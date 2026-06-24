Huy động hơn 500 người tham gia chữa cháy rừng tại phường Hải Bình, Thanh Hoá

Theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, diện tích rừng bị ảnh hưởng do vụ cháy tại phường Hải Bình khoảng hơn 1,5 ha, kéo dài trên 2 khu vực đồi.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nỗ lực dập tắt đám cháy rừng tại phường Hải Bình

Trước đó, vào lúc 13h38 ngày 24/6, tại khu vực Đồi 174, phường Hải Bình xảy ra cháy rừng. Do khu vực cháy chủ yếu là rừng thông cùng nhiều loại cây bụi, dây leo khô dễ bắt lửa, gặp thời tiết nắng nóng, gió lớn nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cùng công an các địa phương đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, phương tiện chuyên dụng khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cũng đã điều động hơn 170 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị khu vực phòng thủ tham gia chữa cháy. Trung đoàn 762 huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và người dân địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Đến 18h30 hôm nay, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực lân cận".

Hiện lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng, khống chế các đám cháy còn lại.

Một số hình ảnh tại đám cháy:

Khói bốc lên từ đám cháy (ảnh BTH).

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nỗ lực dập tắt đám cháy

Lực lượng chức năng tham gia dập tắt đám cháy rừng tại phường Hải Bình

Lực lượng chức năng tạo hành lang cản lửa (ảnh BTH)

Lực lượng chức năng tham gia dập tắt đám cháy rừng tại phường Hải Bình (Video- BTH)