổ sung và hoàn thiện kế hoạch, phương án theo hướng mỗi xã có một trung tâm giáo dục đối với các cấp học, phù hợp với định hướng của Trung ương; đồng thời rà soát, hoàn thiện các tiêu chí sắp xếp trường học theo quy mô, khuyến khích hình thành các trường đồng cấp có quy mô lớn, phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương.

Cùng với đó, cần hoàn thiện phương án bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sau sắp xếp; thống kê đầy đủ số lượng cán bộ dôi dư để xây dựng phương án bố trí phù hợp. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng tiêu chuẩn, nguyên tắc bố trí cán bộ quản lý, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định.